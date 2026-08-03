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RTSP Real Time Streaming Protocol Потоковый протокол реального времени

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.08.2026 Trassir выпустила лицензию AnyIP для Astra Linux под проекты импортозамещения в КИИ 1
08.06.2026 Российская компания «Панокам» разработала модульное ПО VMS-ONE для управления системой видеонаблюдения 1
10.04.2026 ИИ-система университета «Иннополис» может за секунду взвесить 10 свиней 1
30.01.2025 R-Vision TDP получила сертификат ФСТЭК России и представила новые возможности для защиты инфраструктуры 1
17.01.2025 На видеонаблюдение за ЕГЭ в 2025 г. потратят почти 100 миллионов 1
15.01.2025 «АРМО-Системы» и «Панокам» подписали соглашение о партнерстве в области систем видеонаблюдения 1
22.07.2024 Новая российская платформа Systeme Building Operation от «Систэм Электрик» для автоматизированных систем управления зданием 1
31.08.2023 Банковский троянец-невидимка научился использовать редкий и интересный протокол 1
27.01.2023 Просмотр видео в реалтайме и другие функции новой версии ПО Timex 22.3 1
02.08.2022 Импортозамещение ВКС: продуктовая линейка Vinteo 1
24.03.2022 Headpoint модернизирует собственную IoT-платформу Inone 3
15.03.2022 «АРМО-cистемы» представила IP-видеодомофоны 2N IP Style с поддержкой мобильного доступа 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
08.02.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams 1
05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса 1
25.07.2017 TrueConf и CDNvideo запустили платформу для трансляции видеоконференций 1
14.07.2017 Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест 2
16.12.2016 Камеры IP-видеонаблюдения Milesight протестированы на совместимость с системами хранения данных Synology 1
03.02.2016 TrueConf покажет видеозвонки в сверхвысоком разрешении UltraHD на Integrated Systems Europe 2016 1
21.01.2016 Пользователи TrueConf Server смогут транслировать видеоконференции 4
16.09.2015 Новое решение Ericsson упрощает процесс предоставления услуг «видео по запросу» 2
18.03.2015 GS Labs представил программные решения для гибридной доставки ТВ-контента 1
17.07.2014 TrueConf Server теперь поддерживает чат в веб-конференциях 1
22.05.2014 Обзор новейшей ОС Firefox 1.3 на смартфоне ZTE Open C: эмбрион убийцы Android? 1
05.06.2013 Доставка приложений: ключевой элемент ИТ-инфраструктуры 1
14.11.2012 CBC Group представила серию программных продуктов для построения IP-систем видеонаблюдения Sicura Digi 1
25.09.2012 Школы под контролем: внедряется единая система видеонаблюдения 1
04.02.2011 Запрет на Skype: чего боятся российские госчиновники 1
29.12.2010 Arecont предлагает уличные IP-камеры с функцией Bit Rate Control 2
16.11.2010 Blue Coat объединяет технологию оптимизации видео с решением для оптимизации сети WAN 1
29.10.2010 CDNvideo обеспечила вещание прямого эфира канала «Россия 24» на мобильные устройства 1
22.07.2010 inCloud9 – новое «облако» для разработчиков от Dialogic 1
15.07.2010 Dialogic представила новое семейство продуктов Dialogic PowerMedia 1
10.03.2009 Axis выпустила компактную IP-камеру М1011 для бюджетной системы видеонаблюдения 1
19.11.2008 Axis представила 6-канальный IP-видеосервер Q7406 blade 1
26.06.2008 Cisco анонсирует новые продукты и услуги для виртуализации ЦОД 1
10.06.2008 IPSoft iStream: новый видеосервер для интерактивного телевидения 1
10.06.2008 Orbit Downloader 2.7.1: бесплатный менеджер загрузок 1

Публикаций - 61, упоминаний - 71

RTSP и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 7
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 6
TrueConf - ТруКонф 454 5
АРМО ГК 185 4
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 4
Dialogic Corp 93 3
Samsung Electronics 11064 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Microsoft Corporation 25775 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Spirit DSP - Спирит Корп 482 3
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 47 2
Smartec 168 2
Ростелеком 10948 2
Broadcom - VMware 2610 2
Cisco Systems 5372 2
Huawei 4676 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
ZTE Corporation 800 2
Oracle Corporation 7074 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
VideoMost - ВидеоМост 285 2
Sony 6739 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Adobe Systems 1597 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Hikvision - Хиквижн 73 2
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 2
Google LLC 12688 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - Blue Coat Systems 61 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 1
Sipnet - Сипнет 80 1
IPsoft - АЙПИ СОФТ 18 1
Mitel Corp - Mitel Networks 60 1
ReplayTV - Replay Networks - Replay Network Service 24 1
Mavenir 17 1
IPmatika - АйПиМатика 30 1
eBay Inc 1640 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 1
American Dynamics 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Русагро Группа Компаний 379 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 91 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 26
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 17
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 16
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 14
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 14
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 13
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 12
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 12
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 11
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 11
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 10
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
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H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 7
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Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 7
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Microsoft Windows 16882 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
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Apple macOS 2419 6
Innoshock - Orbit Downloader 8 5
Apple iOS 8583 5
Linux OS 11533 5
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PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 5
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TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 207 4
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Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
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Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 2
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
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Apple Safari - браузер 896 2
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Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
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Бережнова Ирина 3 1
Городничев Михаил 5 1
Nelson Stuart - Нельсон Стюарт 12 1
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Мишина Татьяна 1 1
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SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
The Washington Post 350 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
Gartner - Гартнер 3658 4
IDC - International Data Corporation 4975 2
TeleGeography Research 40 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 59 1
РУДН - Медицинский институт 6 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CiscoLive! 10 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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