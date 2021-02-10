Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
RTSP
Real Time Streaming Protocol
Потоковый протокол реального времени
Публикаций - 38, упоминаний - 42
RTSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VK - Mail.ru Group 2568 2
|VideoMost - ВидеоМост 191 2
|Yandex - Яндекс 4188 2
|Reliance Communications - Rcom 44 1
|Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
|Google LLC 7931 1
|SAP SE 3347 1
|Cisco Systems 2298 1
|Apple Inc - Эппл Рус 8073 1
|Microsoft Corporation 12409 1
|Avaya Inc - Avaya СНГ 616 1
|Код Безопасности 365 1
|МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 1
|Samsung Electronics 6088 1
|Триколор - Национальная спутниковая компания 249 1
|IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 1
|Shure 10 1
|Центр2М - Center2М 47 1
|HeadPoint - ХэдПойнт 11 1
|Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
|Hikvision - Хиквижн 30 1
|IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 181 1
|Logitech 173 1
|Dahua Technology 34 1
|Oracle Corporation 3602 1
|X5 Group - Перекресток 209 1
|Русагро Группа Компаний 148 1
|X5 Group 604 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
|ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 1
|Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 217 1
|Ишмамедов Константин 4 1
|Абуталимов Заур 3 1
|Иванченко Марина 2 1
|Касаткин Алексей 9 1
|Милек Таня 7 1
|Дергилёв Никита 40 1
|Краснов Андрей 3 1
|Столяр Валерий 8 1
|Ерохин Сергей 6 1
|Червяков Сергей 1 1
|Гайдаров Игорь 2 1
|Канушкина Алена 2 1
|Данилов Кирилл 2 1
|Кузин Артур 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru