Состоялся Первый недельный No-Code Марафон от «Террасофт»: 5 дней актуального контента, 60+ спикеров и тысячи участников из разных стран

25-29 октября состоялся Первый недельный No-Code Марафон — масштабная онлайн-конференция для бизнес- и ИТ-лидеров о цифровой трансформации крупных и средних компаний и ее специфике в разных отраслях. Организатором выступила компания «Террасофт Россия», производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления процессами и CRM. Видеозаписи выступлений уже доступны — познакомиться с ними можно на странице мероприятия.

УНИКАЛЬНЫЙ ФОРМАТ

No-Code Марафон — это ежегодное мероприятие из серии ACCELERATE, которое в 2021 изменило формат: конференция длилась 5 дней, объединив десятки спикеров и тысячи участников на единой онлайн-платформе. Программа включала доклады и интервью с ведущими бизнес-лидерами и экспертами по цифровизации, горячие панельные дискуссии, кейсы цифровой трансформации крупных компаний, а также открытые воркшопы, демо-площадки и тест-драйв low-code/no-code технологий Creatio.

KEYNOTE-СЕССИЯ И ВЫСТУПЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ГОСТЯ

No-Code Марафон открыла Катерина Костерева, CEO «Террасофт». В своем выступлении она акцентировала внимание на грандиозных изменениях последних лет, необходимости глубокой цифровизации процессов в организациях, а также рассказала о no-code технологиях, которые помогают компаниям меньше зависеть от ИТ-ресурсов и быстрее адаптироваться к новой реальности.

В рамках KEYNOTE-сессии также состоялась панельная дискуссия, участие в которой приняли лидеры ведущих компаний российского ИТ-рынка — Даниил Моргалюк (Navicon), Александр Семенов (ГК «КОРУС Консалтинг»), Руслан Вагизов (ICL Services) и Антон Чехонин (НОРБИТ). Модератором сессии выступил Алексей Клочков, управляющий директор «Террасофт». Спикеры говорили о важной теме построения успешной компании в 2022 году, о стратегиях, технологиях и людях, которые необходимы для развития бизнеса уже сегодня.

Специальным гостем мероприятия стал Сергей Сироткин, автогонщик, пилот программы SMP Racing и экс-пилот Формулы-1. В формате интервью спикер рассказал, как ему удается совмещать управление гоночной академией и спортивную карьеру, какие подходы и методы из спорта помогают преуспевать в бизнесе, а также поделился собственными секретами эффективности на сверхскоростях.

ФОКУС НА ОТРАСЛЕВУЮ СПЕЦИФИКУ

Отраслевая специфика стала одним из ключевых акцентов Марафона — в рамках каждого дня мероприятия отдельный блок был посвящен конкретной индустрии, детальному изучению вызовов, с которыми сталкиваются компании, и поиску решений, позволяющих с ними справиться. Ежедневно участники погружались в темы, актуальные для FMCG и ритейла, банков и финансовых организаций, предприятий нефтегазового, энергетического и промышленного сектора, а также знакомились с кросс-индустриальной экспертизой.

ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В LOW-CODE/NO-CODE ТЕХНОЛОГИИ

Главным направлением No-Code Марафона стало глубокое погружение в low-code/no-code технологии. Эксперты ИТ-отрасли и бизнес-лидеры делились историями успеха цифровой трансформации организаций с помощью low-code/no-code, а продуктовые лидеры «Террасофт» представили прогнозы развития low-code/no-code технологий на ближайшие несколько лет и приоткрыли завесу масштабного зимнего обновления платформы и продуктов Creatio.

Отдельный день Марафона был посвящен практическому применению low-code/no-code инструментов. В двух параллельных потоках участников ждала серия мастер-классов по настройке корпоративных приложений пользовательскими средствами, а также использованию платформы Creatio для автоматизации разных процессов компании, от работы с календарем до управления внутренним сервисом и организации удаленной работы сотрудников.

МАРКЕТПЛЕЙС-МИКС, ЭКСПО И НЕТВОРКИНГ

No-Code Марафон стал не только источником вовлекающего контента, актуального для ИТ и бизнеса. Онлайн-площадка мероприятия предоставила участникам возможности для общения с единомышленниками и нетворкинга. Также на Марафоне действовала виртуальная экспозона, где зрители могли пообщаться с представителями ведущих ИТ-компаний страны и ближе познакомиться с современными ИТ-решениями и услугами для бизнеса.

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Еще одной «фишкой» Марафона стал МАРКЕТПЛЕЙС-МИКС, в рамках которого партнеры «Террасофт» презентовали востребованные продукты с Creatio Marketplace, которые дают компаниям из разных отраслей больше свободы в автоматизации процессов, — от продуктов для управления документооборотом и коммуникациями с клиентами до узконаправленных решений для FMCG и автомобильной индустрии.

ПОДДЕРЖКА ПАРТНЕРОВ

No-Code Марафон состоялся при активном участии партнеров «Террасофт» — компаний и онлайн-ресурсов, которые оказывали поддержку на всех этапах организации мероприятия. Ключевыми партнерами выступили Navicon, ICL и НОРБИТ — первые лица этих компаний также приняли участие в открывающей панельной дискуссии.

Видеозаписи выступлений уже доступны на странице No-Code Марафона — смотрите и находите новые пути для развития вашего бизнеса.

ОРГАНИЗАТОР

Организатором онлайн-конференции выступила компания «Террасофт Россия» — производитель ведущей low-code/no-code платформы Creatio для управления бизнес-процессами и CRM. Технологии Creatio помогают тысячам крупных и средних компаний по всему миру оптимизировать и ускорять процессы продаж, маркетинга, сервиса и операционные процессы организации. Миссия «Террасофт» — помогать компаниям ускоряться. Подробнее.