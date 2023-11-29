«КОРУС Консалтинг» и «Форсайт» подписали соглашение о партнерстве

Клиенты ГК «КОРУС Консалтинг» получат больший выбор при внедрении ЕРМ-систем (Enterprise Performance Management). Портфель компании пополнился линейкой продуктов «Форсайт», в частности уже сейчас специалисты готовы реализовывать проекты на базе программного продукта «Форсайт. Бюджетирование».

«Форсайт» – российская компания-разработчик инновационных и высокопроизводительных продуктов, которые способны решать аналитические задачи любой сложности. Компания существует на рынке аналитических решений более семи лет и предлагает линейку бизнес-решений на базе продукта «Форсайт. Аналитическая платформа».

Продукт «Форсайт. Бюджетирование» позволяет автоматизировать процессы планирования, моделирования, прогнозирования, консолидации управленческой и финансовой отчетности, предлагая широкие возможности анализа и визуализации данных. Решение способно «подстраиваться» под требования бизнеса и автоматизировать даже нестандартные бизнес-процессы. Легко встраивается в текущую ИТ-инфраструктуру и интегрируется, как с отечественными, так и с зарубежными системами. Решение позволило расширить и сбалансировать продуктовый портфель «КОРУС Консалтинг».

Внедрением продукта займется департамент ЕРМ ГК «КОРУС Консалтинг». Благодаря партнерству с «Форсайт» клиентам ГК «КОРУС Консалтинг» будет доступно еще одно российское решение, как альтернатива ушедшим зарубежным вендорам Oracle и IBM.

«”КОРУС Консалтинг” – мультивендорная компания. При выборе нового решения в продуктовый портфель компании для нас важны: функциональная зрелость системы, а также ее надежность для пользователей и партнеров. “Форсайт” следует мировым практикам и разрабатывает продукты, способные составить достойную конкуренцию международным решениям. Мы уверены, что новый продукт будет востребован нашими клиентами», – комментирует Юрий Орлянский, директор департамента ЕРМ ГК «КОРУС Консалтинг».

«Мы высоко ценим опыт компании ”КОРУС Консалтинг” в области внедрения систем управления эффективностью предприятия и уверены в перспективности нашего партнерства. Сегодня корпоративные заказчики заинтересованы в использовании надежных, гибких российских решений, поэтому наша совместная задача – предложить крупному бизнесу качественный российский софт, отвечающий требованиям санкционной устойчивости», – говорит Александр Стуров, руководитель партнерской программы компании «Форсайт».