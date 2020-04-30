Получите все материалы CNews по ключевому слову
FMC Fixed Mobile Convergence Объединение фиксированной и мобильной связи FMTN Fixed Mobile Technology Network Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть
- ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет
- Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection
- ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network
- NBN - NextGeneration Broadband Network - Сеть ШПД будущего поколения
- Спутниковая связь - Satellite Communication
- Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам
Реестр социально значимых ресурсов
- ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет
|30.04.2020
|
МТТ продолжит бесплатную раздачу SIM-карт FMC
бизнеса МТТ объявил о продлении до конца 2020 г. предложения по бесплатному предоставлению SIM-карт FMC для организации удаленной работы сотрудников. «По нашей статистике затраты на связь у кли
|06.07.2017
|
MCN Telecom в партнерстве с «Билайн Бизнес» запустил услугу FMC
й федеральный оператор MCN Telecom и «Билайн Бизнес» стали партнерами по предоставлению услуги FMC (Fixed Mobile Convergence) бизнес-клиентам. Новый сервис MCN Telecom доступен абонентам с нача
|23.03.2017
|
Mango Office и «Мегафон» договорились о сотрудничестве в рамках услуги FMC
ационных сервисов для бизнеса, объявила о сотрудничестве с компанией «Мегафон» в рамках услуги FMC (Fixed Mobile Convergence). Сотрудничество реализуется в рамках программы «Мегафона» «FMC Парт
|09.03.2017
|
МТТ запустил FMC-платформу в системе «МТТ Бизнес»
услуг связи, IP-сервисов, дальней связи и услуг транзита трафика, объявила о запуске FMC-платформы (fixed mobile convergence) в системе облачных коммуникаций «МТТ Бизнес» на базе собственного м
|10.02.2017
|
«Мегафон» приглашает операторов связи принять участие в программе «FMC Партнер»
Компания «Мегафон» представила программу «FMC Партнер», которая позволит операторам связи в рамках своей виртуальной АТС объединить услуги фиксированной и мобильной связи. Одним из первых партнеров программы стал федеральный провайдер
|30.01.2017
|
«Микролаб Системс» пополнила семейство AMC-модулей ЦОС новым TORNADO-A6678/FMC
Российский разработчик аппаратуры ЦОС компания «Микролаб Системс» объявила о пополнении семейства AMC-модулей ЦОС новым суперпроизводительным модулем TORNADO-A6678/FMC. Как рассказали CNews в компании, этот модуль является первым на мировом рынке AMC-модулей ЦОС, включающий в себя высокопроизводительный мультиядерный процессор ЦОС (ПЦОС), ПЛИС высокой пло
|07.04.2016
|
«Манго Телеком» предложил бизнесу Санкт-Петербурга интеграцию мобильной и офисной связи
ком запуске услуги FMN (Fixed Mobile Network), реализованной на базе технологической платформы FMC (Fixed Mobile Convergence) в Санкт-Петербурге. Современное интеллектуальное решение объединяет
|24.09.2015
|
Mango Office и «Билайн Бизнес» выпустили технологическое решение FMN для объединения «облачной» АТС и мобильных телефонов
совместной услуги FMN (Fixed Mobile Network), реализованной на базе технологической платформы FMC (Fixed Mobile Convergence). Новая услуга объединяет функциональность виртуальной АТС Mango Off
|02.03.2015
|
Услуга «Единая сеть офисных и мобильных (FMC)» теперь доступна более 90% клиентов «Билайн Бизнес»
Компания «ВымпелКом» («Билайн Бизнес») сообщила о расширении географии предоставления конвергентной услуги «Единая сеть офисных и мобильных» (FMC). В конце 2014 – начале 2015 гг. услуга стала доступна в 20 новых населенных пунктах: Алексин, Губкин, Дятьково, Калуга, Клинцы, Новозыбков, Строитель, Кондопога, Костомукша, Новодвинск, Со
|10.10.2014
|
«Гарс Телеком» запускает новую редакцию услуги FMC в России
ванной связи «Гарс Телеком» запускает новую редакцию сервиса SmartMobile, основанного на технологии FMC (Fixed-MobileConvergence), которая позволяет объединить в единую сеть услуги фиксированно
|16.05.2014
|
«Гарс Телеком»: «Мегафон» душит нашего виртуального оператора
оказывает услуги фиксированной связи. В 2003 г. компания запустила услуги Fixed-Mobile Convergence (FMC) на базе сети «Мегафона». FMC позволяет корпоративным клиентам иметь единую сеть ф
|02.12.2013
|
МТС начала строительство собственной сети фиксированной связи на Камчатке
ым доступом в интернет порядка 25% жилых многоквартирных домов Петропавловска-Камчатского, домашний интернет МТС появится также в микрорайоне «Горизонт». Таким образом, до конца 2014 г. общая емкость сети фиксированной связи МТС на Камчатке составит до 10 тыс. домохозяйств. Кроме того, в первом квартале 2014 г. МТС намерена запустить в Петропавловске-Камчатском услугу цифрового кабельного т
|06.04.2011
|
МТС завершила первый этап модернизации сети фиксированной связи в Калуге
Группа МТС завершила первый этап модернизации сети фиксированной связи в Калуге. Калужский центр услуг связи Центрального филиала «Комстар-Регионы» (входит в Группу МТС) в апреле ввел в коммерческую эксплуатацию модернизированные сети в 35
|04.04.2011
|
МТС внедрила сервис «Единая корпоративная сеть FMC» в компании «Славнефть-ЯНОС»
Оператор связи «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявил о внедрении конвергентного решения «Единая корпоративная сеть FMC» для компании «Славнефть-ЯНОС». Весной 2011 г. на предприятиях нефтяной компании «Славнефть-ЯНОС» был внедрен сервис МТС «Единая корпоративная сеть FMC», который представляет собой р
|04.06.2010
|
«Комстар» и МТС запустили новую услугу «FMC – короткий номер» для корпоративных абонентов
Операторы «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») и «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявили о запуске для корпоративных клиентов Московского региона новой услуги «FMC-короткий номер», которая позволяет объединить мобильные и офисные телефоны сотрудников в полноценную единую внутрикорпоративную телефонную сеть с выделенным диапазоном короткой нумерации. «
|15.04.2010
|
«Билайн» запустил конвергентное решение FMC в 9 новых городах России
Группа компаний «ВымпелКом» объявила о запуске конвергентного решения FMC в 9 новых городах: Вологда, Выборг, Комсомольск-на-Амуре, Новосибирск, Тольятти, Ухта, Череповец, Кемерово, Новокузнецк. Таким образом, услуга становится доступной корпоративным клиентам в
|28.11.2008
|
«Скай Линк» и «Сибирьтелеком» реализовали FMC-услугу для ШПД в Новосибирске
тную услугу для широкополосного фиксированного и мобильного беспроводного доступа в интернет в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве. «Этим проектом «Скай Линк» продолжает реализацию модели FMC с операторами фиксированной связи. Сотрудничество фиксированного и мобильного оператора дает возможность предоставлять абонентам услугу широкополосного доступа в интернет как в локализованн
|20.10.2008
|
НСС будет оказывать FMC-услуги на базе платформы «МФИ Софт»
поволжский оператор сотовой связи (100% дочерняя компания ОАО «ВолгаТелеком»), в октябре 2008 г. приступит к организации тестовой зоны по оказанию конвергентных услуг фиксированной и мобильной связи FMC с использованием NGN-платформы компании «МФИ Софт». На первом этапе проекта с октября по декабрь 2008 г. на базе Нижегородского филиала НСС будет осуществляться тестирование типовых сценари
|10.07.2008
|
Topex VoiBridge:- новый шлюз для корпоративных FMC решений
Компания ИМАГ, эксклюзивный дистрибьютор Topex в России, представила VoiBridge - новый профессиональный «VoIP-GSM» шлюз для корпоративных FMC решений. Новинка ориентирована на компании среднего бизнеса, которые ищут пути конвергенции корпоративной сети связи на базе IP технологий с сетями мобильной связи. Topex VoiBridge – это че
|13.09.2007
|
В СПбГПУ открыт новый научно-образовательный центр
11 сентября 2007 года в Политехническом университете состоялось открытие российско-норвежского научно-образовательного центра. Многопрофильный научно-образовательный центр «FMC-Политехник» создан в соответствии с договором, подписанным в сентябре 2006 года. Новое структурное подразделение Политехнического университета на базе механико-машиностроительного факультет
|13.10.2006
|
В СПбГПУ создаётся новый научно-образовательный центр
27 сентября между Санкт-Петербургским государственным Политехническим университетом и компанией FMC Technologies, Inc. (Норвегия) подписан договор о создании на базе СПбГПУ многопрофильного научно-образовательного центра. В соответствии с этим договором, на механико-машиностроительном фак
|13.10.2006
|
В СПбГПУ создаётся новый научно-образовательный центр
27 сентября между Санкт-Петербургским государственным Политехническим университетом и компанией FMC Technologies, Inc. (Норвегия) подписан договор о создании на базе СПбГПУ многопрофильного научно-образовательного центра. В соответствии с этим договором, на механико-машиностроительном фак
|05.10.2006
|
"Голден Телеком" начинает строительство первой в Украине FMC-сети
Компания «Голден Телеком» объявила о начале построения первой в Украине конвергентной (FMC) сети, объединяющей в себе преимущества фиксированной и мобильной связи. Конвергентная сеть послужит мощной и гибкой платформой для запуска и развития услуг связи нового типа. Абоненты F
|16.04.2003
|
"Соник Дуо" расширяет услуги фиксированно-мобильной связи
оператор сотовой связи "Соник Дуо" (торговая марка "МегаФон") увеличил на прошлой неделе количество провайдеров, с которыми он сотрудничает по вопросу организации услуги фиксированно-мобильной связи (FMC), до трех, догнав таким образом первопроходца на этом рынке, ОАО "ВымпелКом". "Соник Дуо" в настоящее время предоставляет услугу FMC совместно с такими московскими компаниями, как "Ц
|26.03.2001
|
"Комбеллга" и "Вымпелком" представили новый пакет услуг для корпоративных клиентов
йн", и ЗАО "Комбеллга", российский оператор фиксированной связи, сообщили сегодня о введении услуги FMC (Fixed-Mobile Convergence), рассчитанной на корпоративных клиентов, работающих на российс
