Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 175312
ИКТ 13653
Организации 10643
Ведомства 1462
Ассоциации 997
Технологии 3456
Системы 25599
Персоны 75250
География 2843
Статьи 1517
Пресса 1216
ИАА 695
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2635
Мероприятия 854

Форсайт Бюджетирование


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 «Форсайт» представил обновленный продукт «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» 1
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? 1
01.03.2024 «РусГидро» переводит финансовую отчетность и бизнес-планирование на российскую платформу 1
19.02.2024 Компания «Технологии Доверия» поможет бизнесу перейти на российскую аналитическую платформу 1
12.02.2024 Postgres Professional и «Форсайт» подтвердили совместимость продуктов 1
29.11.2023 «КОРУС Консалтинг» и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве 1
03.03.2023 «Росатом» запускает гигантский проект по переводу хранилища данных на российское ПО и PostgreSQL 1
17.08.2022 Продукт легкой бизнес-аналитики FlyBI включен в Реестр отечественного ПО 1
16.06.2022 Ramax Group и «Форсайт» намерены усилить развитие российского BI 1
27.04.2022 «Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform 1
08.04.2022 «Форсайт» и Evola подписали партнёрское соглашение 1
11.03.2022 «Форсайт» и «Норбит» подписали соглашение о партнерстве 1
01.02.2021 GMCS и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве 1
25.09.2019 «Форсайт» улучшил свою позицию в рейтинге крупнейших игроков российского BI-рынка 1
03.09.2019 Юлия Кудрявцева -

Заказчикам все более интересно самообслуживание

 1
13.05.2019 Программные продукты «Форсайт» включены в Реестр отечественного ПО 1
16.04.2019 Бизнес-аналитика становится вершиной айсберга корпоративного импортозамещения 1
06.07.2018 «Форсайт» вошел в топ-10 крупнейших поставщиков решений для анализа данных 1
30.05.2018 В интегрированной системе ЕЭК появится программный комплекс на базе Prognoz Platform 1
16.04.2018 В линейке продуктов «Форсайт» появилась мобильная платформа 1
21.03.2018 «Форсайт» представила ПО для оптимизации планирования и финансовых результатов 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Форсайт Бюджетирование и организации, системы, технологии, персоны:

Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 177 20
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 418 4
IBM - International Business Machines Corp 9472 3
SAP SE 5327 3
Oracle Corporation 6758 3
ITG Group - INLINE Technologies Group 115 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2056 2
Microsoft Corporation 24847 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 271 2
KrIT - КРИТ 29 2
Saprun - Сапран групп 53 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 413 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Ростелеком 9912 1
Ланит - Норбит - Norbit 380 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 362 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 1
Ramax - Рамакс 117 1
Evola - Эвола 30 1
Salesforce.com - Tableau Software 112 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 1
Qlik - QlikTech 160 1
SAS Institute 993 1
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 51 1
Базальт СПО - BaseALT 694 1
Корус Консалтинг ГК 1252 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 1
К2Тех 162 1
TerraLink - ТерраЛинк 285 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 67 1
Транснефть 308 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 11 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 51 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 434 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 153 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 71 1
Lime Credit Group - LCGroup - Лайм Кредит Групп - Лайм-Займ МФК 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12027 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4382 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4960 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 241 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 484 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 116 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 59 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1985 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 150 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 694 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20615 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4875 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31805 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67956 11
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3287 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52734 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11725 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5561 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10620 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14089 4
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1889 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11528 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10412 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24801 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25987 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7654 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6868 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2228 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 565 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3822 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12397 2
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 285 2
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 181 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1977 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9542 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 357 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5876 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21799 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24907 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2250 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1235 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4051 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5310 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3709 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 916 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1979 1
Data Discovery - сбор данных из различных источников и объединение их в единый пул 27 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 388 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8861 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 925 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 748 6
Форсайт Prognoz Platform 95 6
Форсайт Аналитическая платформа 12 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1331 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1000 2
Новые облачные технологии - МойОфис 808 2
Google Android 14259 1
Apple iOS 7964 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 799 1
Microsoft Office 3816 1
Linux OS 10221 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 861 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 63 1
КриптоПро Ngate 16 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Microsoft Windows 15896 1
НИИ СОКБ - SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 165 1
Транснефть КИС ПО ПД - Планирование и отчетность по производственной деятельности группы 1 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 244 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 259 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 439 1
Google Chrome - браузер 1593 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 257 1
МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 560 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 495 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 211 1
Росатом - Атом.Контент - ЕОСДО - Единая отраслевая система электронного документооборота 16 1
SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 29 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
НКТ - Р7-Офис 409 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Gurobi Optimization - Gurobi Optimizer 7 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Кудрявцева Юлия 18 5
Комов Владимир 17 4
Массух Илья 234 1
Стуров Александр 10 1
Чехонин Антон 65 1
Панченко Иван 152 1
Буленков Дмитрий 30 1
Лашин Ренат 73 1
Крук Александр 2 1
Ассур Олег 4 1
Татауров Никита 1 1
Мухаметдинов Шамиль 1 1
Сучков Алексей 1 1
Кабаева Анастасия 3 1
Чариков Александр 8 1
Шишова Ольга 3 1
Титов Василий 3 1
Пирожков Владимир 6 1
Лавренко Юлия 1 1
Долгаль Олеся 1 1
Мишкин Денис 1 1
Дружинина Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148812 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17456 1
Казахстан - Республика 5640 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 714 1
Германия - Федеративная Республика 12784 1
Уран - планета Солнечной системы 544 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4062 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44168 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3205 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2040 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17830 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2308 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3084 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1545 1
Россия - СФО - Новосибирск 4428 1
Беларусь - Белоруссия 5827 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 214 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16713 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9059 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49194 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52533 8
Энергетика - Energy - Energetically 5223 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5063 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1571 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 274 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7989 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2501 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3201 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2534 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1267 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4032 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5016 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2964 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14093 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5586 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3236 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1039 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 645 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4775 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3603 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2172 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2253 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3366 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6166 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1669 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5708 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5917 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6863 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3294 2
Gartner - Гартнер 3572 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8207 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 99 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361516, в очереди разбора - 755349.
Создано именных указателей - 175312.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые умные гаджеты для кухни: выбор ZOOM

Обзор кресла Zone 51 Freelancer W8: уникальный дизайн и максимальный комфорт

Обзор автоматической кофемашины Hyundai HAM-4400: домашний бариста

Показать еще

Наука

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить

Тектонический сюрприз: горы Тибета создал подъем мантии, а не Большое Сжатие
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153