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Форсайт Бюджетирование
УПОМИНАНИЯ
Форсайт Бюджетирование и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
|WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
|Кудрявцева Юлия 18 5
|Комов Владимир 17 4
|Массух Илья 234 1
|Стуров Александр 10 1
|Чехонин Антон 65 1
|Панченко Иван 152 1
|Буленков Дмитрий 30 1
|Лашин Ренат 73 1
|Крук Александр 2 1
|Ассур Олег 4 1
|Татауров Никита 1 1
|Мухаметдинов Шамиль 1 1
|Сучков Алексей 1 1
|Кабаева Анастасия 3 1
|Чариков Александр 8 1
|Шишова Ольга 3 1
|Титов Василий 3 1
|Пирожков Владимир 6 1
|Лавренко Юлия 1 1
|Долгаль Олеся 1 1
|Мишкин Денис 1 1
|Дружинина Наталья 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 2
|Gartner - Гартнер 3572 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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