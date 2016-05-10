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Мастер-класс workshop воркшоп
Воркшоп или мастер-класс (с англ. workshop) представляет собой определенное событие/мероприятие, в рамках которого все участники получают новые знания самостоятельно, опытным путем. Как правило, воркшопы проводятся в формате демонстрации, когда приглашенным участникам показывается работа эксперта. Эксперт транслирует участникам процесс выполнения определенной работы и одновременно комментирует свои действия, рассказывает о важных тонкостях и деталях. Основная задача, которая ставится перед воркшопом — показать пример и обучить на этом примере. Используются максимально доступные формы передачи информации (онлайн-трансляция), в рамках которых аудитория может наблюдать за процессом и получать новые знания.
|10.05.2016
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IBM и Sesame Workshop намерены оптимизировать систему дошкольного образования во всем мире
Компания Sesame Workshop, некоммерческая образовательная организация, создатель детской телепередачи «Улица Сезам», и компания корпорация IBM объявили о начале сотрудничества, в рамках которого когнитивные тех
|24.09.2013
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Workshop Марвина Ляо в рамках проекта Smart Mentors for Smart Executives состоялся в Москве в эти выходные
тавить возможность живого общения и обмена опытом с западными менторами из разных стран мира». Своими впечатлениями от мероприятия поделился Антон Афанасьев, Digital media manager компании Unilever: «Workshop от Марвина Ляо мне запомнился, в первую очередь, весьма многозначным термином-трендом growth hacking. Настоящие специалисты по быстрому увеличению роста компании (growth hackers) тести
|02.06.2008
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Aurora Media Workshop 3.4.5.7: работа с мультимедийными данными
Aurora Media Workshop - набор инструментов для работы с мультимедийными данными. Программа позволяет преобразовывать видео между форматами AVI, MPEG1, MPEG2, ASF, WMV, VOB, DAT, DivX и XviD, разделять и сое
|15.05.2008
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Aurora Media Workshop 3.4.4.5: работа с мультимедийными данными
Aurora Media Workshop - набор инструментов для работы с мультимедийными данными. Программа позволяет преобразовывать видео между форматами AVI, MPEG1, MPEG2, ASF, WMV, VOB, DAT, DivX и XviD, разделять и сое
|23.11.2007
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Aurora Media Workshop 3.3.45.12: работа с мультимедийными данными
Aurora Media Workshop - набор инструментов для работы с мультимедийными данными. Программа позволяет преобразовывать видео между форматами AVI, MPEG1, MPEG2, ASF, WMV, VOB, DAT, DivX и XviD, разделять и сое
|10.10.2007
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Aurora Media Workshop 3.3.44 - работа с мультимедийными данными
Aurora Media Workshop 3.3.44 – новая версия набора инструментов для работы с мультимедийными данными. Aurora Media Workshop позволяет преобразовывать видео между форматами AVI, MPEG1, MPEG2, ASF, WMV
|17.03.2004
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ReportingEngines выпустил набор Java-инструментов для составления отчетов в BEA WebLogic Workshop
может быть использован для составления, предварительного просмотра, компиляции и выпуска отчетов для различных типов проектов. Разработчики смогут составлять отчеты, не покидая окружения BEA WebLogic Workshop. 8.1, и отправлять готовые отчеты прямо на сервер или портал BEA WebLogic. Данный продукт позволит сократить время, необходимое для составления и выпуска отчетов. Разработчики Java мог
|23.02.1999
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Sun Microsystems начала продажи интегрированной среды разработки Sun Workshop 5.0
В состав новой версии IDE Sun Workshop 5.0 от Sun Microsystems входят инструменты Visual WorkShop C++ 5.0 и Performance WorkShop Fortran 5.0. Cреда разработки оптимизирована для использования под ОС Solaris и
|18.02.1999
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Sun предложила WorkShop C++ 5.0
Компания Sun Microsystems выпускает WorkShop C++ 5.0 позволяющий разрабатывать 64-битные приложения для работы в среде Solaris. Одна копия этого ПО будет стоить $1,995, сетевая версия - $3,495. Пользователям предыдущих версий
Мастер-класс и организации, системы, технологии, персоны:
|ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
|INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
|ComputerWorld 144 4
|Открытые системы ИД 175 4
|PCweek 30 4
|IGN 53 1
|Virus Bulletin 33 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|EurekAlert 288 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 991 2
|Gartner - Гартнер 3566 1
|AV-Comparatives 25 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 329 1
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