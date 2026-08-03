Индексная книга (каталог) CNews*
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RTSP Real Time Streaming Protocol Потоковый протокол реального времени
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 61, упоминаний - 71
RTSP и организации, системы, технологии, персоны:
|Городецкий Ярослав 14 2
|Одинцов Дмитрий 119 2
|Свириденко Андрей 99 2
|Кузин Артур 2 1
|Готальский Михаил 95 1
|Бугай Алексей 10 1
|Бедеров Игорь 103 1
|Пелевин Виктор 13 1
|Петров Всеволод 3 1
|Лобанов Иван 11 1
|Куриленко Евгений 1 1
|Милек Татьяна 10 1
|Tomer Itai - Томер Итай 1 1
|Lalla Steve - Лалла Стив 6 1
|Бережнова Ирина 3 1
|Городничев Михаил 5 1
|Nelson Stuart - Нельсон Стюарт 12 1
|Ахметжанов Марат 1 1
|Мажуга Александр 2 1
|Мишина Татьяна 1 1
|Storms Andrew - Стормс Эндрю 5 1
|Skorupa Joe - Скорупа Джо 5 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Зайцев Михаил 345 1
|Попов Сергей 166 1
|Ишмамедов Константин 5 1
|Арсентьев Андрей 79 1
|Ершов Андрей 52 1
|Абуталимов Заур 20 1
|Иванченко Марина 12 1
|Касаткин Алексей 10 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Краснов Андрей 3 1
|Самсонов Максим 10 1
|Столяр Валерий 9 1
|Ерохин Сергей 38 1
|Червяков Сергей 7 1
|Федоров Иван 24 1
|Гайдаров Игорь 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.