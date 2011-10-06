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Dialogic Corp

Dialogic Corp

СОБЫТИЯ

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06.10.2011 Dialogic продвигает коммуникационные решения своих партнеров в рамках проекта Solution Showcase

Компания Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, объявила о запуске нового проекта Solution Showcase, нацеленного на продвижение передовых коммуникационных реш
19.08.2011 Доход Dialogic по итогам второго квартала 2011 г. увеличился до $55,8 млн

Компания Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, обнародовала финансовые результаты второго квартала 2011 г. «Прошедшие три месяца принесли нам рекордный кварт
09.02.2011 Dialogic представила новое решение для оптимизации передачи мобильного трафика

Компания Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, представила новое решение для поставщиков услуг - Dialogic I-Gate 4000 Session Bandwidth Optimizer Mobi
15.11.2010 Dialogic завершил испытания медиа-шлюзов IMG 1010 на совместимость с решениями BroadSoft

Корпорация Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, объявила о том, что медиа-шлюз Dialogic IMG 1010 Integrated Media Gateway успешно прошел испытания на с
07.10.2010 Dialogic и Veraz Networks завершили слияние

Корпорация Dialogic и компания Veraz Networks объявили о завершении слияния. Объединенная компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе (Калифорния, США) действует под именем Dialogic и торгуется на бирже

27.09.2010 Dialogic представила многофункциональные шлюзы BorderNet 500 Gateways

Корпорация Dialogic представила новую разработку Dialogic BorderNet 500 Gateways. Этот многофункциональный пограничный элемент совместим с различными архитектурами корпоративных сетей и широким спе
17.08.2010 Dialogic представила новую программу для поставщиков услуг и разработчиков: Vision Plus Program

Корпорация Dialogic представила новую программу для поставщиков услуг и разработчиков – Dialogic Vision Video Gateway Plus Program (Vision Plus Program). Ее участники смогут обменять используемые и
22.07.2010 inCloud9 – новое «облако» для разработчиков от Dialogic

Корпорация Dialogic анонсировала новый проект – «облачное» сообщество для разработчиков inCloud9. Его участники получат доступ к новейшему оборудованию и программному обеспечению от Dialogic и друг
15.07.2010 Dialogic представила новое семейство продуктов Dialogic PowerMedia

Корпорация Dialogic представила новое семейство продуктов Dialogic PowerMedia. С его помощью операторы связи и корпоративные клиенты смогут создавать инновационные решения для интерактивного обмена
17.06.2010 Dialogic представила новое поколение шлюзов Vision 1000 Gateways

Корпорация Dialogic объявила о выпуске нового поколения шлюзов Dialogic Vision 1000 Gateways. Данный продукт с поддержкой протокола BICC/Nb-Up позволяет разрабатывать интерактивные видео- и мультим
22.04.2010 Российские разработчики смогут принять участие в конкурсе Dialogic Innovator Challenge: победитель получит $10 тыс.

Корпорация Dialogic объявила о начале второго конкурса Dialogic Innovator Challenge. В нынешнем году в проекте смогут участвовать российские специалисты. Для этого им необходимо создать мобильное в
30.03.2010 Программный пакет Dialogic HMP Software 4.1 для Linux выйдет в апреле

Корпорация Dialogic, мировой разработчик телекоммуникационных платформ и технологий, сообщила о предстоящем выпуске обновленного программного пакета Dialogic Host Media Processing Software (HMP) Re
02.02.2010 Корпорация Dialogic открывает лабораторию в России

Корпорация Dialogic открывает в России региональную лабораторию. Это позволит компаниям и специалистам, занимающимся созданием программного обеспечения для телекоммуникаций, ознакомиться с новейшими проду
03.11.2000 3Com объявила о присоединении к программе Intel Dialogic CT Media Value Network

Корпорация 3Com объявила о том, что присоединяется к программе Intel Dialogic CT Media Value Network, чтобы гарантировать возможность взаимодействия своих передовых телекоммуникационных продуктов семейства NBX Communications System с приложениями и сервисами дру
28.09.2000 Dialogic представила платформу для голосовых порталов

Компания Dialogic, дочернее предприятие Intel Corp., представила вчера платформу для голосовых порталов. В новой платформе объединены архитектура ISP 2150 компании Intel и технология распознавания речи

14.07.1999 Intel официально объявила о завершении слияния с Dialogic

Компания Intel объявила о завершении процедуры слияния с фирмой Dialogic Corporation. За каждую акцию Dialogic было предложено $44.
08.07.1999 Intel завершил тендер на покупку акций Dialogic Corporation

Компания Intel объявила о завершении тендера "> на покупку акций фирмы Dialogic Corporation. В результате Intel выкупил около 94% акций этой компании. Оставшийся па
05.07.1999 Слиянию Intel и Dialogic Corporation больше ничто не угрожает

Компания Intel сообщила, что на пути ее слияния с фирмой Dialogic Corporation больше нет никаких препятствий. В ночь с 1 на 2 июля истек период, в теч
10.06.1999 Intel объявила тендер на покупку акций Dialogic Corporation

Компания Intel объявила о начале тендера на покупку всех находящихся в обращении акций Dialogic Corporation по цене $44 за акцию. Это предложение было выдвинуто после заключения со
02.06.1999 Intel покупает Dialogic за $780 млн

Корпорация Intel объявила о своем решении купить Dialogic за $780 млн. Dialogic занимается выпуском оборудования, которое позволяет объединить в компьютере функции факса и телефона. После приобретения фирма станет частью Enterprise Ser
29.04.1999 Hewlett-Packard анонсировала набор платформ компьютерной телефонии на основе компонентов Dialogic Corporation

омпьютерной телефонии HP NetServer CT с интегрированными аппаратными и программными компонентами от Dialogic Corporation. Платформы HP NetServer CT рассчитаны на применение в системах голосовой

Публикаций - 93, упоминаний - 107

Dialogic Corp и организации, системы, технологии, персоны:

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 29
Cisco Systems 5372 27
Microsoft Corporation 25775 25
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 24
Samsung Electronics 11065 22
Huawei 4677 22
Apple Inc 13156 22
Oracle Corporation 7074 22
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 22
AT&T Inc 1726 22
Spirit DSP - Спирит Корп 482 22
China Mobile 436 22
LG Electronics 3735 21
Adobe Systems 1597 21
Intel Corporation 12811 20
HTC Corporation 1512 20
Blizzard Entertainment 343 20
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 20
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 20
HP Inc. 5883 19
ZTE Corporation 800 19
Toshiba Corporation 2980 19
VideoMost - ВидеоМост 285 19
LG Uplus - LG U+ 33 19
Mitel Corp - Mitel Networks 60 18
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 18
TI - Texas Instruments Incorporated 848 18
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 17
Forte-IT - Форте-АйТи 32 13
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 13
Ростелеком 10948 12
Mavenir 17 9
Ланит - Comptek - Комптек 215 9
Google LLC 12690 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
Poly - Plantronics 144 5
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Bharti Enterprises Group 57 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Hansa - Ханса 114 1
Омнибэнд Групп 22 1
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 1
Beko - Beko Electronics 83 1
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 1
Ardo - Ардо 36 1
Приморье АКБ 7 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 1
Haier - Candy Group - Канди 101 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Miele - Миле 139 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Веста 52 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 1
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 40
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 36
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 14
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 13
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 13
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 11
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 11
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 11
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 11
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3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 234 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 7
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 7
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 6
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 21
Rakuten Viber 665 18
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 9
Google Android 15244 8
Apple iOS 8583 8
Linux OS 11533 8
Dialogic PowerMedia - Dialogic PowerMedia Host Media Processing (HMP) - Dialogic PowerMedia Web Media Server (WMS) - Dialogic PowerMedia IP Media Server (IPMS) - Dialogic PowerMedia Media Server Connector (MSC) 7 7
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 6
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Outlook 1506 5
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 5
Dialogic Vision Gateways - Dialogic Vision Video Gateway Plus Program - Dialogic Vision Plus Program 4 4
Информтехника ГК - МиниКом-PING - МиниКом-ПИНГ - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 35 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Microsoft Teams - MS Teams 670 4
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 21 4
Avaya Definity УАТС 104 3
Forte-IT - IntelleScript Pro - IntelleScript IVR - IS IVR - IntelleScript Intelligent Network - IntelleScript IN - IntelleScript Office 11 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Philips Speech Processing - SpeechPearl ASR 7 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Spirit TeamSpirit Voice & Video Engine - Spirit TeamSpirit Conferencing - Spirit TeamSpirit Transcoding Server 14 3
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
Google Talk - Google Chat 163 3
QIP - Мессенджер 122 3
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Adobe Connect 25 2
Dialogic IMG - Dialogic Integrated Media Gateway 2 2
Dialogic Media Gateways - Dialogic Media Value Network 2 2
Microsoft UC - Microsoft Unified Communications 13 2
Intel NetStructure 23 2
Google Chrome - браузер 1701 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Huawei Kunpeng ARM-процессор 74 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
Свириденко Андрей 99 11
Свириденко Владимир 8 3
Machowinski Matthias - Маковински Маттиас 6 2
Чиж Игорь 6 2
Садовский Алексей 12 1
Яцевский Алексей 3 1
Василенков Александр 11 1
Валяева Елизавета 72 1
Мякишева Марина 84 1
Солонин Виталий 90 1
Масленников Игорь 36 1
Алябьева Надежда 6 1
Карлсон Галина 3 1
Вихренко Игорь 3 1
Муромец Юлия 28 1
Кучерук Павел 16 1
Антимонов Дмитрий 19 1
Хижинский Дмитрий 2 1
Аниканов Вадим 21 1
Ермолич Павел 5 1
Баукова Наталья 10 1
Севастьянов Дмитрий 10 1
Рудаков Дмитрий 8 1
Агуреева Ольга 9 1
Заклязменская Наталья 2 1
Индин Виталий 2 1
Губарев Роман 1 1
Синдинский Иван 1 1
Круглик Дмитрий 1 1
Червяков Константин 3 1
Вронский Кирилл 3 1
Панфилов Алексей 2 1
Грачева Евгения 1 1
Свириденко Андрей 1 1
Чепрак Артем 21 1
Hischke Sven - Хишке Свен 1 1
Гаянов Расул 2 1
Вомпе Алексей 5 1
Лосевская Дарья 1 1
Burns Louis - Бернс Луис 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Европа 24964 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
США - Калифорния 4829 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Азия - Азиатский регион 5920 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Япония 13807 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Китай - Тайвань 4245 3
Индия - Bharat 5870 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 2
Канада 5082 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Испания - Королевство 3840 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Хосе 415 2
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 42 1
Франция - Канны 114 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 1
Киргизия - Бишкек 139 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Азия Малая - Анатолия - Троя 15 1
Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Словения - Республика 255 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
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