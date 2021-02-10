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RTSP
Real Time Streaming Protocol
Потоковый протокол реального времени



10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
08.02.2021 Россияне выпустили «убийцу» Zoom со встроенным мессенджером и функцией трансляции на YouTube 2
05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19 1
11.11.2019 Как видео превращается в данные и к чему это приводит 1
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса 1
14.07.2017 Dell расширяет портфель решений для виртуализации рабочих мест 1
16.12.2016 Камеры IP-видеонаблюдения Milesight протестированы на совместимость с системами хранения данных Synology 2
21.01.2016 Пользователи TrueConf Server смогут транслировать видеоконференции 1
16.09.2015 Новое решение Ericsson упрощает процесс предоставления услуг «видео по запросу» 1
18.03.2015 GS Labs представил программные решения для гибридной доставки ТВ-контента 1
17.07.2014 TrueConf Server теперь поддерживает чат в веб-конференциях 1
22.05.2014 Обзор новейшей ОС Firefox 1.3 на смартфоне ZTE Open C: эмбрион убийцы Android? 1
05.06.2013 Доставка приложений: ключевой элемент ИТ-инфраструктуры 1
25.09.2012 Школы под контролем: внедряется единая система видеонаблюдения 1
04.02.2011 Запрет на Skype: чего боятся российские госчиновники 1
29.12.2010 Arecont предлагает уличные IP-камеры с функцией Bit Rate Control 1
16.11.2010 Blue Coat объединяет технологию оптимизации видео с решением для оптимизации сети WAN 1
29.10.2010 CDNvideo обеспечила вещание прямого эфира канала «Россия 24» на мобильные устройства 1
22.07.2010 inCloud9 – новое «облако» для разработчиков от Dialogic 1
15.07.2010 Dialogic представила новое семейство продуктов Dialogic PowerMedia 1
10.03.2009 Axis выпустила компактную IP-камеру М1011 для бюджетной системы видеонаблюдения 1
19.11.2008 Axis представила 6-канальный IP-видеосервер Q7406 blade 1
26.06.2008 Cisco анонсирует новые продукты и услуги для виртуализации ЦОД 2
10.06.2008 Orbit Downloader 2.7.1: бесплатный менеджер загрузок 1
29.05.2008 HiDownload Pro 7.18: новая версия менеджера загрузок 1
15.05.2008 HiDownload Pro 7.17: новая версия менеджера загрузок 1
29.04.2008 HiDownload Pro 7.15: новая версия менеджера загрузок 1
02.04.2008 Orbit Downloader 2.6.5: бесплатный менеджер загрузок 1
07.02.2008 Критическая уязвимость QuickTime «прожила» почти месяц 1
14.01.2008 В QuickTime вновь обнаружена критическая уязвимость 2
09.01.2008 Orbit Downloader 2.5.2: бесплатный менеджер загрузок 1
24.12.2007 HiDownload Pro 7.07: менеджер загрузок 1
14.12.2007 Apple выпустила патч для QuickTime 1
29.11.2007 Orbit Downloader 2.4.3: бесплатный менеджер загрузок 1
26.11.2007 В QuickTime обнаружена критическая уязвимость 1
31.10.2007 Вышла новая версия менеджера загрузок Orbit Downloader 1
18.10.2007 HiDownload Pro 7.04 - менеджер загрузок 1
18.06.2007 YouTubе: запущена мобильная версия сервиса 1

Публикаций - 38, упоминаний - 42

RTSP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2568 2
VideoMost - ВидеоМост 191 2
Yandex - Яндекс 4188 2
Reliance Communications - Rcom 44 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1041 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
Google LLC 7931 1
SAP SE 3347 1
Cisco Systems 2298 1
Apple Inc - Эппл Рус 8073 1
Microsoft Corporation 12409 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 616 1
Код Безопасности 365 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 962 1
Samsung Electronics 6088 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 249 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1050 1
Shure 10 1
Центр2М - Center2М 47 1
HeadPoint - ХэдПойнт 11 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 36 1
Hikvision - Хиквижн 30 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 181 1
Logitech 173 1
Dahua Technology 34 1
Oracle Corporation 3602 1
X5 Group - Перекресток 209 1
Русагро Группа Компаний 148 1
X5 Group 604 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 217 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 454 9
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 481 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1239 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5703 3
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 910 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3955 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 587 2
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 2
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 186 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1082 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 539 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2272 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1697 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 873 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 406 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 94 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 1
Flash 509 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1779 1
Heatmap - Тепловая карта 5 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 425 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 589 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 1
Kubernetes 307 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1356 1
AVI - Audio Video Interleave 246 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 534 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 59 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 236 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2574 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 39 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 1
Google Android 10773 4
Apple iOS 5750 4
Microsoft Windows 10 7196 3
Java - Язык программирования 1258 2
Apple macOS 957 2
Linux OS 4553 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 599 1
Logitech Meetup 1 1
Logitech Rally System Plus 1 1
Logitech Brio 2 1
Dell Wyse ThinOS 5 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Apple macOS X 1018 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 481 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1158 1
WhatsApp Messenger 655 1
Cisco Webex 112 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 67 1
Microsoft Exchange 719 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 124 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 19 1
PVision - система контроля наличия средств индивидуальной защиты 1 1
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 1
Google TensorFlow 67 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 376 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 131 1
Microsoft SQL Server 841 1
Ишмамедов Константин 4 1
Абуталимов Заур 3 1
Иванченко Марина 2 1
Касаткин Алексей 9 1
Милек Таня 7 1
Дергилёв Никита 40 1
Краснов Андрей 3 1
Столяр Валерий 8 1
Ерохин Сергей 6 1
Червяков Сергей 1 1
Гайдаров Игорь 2 1
Канушкина Алена 2 1
Данилов Кирилл 2 1
Кузин Артур 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 799 1
Россия - УФО - Свердловская область 845 1
США - Калифорния 1113 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1123 1
Земля - планета Солнечной системы 1001 1
Европа Западная 675 1
Украина 3765 1
Россия - СФО - Новосибирск 2140 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2223 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 1
Европа Восточная 1850 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 287 1
Open Space - Офис открытого типа 15 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 669 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1061 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4217 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 95 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717856.
Создано именных указателей - 46513.
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