Dialogic Corp

Dialogic продвигает коммуникационные решения своих партнеров в рамках проекта Solution Showcase Компания Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, объявила о запуске нового проекта Solution Showcase, нацеленного на продвижение передовых коммуникационных реш

Доход Dialogic по итогам второго квартала 2011 г. увеличился до $55,8 млн Компания Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, обнародовала финансовые результаты второго квартала 2011 г. «Прошедшие три месяца принесли нам рекордный кварт

Dialogic представила новое решение для оптимизации передачи мобильного трафика Компания Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, представила новое решение для поставщиков услуг - Dialogic I-Gate 4000 Session Bandwidth Optimizer Mobi

Dialogic завершил испытания медиа-шлюзов IMG 1010 на совместимость с решениями BroadSoft Корпорация Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, объявила о том, что медиа-шлюз Dialogic IMG 1010 Integrated Media Gateway успешно прошел испытания на с

Dialogic и Veraz Networks завершили слияние Корпорация Dialogic и компания Veraz Networks объявили о завершении слияния. Объединенная компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе (Калифорния, США) действует под именем Dialogic и торгуется на бирже

Dialogic представила многофункциональные шлюзы BorderNet 500 Gateways Корпорация Dialogic представила новую разработку Dialogic BorderNet 500 Gateways. Этот многофункциональный пограничный элемент совместим с различными архитектурами корпоративных сетей и широким спе

Dialogic представила новую программу для поставщиков услуг и разработчиков: Vision Plus Program Корпорация Dialogic представила новую программу для поставщиков услуг и разработчиков – Dialogic Vision Video Gateway Plus Program (Vision Plus Program). Ее участники смогут обменять используемые и

inCloud9 – новое «облако» для разработчиков от Dialogic Корпорация Dialogic анонсировала новый проект – «облачное» сообщество для разработчиков inCloud9. Его участники получат доступ к новейшему оборудованию и программному обеспечению от Dialogic и друг

Dialogic представила новое семейство продуктов Dialogic PowerMedia Корпорация Dialogic представила новое семейство продуктов Dialogic PowerMedia. С его помощью операторы связи и корпоративные клиенты смогут создавать инновационные решения для интерактивного обмена

Dialogic представила новое поколение шлюзов Vision 1000 Gateways Корпорация Dialogic объявила о выпуске нового поколения шлюзов Dialogic Vision 1000 Gateways. Данный продукт с поддержкой протокола BICC/Nb-Up позволяет разрабатывать интерактивные видео- и мультим

Российские разработчики смогут принять участие в конкурсе Dialogic Innovator Challenge: победитель получит $10 тыс. Корпорация Dialogic объявила о начале второго конкурса Dialogic Innovator Challenge. В нынешнем году в проекте смогут участвовать российские специалисты. Для этого им необходимо создать мобильное в

Программный пакет Dialogic HMP Software 4.1 для Linux выйдет в апреле Корпорация Dialogic, мировой разработчик телекоммуникационных платформ и технологий, сообщила о предстоящем выпуске обновленного программного пакета Dialogic Host Media Processing Software (HMP) Re

Корпорация Dialogic открывает лабораторию в России Корпорация Dialogic открывает в России региональную лабораторию. Это позволит компаниям и специалистам, занимающимся созданием программного обеспечения для телекоммуникаций, ознакомиться с новейшими проду

3Com объявила о присоединении к программе Intel Dialogic CT Media Value Network Корпорация 3Com объявила о том, что присоединяется к программе Intel Dialogic CT Media Value Network, чтобы гарантировать возможность взаимодействия своих передовых телекоммуникационных продуктов семейства NBX Communications System с приложениями и сервисами дру

Dialogic представила платформу для голосовых порталов Компания Dialogic, дочернее предприятие Intel Corp., представила вчера платформу для голосовых порталов. В новой платформе объединены архитектура ISP 2150 компании Intel и технология распознавания речи

Intel официально объявила о завершении слияния с Dialogic Компания Intel объявила о завершении процедуры слияния с фирмой Dialogic Corporation. За каждую акцию Dialogic было предложено $44.

Intel завершил тендер на покупку акций Dialogic Corporation Компания Intel объявила о завершении тендера "> на покупку акций фирмы Dialogic Corporation. В результате Intel выкупил около 94% акций этой компании. Оставшийся па

Слиянию Intel и Dialogic Corporation больше ничто не угрожает Компания Intel сообщила, что на пути ее слияния с фирмой Dialogic Corporation больше нет никаких препятствий. В ночь с 1 на 2 июля истек период, в теч

Intel объявила тендер на покупку акций Dialogic Corporation Компания Intel объявила о начале тендера на покупку всех находящихся в обращении акций Dialogic Corporation по цене $44 за акцию. Это предложение было выдвинуто после заключения со

Intel покупает Dialogic за $780 млн Корпорация Intel объявила о своем решении купить Dialogic за $780 млн. Dialogic занимается выпуском оборудования, которое позволяет объединить в компьютере функции факса и телефона. После приобретения фирма станет частью Enterprise Ser