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Рыль Иван


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Российские ИТ-компании меняют бизнес-модели 1
Телеком 2024 2
02.10.2024 Российский телеком-рынок растет благодаря нетелекоммуникационным услугам 1
02.10.2024 Выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком составила ₽154 млрд 1
26.08.2024 Иван Рыль -

Иван Рыль, Bercut: Универсальные решения Bercut позволяют расширять бизнес операторов связи без ограничений

 1
30.05.2024 Андрей Богданов, Bercut: Мы планомерно импортозамещаем критически важные для операторов ИТ-продукты 1
31.05.2022 Иван Рыль, Bercut: Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Рыль Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 185 6
BSS - Банк Софт Системс - БСС 682 5
Ростелеком 10046 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13471 3
МегаФон 9435 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 284 3
СИНХ - Таттелеком 210 2
Softline - Софтлайн 3048 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8975 2
ИКС 350 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2998 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 566 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1476 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 923 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 1
Oracle Corporation 6777 1
НВБС - ранее Энвижн Бизнес Солюшенс 14 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
ИКС - Yadro Fab Dubna - Ядро фаб Дубна 28 1
Газпром СПКА - сборочное производство космических аппаратов 7 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 132 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 880 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6317 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69462 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21388 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21344 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28426 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15745 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9499 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29723 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54121 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32467 3
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 384 3
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 34 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8342 3
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 335 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22136 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8697 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5950 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4015 3
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1996 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2278 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4216 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10877 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 432 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11666 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 610 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 404 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 391 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7083 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5481 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 537 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11549 2
Data monetization - Монетизация данных 1737 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25081 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2766 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 383 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 586 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1394 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1148 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1758 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11748 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7678 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut HIP - Bercut Hybrid Integration Platform 5 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1865 2
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 4 2
Apple iPhone 6 4863 1
Т2 - Т2 Мобайл - MiXX мультиподписка 21 1
МегаФон - Nexign Nord СУБД 11 1
FreePik 1201 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut DRA - Bercut Diameter Routing Agent 1 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1103 1
Нартов Максим 20 2
Халитов Дарий 31 1
Мартынов Алексей 10 1
Богданов Андрей 42 1
Матюшин Михаил 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 151099 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14312 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3061 2
Беларусь - Белоруссия 5901 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1319 1
Киргизия - Бишкек 133 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7832 1
Узбекистан - Республика 1809 1
Таджикистан - Республика 890 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 423 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14404 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2194 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9415 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53276 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6607 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1411 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1394 2
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации на 28 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2845 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1375 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2303 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6015 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 161 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3461 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5916 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49762 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16895 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6920 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2009 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3083 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4799 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4123 1
TAdviser - Центр выбора технологий 412 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8255 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 125 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3359 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1183 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2513 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1161 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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