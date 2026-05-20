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Чехонин Антон

СОБЫТИЯ


20.05.2026 «Норбит» перевел Центр внедрения «Протек» на отечественную систему бюджетирования 1
18.03.2026 «Норбит» автоматизировала бюджетирование на отечественном ПО 1
01.07.2025 «Норбит» и OpenYard представили технологический альянс 1
22.12.2022 «Норбит» стала партнером Websoft в области решений по управлению персоналом 1
11.03.2022 «Форсайт» и «Норбит» подписали соглашение о партнерстве 1
01.03.2022 «Дочка» «Ланита» поглотила российского партнера немецкой SAP 1
21.12.2021 Состоялся Первый недельный No-Code Марафон от «Террасофт»: 5 дней актуального контента, 60+ спикеров и тысячи участников из разных стран 1
02.09.2021 «Норбит» внедрила цифровую экосистему ЦОПП в Тамбовской области 1
30.08.2021 Сотрудники НЛМК получили «Электронные дневники», разработанные ABC Consulting 1
23.08.2021 «МСП банк» совместно с «Норбит» разработал платформу для краудфандинга на базе Creatio 1
03.02.2021 ГК «Ланит» и «Техносерв консалтинг» осуществляют переход Почты России на бюджетное планирование 1
19.01.2021 «Норбит» и Arenadata займутся продвижением решений для работы с большими данными 1
27.11.2020 Экосистема недвижимости «Метр квадратный» внедрила СRM-платформу Creatio 1
29.10.2020 НОРБИТ внедрил цифровую экосистему Центра опережающей профессиональной подготовки Забайкальского края 1
25.08.2020 «Норбит» завершил первый этап автоматизации клиентского сервиса в E100 1
03.06.2020 «Ланит омни» стала частью компании «Норбит» 1
13.05.2020 ABC Consulting внедрила решение на базе SAP SuccessFactors в «Мицубиси Корпорейшн» 1
23.04.2020 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис в Segezha Group 1
25.03.2020 «Норбит» внедрил систему для управления складом SAP EWM на Вурнарском заводе смесевых препаратов 1
20.02.2020 Выручка участников рейтинга ИТ-услуг выросла на 70% 1
20.02.2020 Мировой рынок ИТ-услуг растет в долларах, а российский — в рублях 1
19.02.2020 «Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево 1
06.02.2020 «Норбит» автоматизировал службу доставки в «Леруа Мерлен» 1
27.12.2019 «Норбит» разрабатывает CRM-систему для «Электролюкс Рус» 1
19.12.2019 ОМК внедрила CRM-систему Creatio 1
03.12.2019 «Норбит» внедрит системы автоматизации закупок на базе Creatio 1
26.11.2019 «Норбит» перевела европейское подразделение Segezha Group на CRM Creatio 1
23.10.2019 ABC Consulting автоматизировал управление персоналом в «Полюсе» 1
16.10.2019 ABC Consulting стала частью «Норбит» 1
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» 1
30.07.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 в страховой компании «Согласие» 1
30.07.2019 «Норбит» внедрила CRM-систему в страховой компании «Согласие» 1
16.07.2019 «Норбит» внедрил bpm-систему Pyrus в «Инвестгеосервисе» 1
10.07.2019 «Норбит» внедрил облачную CRM на базе «Битрикс24» в «Сталкер групп» 1
09.04.2019 «Норбит» автоматизировал продажи и маркетинг в «Бритиш американ тобакко Россия» 1
19.03.2019 «Норбит» внедрил CRM-систему bpm’online в Segezha Group 1
15.01.2019 Tesli внедряет bpm’online с помощью «Норбит» 1
07.11.2018 «Норбит» автоматизировал управление клиентским сервисом в группе компаний СИМ 1
16.10.2018 Система мониторинга «Норбит» проследит за реализацией госпрограмм в «Востокгосплане» 1
02.10.2018 «Норбит» автоматизировал клиентский сервис МОЭК 1

Публикаций - 68, упоминаний - 69

Чехонин Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 431 67
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 61
Terrasoft - Террасофт 206 17
SAP SE 5601 14
Крок - Croc 1964 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 6
9594 5
Ланит - Норбит - ABC Consulting - Эй Би Си Консалтинг 17 5
Ланит Интеграция 219 4
Oracle Corporation 7074 4
SAP CIS - САП СНГ 868 4
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 3
Ланит - Онланта - Onlanta 135 3
Ланит - Artezio - Артезио 97 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 3
Амтел-Сервис 37 2
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Microsoft Corporation 25775 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
Галактика - Корпорация 1545 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 2
Tesli - Тесли 2 1
Ланит Омни 67 1
Pyrus - Пайрус 31 1
Эшелон НПО 150 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
Electrolux AB - Электролюкс Рус 6 1
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Сталкер Групп - Stalker Group 1 1
Инвестгеосервис ГК 4 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
Accent Capital 1 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
E100 13 1
Верный - торговая сеть 326 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 81 1
AKFA 5 1
Цвет Диванов 2 1
Вятский фанерный комбинат 8 1
Ward Howell 15 1
Essilor - Essilor Luxottica - Эссилор ЕГРМ - Essilor Group Russia Management - Эссилор-Луйс-Оптика 5 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Протек - Центр внедрений 62 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Газпром нефть 725 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 1
Транснефть 335 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 1
Минвостокразвития РФ - Востокгосплан ФАНУ - Федеральное автономное научное учреждение 2 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 41
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 7
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 951 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 6
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 5
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Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 5
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
MarTech - Sales management - Sales Funnel - Воронка продаж - marketing funnel - маркетинговая воронка - повторные продажи - вторичные продажи 393 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 3
Terrasoft Creatio - bpm’online 109 12
Terrasoft Creatio 109 9
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Microsoft Dynamics 1197 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
Microsoft Office 4170 4
Microsoft Dynamics CRM 564 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 3
Microsoft Dynamics 365 147 3
Terrasoft Creatio Sales 12 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
SAP Ariba 309 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 146 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 73 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
Яндекс.Маршрутизация 39 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 1
SAP ЦОД 15 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 1
Ланит - Норбит Region-ID 1 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 62 1
Microsoft SQL Reporting Services 3 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
Apple Keynote 63 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 1
Ланит Омни - Rightway Analytics 2 1
Ланит Омни - Rightway DMP - Rightway Data Management Platform 2 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 1
FIS Collection System 6 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Ланит - Lansoft - Goodt Go 1 1
Термика Олимпокс 4 1
Клочков Алексей 35 6
Бобровников Борис 104 5
Овчаренко Юрий 41 4
Калинин Александр 189 3
Вахнин Павел 53 3
Грибов Владимир 31 3
Адылин Павел 18 3
Ковалев Сергей 30 2
Корнеев Сергей 84 2
Никулин Игорь 23 2
Фомичев Андрей 74 2
Головачев Михаил 20 2
Сысоев Дмитрий 9 2
Головко Олег 8 2
Орехов Вячеслав 48 2
Елисеев Никита 3 2
Кадыров Абдулла 2 2
Адхамов Лазиз 3 2
Попов Сергей 166 2
Гаврилов Юрий 13 1
Макаров Валентин 251 1
Соловьев Владимир 108 1
Гришина Дарья 16 1
Болышев Максим 16 1
Вагизов Руслан 25 1
Мельник Иван 10 1
Новодворский Алексей 114 1
Кудрявцева Юлия 19 1
Мацоцкий Сергей 180 1
Семенов Александр 166 1
Захир Максим 22 1
Захаров Павел 60 1
Генс Филипп 54 1
Оганесян Артак 31 1
Харитонов Александр 69 1
Растопшин Павел 54 1
Черных Дмитрий 16 1
Андреев Николай 13 1
Таран Сергей 43 1
Белов Александр 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Украина - Киев 1151 2
Европа 24964 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Европа Восточная 3138 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Латвия - Рига 99 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 1
США - Массачусетс - Бостон 384 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 291 1
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 261 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 320 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 335 1
Дания - Ольборг 1 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Япония 13807 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 19
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 3
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 442 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Английский язык 7030 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
23ABC News 183 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 5
Gartner - Гартнер 3658 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
ЦОПП - Центр Опережающей Профессиональной Подготовки Забайкальского края 1 1
ЧПТК ГПОУ - Читинский политехнический колледж 1 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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