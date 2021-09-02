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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чехонин Антон
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 60, упоминаний - 64
Чехонин Антон упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 251 1
|Бобровников Борис 86 5
|Клочков Алексей 25 4
|Вахнин Павел 51 3
|Попов Сергей 72 2
|Головко Олег 7 2
|Никулин Игорь 21 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Овчаренко Юрий 25 2
|Чиганов Марат 2 1
|Голубцов Сергей 2 1
|Вардашкин Дмитрий 1 1
|Коваль Александр 2 1
|Пекшева Наталия 1 1
|Дорофеев Андрей 1 1
|Кустарин Игорь 1 1
|Чепига Анна 1 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 21 1
|Ткаченко Елена 2 1
|Рябинков Артем 17 1
|Никитин Валерий 15 1
|Елисеев Никита 1 1
|Прохорова Алла 45 1
|Кругляков Станислав 3 1
|Орловская Мария 11 1
|Дусалеев Вячеслав 8 1
|Исаев Дмитрий 11 1
|Андроновская Юлия 1 1
|Львов Владимир 9 1
|Горянский Павел 15 1
|Селюк Андрей 1 1
|Белов Александр 69 1
|Эйгес Павел 66 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Путин Владимир 1828 1
|Гаврилов Юрий 11 1
|Макаров Валентин 112 1
|Гришина Дарья 15 1
|Мельник Иван 10 1
|Колесников Андрей 78 1
|Захир Максим 19 1
|23ABC News 55 1
|CNews Analytics 1991 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 3
|IDC - International Data Corporation 2724 1
|Gartner 2194 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766579, в очереди разбора - 670264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766579, в очереди разбора - 670264.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru