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Федоров Иван

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Рукописные книги XVI века и фотолетопись Великой Отечественной войны оцифруют в Тверском музее 1
13.01.2023 ГК «Корус консалтинг» создаст собственную логистическую платформу 1
25.02.2022 АЛМИ и «Атом безопасность» подтвердили совместимость ОС AlterOS и StaffСop Enterprise 1
15.04.2020 «Ред софт» и НПЦ «Кейсистемс-Безопасность» протестировали ПО на совместимость 1
15.08.2017 «Корус Консалтинг» оптимизирует кулинарное производство в ТД «Интерторг» на базе «1С: Розница» 1
19.05.2017 Почему бизнес Huawei растет на 40% в год? 1
19.12.2016 «Дикси» автоматизирует управление и учет расчетов по договорам аренды помещений с помощью «Корус Консалтинг» 1
30.06.2016 «Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес розничной сети «Фреш Маркет» 1
25.05.2016 «Сименс Технологии Газовых Турбин» автоматизировала управление предприятием на базе «1С:ERP 2» 1
12.05.2016 «Корус Консалтинг» оптимизировал систему коммерческого учета нефтепродуктов в «Газпромнефть Марин Бункер» 1
08.04.2016 Студенческая разработка «умного» детского протеза заняла первое место на конкурсе Microsoft Imagine Cup 1
10.11.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал работу новой розничной сети «БУМ Маркет» 1
03.04.2015 «Корус Консалтинг» провел аудит эффективности ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2012 в «inФОРМАТ» 1
12.02.2015 Корпоративный календарь ФГУП Издатцентр «Марка» занял I место в конкурсе «Лучший календарь 2015». 1
12.01.2015 ФГУП Издатцентр «Марка» награждено грамотой Национальной академии филателии за лучшую марку 2014 г. 2
03.09.2014 В обращение выходит почтовая марка «450 лет книгопечатанию в России» 2
26.08.2014 Анонс продукции на сентябрь 2014 г. 2
28.01.2014 «Корус Консалтинг» внедрил систему управления процессами предприятия в MC-Bauchemie 1
20.09.2013 В МГУП им. Ивана Федорова студенты будут учится на планшетах Prestigio 1
21.08.2013 МГУП им. Ивана Федорова и Prestigio запустили экспериментальный проект «Мобильное образование XXI века» 1
27.12.2011 Как создать облачный мини-офис? 1
20.12.2011 «Элтех» автоматизировал товародвижение на базе Microsoft Dynamics AX 1
04.02.2011 Запрет на Skype: чего боятся российские госчиновники 1
17.09.2007 Лазерные принтеры - лучшее для дела 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Федоров Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1465 10
Microsoft Corporation 25723 5
9536 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 1
Sipnet - Сипнет 80 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 139 1
АвтоТрекер 104 1
LLamasoft 10 1
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
ITooLabs - Айтулабс 4 1
Samsung Electronics 11019 1
Yandex - Яндекс 9140 1
Huawei 4639 1
HP Inc. 5876 1
Ред Софт - Red Soft 1216 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 196 1
VK - Mail.ru Group 3594 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Konica Minolta 423 1
Canon 1438 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2690 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
Spirit DSP - Спирит Корп 481 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 227 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
OKI - ОКИ Системс Рус 174 1
Brother - Brother Industries - Бразер 215 1
Manhattan Associates 62 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 1
Verisign 361 1
Seiko Epson Corporation 908 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей Компьютер-Центр - Технопоинт 213 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 59 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 16 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 238 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
НСПК - Национальная система платежных карт 942 2
Музей-усадьба Архангельское 35 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 79 1
Интерторг ТД 5 1
Интер РАО - Сименс Энергетика - Сименс технологии газовых турбин - СТГТ 5 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 1
Силовые машины 166 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 1
Ikon Tyres - Nokian Tyres 21 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
Газпромнефть Марин Бункер - Gazpromneft Marine Bunker 2 1
Да! - Фреш Маркет 12 1
Галамарт - Гала-Центр ГК - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 16 1
Фарм - inФОРМАТ - schoolФОРМАТ - Каляка-Маляка 5 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
eBay Inc 1640 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 550 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 1
Газпром нефть 717 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1875 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13698 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5606 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3424 2
Федеральное казначейство России 1941 2
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 90 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 167 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 239 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5941 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3575 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5403 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4936 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64574 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35936 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7774 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12149 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13883 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33289 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7870 4
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2048 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2878 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28124 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13015 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7629 3
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1249 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1720 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9648 2
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2025 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13431 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1659 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4851 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18022 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34603 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26614 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8677 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1406 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25394 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6927 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24251 2
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 321 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3748 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13656 1
Цифровое месторождение - Технологии бурения, разведки, цифрового управления процессами и добычи нефти и газа - WRFM - Well, Reservoir and Facility Management - Система анализа, управления и оптимизации добычи нефти, работы скважин и оборудования 39 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 706 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6203 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 521 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10620 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2661 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9421 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 60 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3637 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 6
Microsoft Dynamics 1197 4
Microsoft Office 4146 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1006 2
Корус Консалтинг - Корус Five Документооборот - Korus Five - конструктор информационного пространства 14 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
QIP - Мессенджер 122 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 506 1
Huawei Agile Network - Huawei Agile Controller 6 1
Корус Консалтинг - Корус Дистрибуция 5 1
1С:Бухгалтерия КОРП 58 1
Корус Консалтинг - Корус Доставка 1 1
Samsung SCX - серия МФУ 14 1
Google Secret Service 1 1
Google Android 15185 1
Linux OS 11467 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1564 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1962 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 452 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 1
Microsoft Office 365 1038 1
Google - Gmail 1019 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 95 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1668 1
1С:ERP Управление предприятием 829 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 66 1
Huawei USG - Серия межсетевых экранов 4 1
Huawei eSight 8 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1510 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2540 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 693 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ - АльфаДок - AlfaDoc 14 1
1С:Документооборот КОРП 90 1
Huawei FusionSphere 19 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
1С:Розница 108 1
ALMI AlterOS 114 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 7 1
Рюрикович Иоанн (Иван) Васильевич IV (Грозный) 11 2
Орлов Станислав 59 1
Чмырев Андрей 11 1
Chong Cao - Чун Цао 10 1
Бессарабский Алексей 29 1
Мондрус Александр 2 1
Григорьева Евгения 60 1
Анищук Наталья 30 1
Буров Олег 25 1
Пелевин Виктор 13 1
Радонежский Сергий 9 1
Соловьев Никита 5 1
Перегуд Андрей 3 1
Лавриненко Дмитрий 2 1
Катков Сергей 7 1
Ульяновский Сергей 3 1
Левитан Юрий 6 1
Горюнов Глеб 2 1
Федосеев Константин 1 1
Шойдин Юрий 3 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Потемкин Григорий 2 1
Пересвет Александр 2 1
Даутов Константин 2 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 61 1
Корчминская Анна 7 1
Федоренко Наталья 2 1
Рустамов Рустам 545 1
Комиссаров Дмитрий 247 1
Муравьев Владимир 36 1
Нестеров Андрей 23 1
Попов Дмитрий 39 1
Донской Дмитрий 40 1
Сошников Дмитрий 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 165171 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47392 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54566 3
Европа 24917 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19439 2
Германия - Федеративная Республика 13175 2
Италия - Итальянская Республика 4497 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2833 2
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 142 1
Каспийское море - Волга - Ока - Москва река - акватория 21 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 788 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 110 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 386 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Сестрорецк 40 1
Россия - Горелово 8 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Курортный район 22 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19017 1
Земля - планета Солнечной системы 10841 1
Азия - Азиатский регион 5900 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3129 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8515 1
Россия - УФО - Свердловская область 1930 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4462 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1422 1
Россия - ЮФО - Севастополь 612 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3561 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14786 1
Турция - Турецкая республика 2602 1
Россия - ПФО - Самарская область 1559 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2816 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1510 1
Россия - УФО - Тюменская область 1354 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 759 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1050 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 480 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57357 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27124 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11663 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53172 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33525 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1492 4
Филателия - коллекционирование и изучения знаков почтовой оплаты, филателистических материалов 81 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21492 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6552 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8871 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8458 3
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 149 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11526 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5735 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7361 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3078 2
Образование в России 2769 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12244 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1655 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6480 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 320 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 99 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 428 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Английский язык 7015 1
Войны Турции 4 1
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 14 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18054 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6619 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6528 1
Аренда 2669 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2859 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8785 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1793 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3293 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 588 1
Экзамены 511 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1372 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5473 1
Аудит - аудиторский услуги 1257 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1251 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3937 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 100 3
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 3
МИПКИФ - Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Фёдорова 1 1
Гуманитарно-экономический институт имени B. C. Черномырдина - Московский государственный открытый университет - Московский государственный машиностроительный университет, МАМИ - Московский государственный вечерний металлургический институт, МГВМИ 23 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
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