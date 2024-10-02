Разделы

ИТС Холдинг Inline Telecom Solutions Инлайн Телеком Солюшнс

ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 67 дел, на cумму 17 095 813 068 ₽*

Судебные дела (67) на сумму 17 095 813 068 ₽*
в качестве истца (45) на сумму 10 996 036 101 ₽*
в качестве ответчика (17) на сумму 41 777 246 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


Рынок ИТ: итоги 2023 2
02.10.2024 Выручка топ-30 поставщиков ИТ в телеком составила ₽154 млрд 1
19.09.2024 AppSec Solutions и Inline Telecom Solutions подписали соглашение о сотрудничестве 2
27.12.2023 Санкции не смогли замедлить темпы строительства новых дата-центров 1
14.11.2023 Рынок ИТ в финсекторе разделился на два лагеря: пострадавшие и выигравшие от санкций 1
26.09.2023 NGR Softlab и Inline Telecom Solutions объединяют усилия в сфере информационной безопасности 2
15.09.2023 UserGate и «Инлайн телеком солюшнс» обеспечили защиту инфраструктуры крупного государственного телеком-оператора в Москве 1
17.08.2023 UserGate и «Инлайн телеком» обеспечили защиту ЦОДа «Иннополис» 1
27.02.2023 Российский рынок ИТ-инфраструктуры вырос на отложенном спросе 1
30.12.2022 Поставщики ИТ для финсектора ставят новые рекорды и антирекорды 1
09.11.2022 Рынок ИБ затормозил после «ковидного» рывка 1
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 1
28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда 3
30.05.2018 В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform 1
22.07.2016 «Ростелеком» безальтернативно закупил «железо» российского производителя на миллиард 2
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 1
28.03.2016 На конкурсе «Ростелекома» российский разработчик сбил цену на 2,6 млрд 2
09.10.2015 «Ростелеком» в 2,5 раза сбил цену своего полумиллиардного контракта 1
29.07.2015 Сеть Inoventica разовьет скорость до 1 Тбит/с 1
17.04.2015 «Ростелеком» будет покупать оборудование у российских производителей за валюту 1
08.05.2014 «Ростелеком» выбрал поставщиков телеком-оборудования и ИТ-услуг 1
31.01.2014 К концу 2017 г. мировые доходы от мобильной передачи данных достигнут $200 млрд 1
17.01.2014 «Ростелеком» выбрал поставщиков оборудования для ШПД. Почти половину денег получат российские разработчики 1
29.08.2013 «Ростелеком» оставил 30 тыс. школ с беззащитным интернетом 1
03.04.2013 ITG выросла на 62% за счет дата-центров и SAP 1
15.03.2013 Российские разработчики биллинга устроили войну 2
20.02.2013 Inline Telecom Solutions построила WiFi-сеть на острове Русский 2
07.11.2012 «Ростелеком» выбрал подрядчика по строительству сотовых сетей 1
12.05.2012 IP-решения «МФИ Софт» используют 400 российских операторов связи 1
31.10.2011 «Твинго Телеком» модернизировал волоконно-оптическую сеть с помощью решений Cisco 1
14.07.2011 “Техносерв” забрал обслуживание Cisco в “Ростелекоме” 1
18.04.2011 «МегаФон» выбрал решения Juniper Networks для маршрутизации и обеспечения безопасности инфраструктуры мобильной сети 1
10.03.2011 Выручка ITG превысила 10 млрд рублей 1
10.08.2009 Решения «МФИ Софт» на базе РТУ совместимы с системой «Билл-Мастер» 1
22.06.2009 Консолидированный оборот ITG в 2008 г. увеличился на 65% 1
05.03.2008 Inline Telecom Solutions обновила сеть «МТС-Беларусь» 2
30.01.2008 Inline Telecom Solutions модернизирует сеть интернет-оператора Butovo.com 2
02.11.2007 Inline Telecom Solutions воспользуется технологиями IFS 2
30.08.2007 Inline Telecom Solutions заключила партнерское соглашение с Sandvine 1
03.07.2007 АСР «Билл-Мастер» 4.2: новый функционал для оператора связи 1

Публикаций - 42, упоминаний - 56

ИТС Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10106 17
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1483 8
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 8
МегаФон 9587 7
Huawei 4112 7
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 6
Softline - Софтлайн 3116 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1171 5
NVision Group - Энвижн Груп 681 5
SmartLabs - СмартЛабс 43 5
Oracle Corporation 6803 5
ИКС 359 4
Сател 154 4
Cisco Systems 5183 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 4
ITG Group - INPAS - ИНПАС 127 4
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 108 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 4
Sumitomo - NEC - НЭК Нева Коммуникационные Системы 33 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 3
Coriant 17 3
HP Inc. 5728 3
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 364 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 3
HPE - Juniper Networks 428 3
Peak Systems - Пик Системз 25 3
Корус Консалтинг ГК 1288 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 3
Крок - Croc 1791 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 88 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1358 3
Active CIS - Active Telecom - Эктив Телеком 11 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 183 2
МегаФон - Талмер - Talmer 53 2
Компьюлинк ГК - Compulink 440 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 292 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 321 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 28 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 63 1
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 1
PPE Group 16 1
Зелос НПП 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
БМРЦ - Белорусский межбанковский расчетный центр 1 1
Неотекс 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1293 1
Visa International 1963 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1896 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 538 1
Национальный банк Республики Беларусь 10 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 313 1
КуйбышевАзот 16 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 334 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 117 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 785 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1442 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2225 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 938 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3407 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1064 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5676 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 236 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 192 1
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 696 1
Верховный Суд Республики Беларусь 7 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3063 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6335 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 62 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 22
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21552 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2018 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9536 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4031 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3971 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6559 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2155 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10442 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11057 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5087 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2159 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12787 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 871 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6601 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2552 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2782 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 3
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 824 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 3
Data monetization - Монетизация данных 1761 3
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1355 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 841 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 4
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 67 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1932 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Билл-Мастер АСР - Автоматизированная система расчетов 4 2
Oracle Communications - Oracle Communications Global Business Unit - OCCAS - Oracle Communications Converged Application Server - Oracle BRP - Oracle Communications Billing and Revenue Management - Oracle Communications Operations Support Systems 34 2
Форсайт Prognoz Platform 95 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 1
HPE - Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 47 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 158 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 21 1
IBM Tivoli 282 1
IFS Applications 39 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 1
TTI Team Telecom - Netrac 12 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 18 1
Форсайт Бюджетирование 22 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 322 1
Yota LTE/4G-сеть 22 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 164 1
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 50 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 85 1
UserGate MC - UserGate Management Center 18 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 33 1
NGR Softlab - Dataplan 40 1
NGR Softlab - Infrascope РАМ-решение 32 1
Crosstech DSS - Crosstech Docs Security Suite 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 3390 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 183 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 761 1
Apple - App Store 2974 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 24 1
Cisco - AXIOM Systems - AXiOSS - AXiOSSR 8 1
Swordfish Security - AppSec Code 10 1
FreePik 1284 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 1
Swordfish Security - AppSec Hub 15 1
Варивода Владимир 14 3
Прозоров Денис 11 3
Петров Евгений 30 2
Козлов Денис 10 2
Павлов Андрей 41 2
Горелова Марина 6 2
Петров Дмитрий 67 1
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Зданевич Юрий 4 1
Четвертнев Илья 11 1
Эчин Павел 2 1
Фортунатов Сергей 2 1
Айнетдинов Артур 8 1
Ткачук Лариса 53 1
Малофеев Константин 116 1
Парфенов Игорь 51 1
Ростокин Валерий 26 1
Закрепин Евгений 61 1
Иванов Андрей 58 1
Поляков Андрей 13 1
Пономарёв Владимир 16 1
Мирошников Дмитрий 9 1
Горбачев Виталий 1 1
Федонин Евгений 2 1
Беляевский Владимир 11 1
Евтушенко Алексей 40 1
Минченко Сергей 4 1
Сидорова Наталья 5 1
Втюрин Андрей 1 1
Подгорный Андрей 2 1
Воеводский Сергей 1 1
Сивоедов Сергей 1 1
Касперович Феликс 1 1
Моргунов Денис 1 1
Тарасов Илья 1 1
Batt Jeremy - Батт Джереми 4 1
Кочанов Дмитрий 20 1
Воронин Илья 5 1
Морозов Алексей 57 1
Одинцов Евгений 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 4
Беларусь - Белоруссия 5942 3
Узбекистан - Республика 1828 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 3
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 498 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 2
Европа 24508 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1817 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1804 2
Россия - УФО - Свердловская область 1667 1
Беларусь - Минск 665 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1267 1
Беларусь - Гомельская область - Гомель 78 1
Ближний Восток 3010 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3176 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1664 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1064 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 696 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 270 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 215 1
Беларусь - Брестская область - Брест 63 1
Беларусь - Могилев 46 1
Беларусь - Гродненская область - Гродно 56 1
Беларусь - Витебская область - Витебск 85 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1603 1
Япония 13434 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4183 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Россия - СФО - Новосибирск 4546 1
Франция - Французская Республика 7941 1
Канада 4953 1
Туркмения - Туркменистан 440 1
Евразия - Евразийский континент 621 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 67 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 10
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4839 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2216 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5945 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5170 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3643 2
Английский язык 6820 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 2
Импортозамещение - параллельный импорт 544 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 230 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 603 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2963 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3715 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5149 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4586 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8156 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 657 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 869 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2596 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2308 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 30 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 7
Juniper Research 539 3
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 14 1
CNews Fast рейтинг 48 1
CNews Рынок ИТ-услуг 168 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 194 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 5
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
CNews AWARDS - награда 534 1
