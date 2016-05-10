Воркшоп или мастер-класс (с англ. workshop) представляет собой определенное событие/мероприятие, в рамках которого все участники получают новые знания самостоятельно, опытным путем. Как правило, воркшопы проводятся в формате демонстрации, когда приглашенным участникам показывается работа эксперта. Эксперт транслирует участникам процесс выполнения определенной работы и одновременно комментирует свои действия, рассказывает о важных тонкостях и деталях. Основная задача, которая ставится перед воркшопом — показать пример и обучить на этом примере. Используются максимально доступные формы передачи информации (онлайн-трансляция), в рамках которых аудитория может наблюдать за процессом и получать новые знания.