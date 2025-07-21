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Рыль Иван
УПОМИНАНИЯ
Рыль Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6317 1
|Нартов Максим 20 2
|Халитов Дарий 31 1
|Мартынов Алексей 10 1
|Богданов Андрей 42 1
|Матюшин Михаил 16 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8255 4
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 125 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3359 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 94 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1183 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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