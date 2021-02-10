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Dialogic Corp


10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
09.04.2019 «Сател Про» модернизировала телефонную сеть «Акадо Телеком» 1
24.05.2018 Россияне запатентовали технологию суперсжатия информации для «закона Яровой» 1
07.07.2017 VideoMost занял первое место по числу внедрений на российском рынке ВКC 1
05.10.2016 Spirit патентует технологию сверхсжатия информации под «закон Яровой» 1
08.09.2016 SPIRIT продала свою технологию Indoor-навигации публичной калифорнийской технологической компании по мировым ценам 1
15.08.2016 Импортозамещение на рынке ВКС — миф. Госзаказчики наращивают закупки западных решений 1
22.06.2016 МВД России начало использовать видеоконференцсвязь VideoMost 1
03.06.2016 Исследование: VideoMost стал наиболее эффективным отечественным ВКС-продуктом в России 1
18.03.2016 VideoMost вошел в Топ-10 мировых VoIP-лидеров 1
14.07.2014 История провала многолетнего проекта WebRTC 1
15.07.2013 Агент Mail.ru остался иностранным 1
14.12.2012 Spirit получила патент на свой масштабируемый речевой HD кодек для IP-сетей 1
03.12.2012 Call-o-Call: контакт-центр кaк бизнес-преимущество 1
04.10.2012 VoIP-продуктами SPIRIT пользуются более миллиарда человек 1
28.09.2012 VoIP-продуктами Spirit пользуются более миллиарда человек 1
08.06.2012 Консорциум OVCC назвал компании, которые примут участие в формировании первого пакета услуг межсетевой видеосвязи 1
31.10.2011 Консорциум открытых коммуникаций OVCC утвержден официально 1
06.10.2011 Dialogic продвигает коммуникационные решения своих партнеров в рамках проекта Solution Showcase 2
19.08.2011 Доход Dialogic по итогам второго квартала 2011 г. увеличился до $55,8 млн 1
09.02.2011 Dialogic представила новое решение для оптимизации передачи мобильного трафика 3
15.11.2010 Dialogic завершил испытания медиа-шлюзов IMG 1010 на совместимость с решениями BroadSoft 4
07.10.2010 Dialogic и Veraz Networks завершили слияние 1
27.09.2010 Dialogic представила многофункциональные шлюзы BorderNet 500 Gateways 2
17.08.2010 Dialogic представила новую программу для поставщиков услуг и разработчиков: Vision Plus Program 4
22.07.2010 inCloud9 – новое «облако» для разработчиков от Dialogic 3
15.07.2010 Dialogic представила новое семейство продуктов Dialogic PowerMedia 2
17.06.2010 Dialogic представила новое поколение шлюзов Vision 1000 Gateways 1
22.04.2010 Российские разработчики смогут принять участие в конкурсе Dialogic Innovator Challenge: победитель получит $10 тыс. 4
30.03.2010 Программный пакет Dialogic HMP Software 4.1 для Linux выйдет в апреле 4
22.03.2010 «ВестКолл» запустил в коммерческую эксплуатацию услугу «Автоинформатор» 1
02.02.2010 Корпорация Dialogic открывает лабораторию в России 1
03.07.2009 Мировой рынок PBX: SEN опередил Cisco, Nortel и Avaya 1
24.12.2008 Call-центры попали под антикризисную оптимизацию 2
19.02.2008 Cтиральные машины: гид по производителям 1
22.05.2007 Дмитрий Хижинский: распознавание речи взорвет рынок call-центров 1

Публикаций - 36, упоминаний - 56

Dialogic Corp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11253 14
Samsung Electronics 5759 12
Apple Inc - Эппл Рус 7761 9
Reliance Communications - Rcom 39 9
Avaya Inc - Avaya СНГ 559 9
VideoMost - ВидеоМост 191 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 6
Cisco Systems 2074 4
BT Group - British Telecommunications 88 3
VK - Mail.ru Group 2492 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1519 2
Google LLC 7210 2
SAP SE 3230 1
Kyocera 95 1
Yandex - Яндекс 4107 1
Код Безопасности 365 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
АйТи 755 1
Toshiba Corporation 1114 1
Казахтелеком 207 1
Oracle Corporation 3389 1
ZTE Corporation 553 1
Orange France Télécom 103 1
OpenText 161 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 1
HP Inc. 2959 1
Huawei 2736 1
Ericsson 873 1
Cisco Broadsoft UC 42 1
LG Uplus - LG U+ 24 1
Mitel 30 1
KT Corporation - Korea Telecom 34 1
TI - Texas Instruments Incorporated 216 1
Blizzard Entertainment 214 1
China Mobile 187 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
NEC 436 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Акадо Телеком - Комкор 615 1
Adobe Systems 823 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1349 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1157 4
Flash 481 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1281 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 2
ARM64 - Архитектура процессора 1021 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 497 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Apple iOS 5742 5
Google Android 10752 5
Cisco Webex 109 5
Microsoft Windows 10 6707 2
Linux OS 4296 2
WhatsApp Messenger 654 2
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Skype 1480 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
Microsoft Exchange 685 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple macOS 936 1
Java - Язык программирования 1186 1
Яровая Ирина 63 1
Озеров Виктор 26 1
Беляков Алексей 14 1
Яцевский Алексей 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5795 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Индия - Республика 2188 2
Европа 3804 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 1
Беларусь - Белоруссия 2107 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1479 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 1
Антитеррор 62 1
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 38 1
comScore 228 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
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