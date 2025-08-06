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Индексная книга (каталог) CNews*
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Правительство Москвы ДПиИР Москва МЭЦ Московский экспортный центр Moscow Fast Track


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 Столичные ИТ-компании могут получить субсидируемую комплексную поддержку по развитию бизнеса на зарубежных рынках 1
19.12.2023 Столичные EdTech-компании могут получить поддержку по выходу на экспорт и расширению географии продаж своей продукции 1
04.12.2023 В Москве открыт прием заявок на участие в новом экспортном акселераторе 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 37 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2632 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2182 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7712 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14328 1
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Мастер-класс - workshop - воркшоп 102 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 558 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5096 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30781 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7585 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2015 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9523 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1787 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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