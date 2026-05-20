Индексная книга (каталог) CNews*
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Чехонин Антон
СОБЫТИЯ
Публикаций - 68, упоминаний - 69
Чехонин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Клочков Алексей 35 6
|Бобровников Борис 104 5
|Овчаренко Юрий 41 4
|Калинин Александр 189 3
|Вахнин Павел 53 3
|Грибов Владимир 31 3
|Адылин Павел 18 3
|Ковалев Сергей 30 2
|Корнеев Сергей 84 2
|Никулин Игорь 23 2
|Фомичев Андрей 74 2
|Головачев Михаил 20 2
|Сысоев Дмитрий 9 2
|Головко Олег 8 2
|Орехов Вячеслав 48 2
|Елисеев Никита 3 2
|Кадыров Абдулла 2 2
|Адхамов Лазиз 3 2
|Попов Сергей 166 2
|Гаврилов Юрий 13 1
|Макаров Валентин 251 1
|Соловьев Владимир 108 1
|Гришина Дарья 16 1
|Болышев Максим 16 1
|Вагизов Руслан 25 1
|Мельник Иван 10 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Кудрявцева Юлия 19 1
|Мацоцкий Сергей 180 1
|Семенов Александр 166 1
|Захир Максим 22 1
|Захаров Павел 60 1
|Генс Филипп 54 1
|Оганесян Артак 31 1
|Харитонов Александр 69 1
|Растопшин Павел 54 1
|Черных Дмитрий 16 1
|Андреев Николай 13 1
|Таран Сергей 43 1
|Белов Александр 76 1
|23ABC News 183 3
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.