Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш

Компания SPIRIT выпустила новый релиз системы видеоконференцсвязи VideoMost 8.0. Это первый российский продукт для унифицированных коммуникаций, в котором корпоративные видеоконференции глубоко интегрированы с мессенджером. В отличие от Zoom, сервер VideoMost можно не только использовать как облачный сервис, но и развернуть на собственных мощностях.

Новый подход к популярному сервису

По оценкам аналитиков IDC, из-за вынужденного перехода на удаленную работу и обучение, сервисы для видеоконференций демонстрируют рекордный рост. В апреле-июне 2020 г. объем этого сегмента увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. и достиг $5,5 млрд. Число пользователей облачного сервиса VideoMost в 2020 г. выросло более чем в 100 раз, что стало причиной появления новых требований к продукту.

Еще одним важным трендом на рынке бизнес-коммуникаций является миграция из электронной почты в мобильные мессенджеры, где происходит переписка и групповые видеозвонки. По оценкам Gartner в 2022 г. уже 70% рабочих групп будут использовать корпоративные мессенджеры как основной инструмент коммуникации для решения ежедневных задач.

Летом 2020 г. компания SPIRIT провела исследование среди нескольких сотен тысяч пользователей VideoMost. Результаты этого исследования легли в основу концепции новой версии продукта VideoMost 8.0. «VideoMost 8.0 — это первый российский продукт для унифицированных коммуникаций (UC), в котором корпоративные видеоконференции глубоко интегрированы с мессенджером (с нашим TeamSpirit IM, клоном WhatsApp), — говорит Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT. — Другие российские продукты реализуют функционал либо ВКС, либо мессенджера отдельно. Другие мессенджеры не совместимы с офисными аппаратными и программными коммуникационными системами, а VideoMost обеспечивает такую совместимость на основе поддержки практически всех популярных мировых стандартов связи и открытых протоколов».

Привычный интерфейс

Организовывать безопасную удаленную работу всех сотрудников, назначать и проводить онлайн-встречи и работать в команде стало удобнее в новом упрощенном интерфейсе VideoMost, который стал похож на UI Zoom для простоты перехода сотрудников госорганизаций с популярного американского ВКС-продукта на отечественный как на ПК, так и на мобильных устройствах.

Видеорежим «Трибуна» автоматически показывает говорящего участника. Одновременно доступен список всех участников ВКС с индикаторами включения микрофонов и видеокамер, а также текстовый чат. Пользователи имеют возможность гибко управлять раскладками видео в соответствии со своими предпочтениями. Удобные кнопки позволяют показывать документы и электронную доску.

Видеорежим «Трибуна» автоматически показывает говорящего участника. Одновременно доступен список всех участников ВКС с индикаторами включения микрофонов и видеокамер, а также текстовый чат

Для образовательных организаций разработан режим «Семинар». Он оптимизирован для проведения видеоуроков и снижает требования к каналам связи для удаленных участников. Интеграция с мессенджером позволяет использовать функцию совместного просмотра документов не только с ПК, но и с мобильных устройств. Пользователи мессенджера TeamSpirit IM могут быстро присоединиться и участвовать в видеоконференциях VideoMost, получив ссылку для входа в мессенджере или по email.

В тех случаях, когда необходимо вещание на широкую аудиторию, VideoMost 8.0 позволяет проводить видео трансляции для миллионов зрителей через протоколы RTMP или RTSP на YouTube, Vimeo, Twitch и др.

«Zoom — это уже мировой монополист с капитализацией более $100 миллиардов, компания Zoom сегодня стоит больше, чем пять Yandex-ов, и находится уже в одной весовой категории с Oracle и SAP. VideoMost — это 100% наш простой и недорогой продукт, но с полным функционалом корпоративного ВКС, есть все инструменты и интеграции, которые нужны предприятиям. VideoMost на конкурентном рынке ВКС — как вакцина «Спутник V», российская разработка мирового класса, недорогая, эффективная, и защищает от вируса, — комментирует Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT. — В отличие от Zoom, сервер VideoMost можно развернуть у себя на предприятии, а не только в облаке. Работать можно в локальной сети, без выхода в Интернет – американский облачный Zoom так не умеет. Также стоит упомянуть, что ВКС сервис Yandex использует иностранный СПО-сервер, а VideoMost сделал весь софт 100% сам, хотя и глубоко интегрирован в экосистему СПО с другими продуктами».

Установка и администрирование сервера

Администрирование VideoMost 8.0 стало удобнее за счет упрощенной процедуры установки программного сервера. Новый сервер позволяет устанавливать и модифицировать права пользователей при подключении к конференции. Кроме того, добавлено управление уровнем логирования медиасервера и возможность выгрузки журнала конференций пользователя.

Записывать ВКС теперь можно как в полном объеме, так и отдельно голос, видео и документы. Также можно выбрать любую комбинацию потоков. Это позволяет держать в архиве только необходимые данные и экономить место в корпоративном хранилище, которое быстро заполняется в условиях постоянно растущего объема удаленных коммуникаций.

Возможность интеграции

VideoMost независим от экосистемы Microsoft. Он работает на базе сервера Linux, но в тоже время может быть интегрирован с Outlook, Exchange, LDAP, Skype. Присоединиться к видеоконференции можно через браузер Chrome либо через десктоп-приложение VideoMostProton, адаптированное под Windows и MacOS. Оно также может работать под Linux, включая российские ОС Astra Linux, Alt Linux, «РедОС» и др. Доступ к VideoMost также осуществляется с мобильных устройств под iOS и Android. Кроме того, VideoMost позволяет работать в одной конференции с ВКС-терминалами (Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и т.д.) с поддержкой протоколов SIP/BFCP и H.323/H.239.

VideoMost работает на Linux, Mac, Windows, iOS, Android

На базе VideoMost 8.0 можно создавать корпоративное пространство для совместной работы всех сотрудников, проведения собраний и совещаний, согласования документов, обсуждения проектов и т.п., а также интегрировать видеоконференции с другими бизнес-приложениями и ПО, используемыми в организации.

Видеоконференции на своем сервере или из облака

Для госорганизаций, корпораций, школ и вузов VideoMost предлагает как облачное решение, так и версию для установки в инфраструктуре организации. При установке решения на инфраструктуре заказчика имеется возможность добавить дополнительные корпоративные сервисы: SIP, H.323, LDAP, адресные книги с поиском по серверу и др.

Удаленный доступ: виртуализируем по-новому Бизнес

Сервер VideoMost позволяет организовывать работу всех сотрудников из разных локаций и разных сетей. Он также удобен при организации автономной работы в закрытых сетях организации. В любом случае, все данные остаются внутри компании, и третьи лица не могут получить доступ к конфиденциальной информации.

Сервер VideoMost позволяет организовывать работу всех сотрудников из разных локаций и разных сетей

VideoMost поддерживает стандартные протоколы шифрования TLS и SSL и обеспечивает безопасность передаваемой информации и персональных данных пользователей. Решение обеспечивает надежную защиту пользовательских данных, поскольку вся информация об учетных записях пользователей хранится внутри корпоративной сети, а не в облаке.

При установке в государственных, военных и силовых структурах, весь трафик и все передаваемые данные могут шифроваться с помощью отечественных продуктов, таких как VipNet от «ИнфоТекс», решений «Код Безопасности», «Застава», а также в соответствии с ГОСТ. VideoMost работает с этими продуктами на шифрованном канале по VPN.

О компании SPIRIT

Российские коммуникационные программные продукты SPIRIT используются операторами связи, производителями оборудования, разработчиками программного обеспечения и обслуживают свыше миллиарда пользователей более чем в 100 странах мира. Программные продукты SPIRIT лицензированы и/или встроены в популярные потребительские продукты Apple, Adobe, ARM, AT&T, Avaya, Blizzard, BroadSoft, BT, China Mobile, Dialogic, Ericsson, HP, HTC, Huawei, Korea Telecom, Kyocera, LG U+, Mavenir, Mitel, Microsoft, NEC, Oracle, Polycom, Reliance, Samsung, Skype, Texas Instruments, Toshiba, Viber, ZTE и более 250 других мировых технологических лидеров. Прямые клиенты SPIRIT являются производителями более 60% смартфонов в мире.

VideoMost — программный ВКС-сервер российской компании SPIRIT для проведения видеоконференций на ПК, планшетах, смартфонах и аппаратных ВКС-терминалах Polycom, Cisco, Avaya, Huawei и др. для корпоративных клиентов. Клиенты продукта SPIRIT VideoMost для видеоконференций в России и СНГ — это тысячи государственных и частных организаций, включая банки, школы и ВУЗы, медучреждения и предприятия.

Более подробную информацию о продукте можно найти на сайте www.videomost.com