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Чехонин Антон


02.09.2021 «Норбит» внедрила цифровую экосистему ЦОПП в Тамбовской области 1
30.08.2021 Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting 1
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio 1
03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование 1
19.01.2021 «Норбит» и Arenadata займутся продвижением решений для работы с большими данными 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1
29.10.2020 НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края 1
25.08.2020 «Норбит» завершил первый этап автоматизации клиентского сервиса в E100 1
03.06.2020 «Ланит омни» стала частью компании «Норбит» 1
13.05.2020 ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн» 1
23.04.2020 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group 1
25.03.2020 «Норбит» внедрил систему для управления складом SAP EWM на Вурнарском заводе смесевых препаратов 1
20.02.2020 Выручка участников рейтинга ИТ-услуг выросла на 70% 2
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
19.02.2020 «Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево 1
06.02.2020 «Норбит» автоматизировал службу доставки в «Леруа Мерлен» 1
27.12.2019 «Норбит» разрабатывает CRM-систему для «Электролюкс Рус» 1
19.12.2019 ОМК внедрила CRM-систему Creatio 1
03.12.2019 «Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio 1
26.11.2019 «Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio 1
23.10.2019 ABC Consulting автоматизировал управление персоналом в «Полюсе» 1
16.10.2019 ABC Consulting стала частью «Норбит» 1
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» 1
30.07.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 в страховой компании «Согласие» 1
30.07.2019 «Норбит» внедрила CRM-систему в страховой компании «Согласие» 1
16.07.2019 «Норбит» внедрил bpm-систему Pyrus в «Инвестгеосервисе» 1
10.07.2019 «Норбит» внедрил облачную CRM на базе «Битрикс24» в «Сталкер групп» 1
09.04.2019 «Норбит» автоматизировал продажи и маркетинг в «Бритиш американ тобакко Россия» 1
19.03.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group 1
15.01.2019 Tesli внедряет bpm’online с помощью «Норбит» 1
07.11.2018 «Норбит» автоматизировал управление клиентским сервисом в группе компаний СИМ 1
16.10.2018 Система мониторинга «Норбит» проследит за реализацией госпрограмм в «Востокгосплане» 1
02.10.2018 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис МОЭК 1
27.09.2018 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в компании «Эссилор-Луйс-Оптика» 1
11.09.2018 «Норбит» внедрил систему управления проектами Region-ID в Агентстве стратегических инициатив 1
28.08.2018 «Норбит» и «1С-Битрикс» стали стратегическими бизнес-партнерами 1
16.08.2018 «Норбит» адаптировал CRM-систему bpm’online для компании «Цвет Диванов» 1
08.06.2018 ОМП и «Норбит» стали партнерами по разработке мобильных приложений для ОС Sailfish Mobile 1
22.05.2018 «Норбит» внедрил SAP ERP в узбекской компании AKFA 1
26.03.2018 «Норбит» внедрил CRM-систему в компании «АВС-электро» 1

Публикаций - 60, упоминаний - 64

Чехонин Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит - Норбит - Norbit 203 54
Ланит ГК 1159 52
Terrasoft - Террасофт 140 16
SAP SE 3216 8
Крок 1221 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Ланит Интеграция 101 4
3761 3
ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 9 3
Oracle Corporation 3356 2
Амтел-Сервис 34 2
Yandex - Яндекс 4101 2
SAP CIS - САП СНГ 755 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
Онланта 75 2
Pyrus - Пайрус 5 1
SAP Узбекистан 2 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Металло-Тех - ранее JSA Group - Джи Эс Эй Групп 8 1
Астерос - Asteros 531 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Совзонд - Sovzond 66 1
АВС-электро 1 1
Цифровая Платформа 34 1
Ланит Омни 17 1
Tesli - Тесли 1 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Microsoft Corporation 11127 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
АйТи 752 1
Инфосистемы Джет 675 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
1С-Битрикс 348 1
РТЛабс 145 1
Selectel - Селектел 137 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
Согласие СК 44 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 2
ВТБ24 583 1
Сталкер Групп - Stalker Group 1 1
Инвестгеосервис ГК 4 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Electrolux - Электролюкс Рус 112 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 6 1
Accent Capital 1 1
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
E100 8 1
AKFA 2 1
Цвет Диванов 1 1
Вятский фанерный комбинат 2 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания 23 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 107 1
Транснефть 159 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 599 1
Роснефть НК 367 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Президент Российской Федерации 1441 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Востокгосплан ФАНУ - Федеральное автономное научное учреждение 1 1
Руссофт - Russoft 251 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 20
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1263 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
CDS - Customer Delivery System - Система управления доставкой 1 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Kubernetes 307 1
DevOps - Development и Operations 297 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 8
Terrasoft Creatio 44 8
Microsoft Office 1946 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Microsoft Dynamics 365 92 3
SAP SuccessFactors 110 3
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Microsoft Dynamics CRM 389 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 2
SAP SuccessFactors LMS - SAP SuccessFactors Learning Management System 5 1
Microsoft Dynamics CRM Online 34 1
Terrasoft Creatio Sales 4 1
SAP MM - SAP Materials Management 10 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management 16 1
FIS Platform - Case Platform 2 1
Ланит Омни Rightway Analytics 2 1
Норбит Region-ID 1 1
Яндекс.Метрика 81 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
1С:Документооборот 78 1
Microsoft Office 365 769 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Microsoft SQL Server 797 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 1
Microsoft Azure 1171 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Linux OS 4267 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Бобровников Борис 86 5
Клочков Алексей 25 4
Вахнин Павел 51 3
Попов Сергей 72 2
Головко Олег 7 2
Никулин Игорь 21 2
Ковалев Сергей 18 2
Овчаренко Юрий 25 2
Чиганов Марат 2 1
Голубцов Сергей 2 1
Вардашкин Дмитрий 1 1
Коваль Александр 2 1
Пекшева Наталия 1 1
Дорофеев Андрей 1 1
Кустарин Игорь 1 1
Чепига Анна 1 1
Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
Ткаченко Елена 2 1
Рябинков Артем 17 1
Никитин Валерий 15 1
Елисеев Никита 1 1
Прохорова Алла 45 1
Кругляков Станислав 3 1
Орловская Мария 11 1
Дусалеев Вячеслав 8 1
Исаев Дмитрий 11 1
Андроновская Юлия 1 1
Львов Владимир 9 1
Горянский Павел 15 1
Селюк Андрей 1 1
Белов Александр 69 1
Эйгес Павел 66 1
Арлазаров Владимир 118 1
Путин Владимир 1828 1
Гаврилов Юрий 11 1
Макаров Валентин 112 1
Гришина Дарья 15 1
Мельник Иван 10 1
Колесников Андрей 78 1
Захир Максим 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Узбекистан - Республика 825 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - Ярославль 406 1
Европа Западная 616 1
Румыния 344 1
Россия - Красноярский край 667 1
Нидерланды 976 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Чехия - Чешская Республика 497 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Кемерово 311 1
Новая Зеландия 292 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Украина 3378 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Республика Карелия 303 1
Россия - Киров 248 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Польша - Республика 831 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Казахстан - Республика 2641 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Европа 3774 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Южная Корея - Республика 1465 1
Япония 2802 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
SAP Best Practices 2 1
23ABC News 55 1
CNews Analytics 1991 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
IDC - International Data Corporation 2724 1
Gartner 2194 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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