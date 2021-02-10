Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Dialogic Corp
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 56
Dialogic Corp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple iOS 5742 5
|Google Android 10752 5
|Cisco Webex 109 5
|Microsoft Windows 10 6707 2
|Linux OS 4296 2
|WhatsApp Messenger 654 2
|Rakuten Viber 429 1
|Microsoft Skype 1480 1
|Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 35 1
|Microsoft Exchange 685 1
|Microsoft Windows Phone OS 1472 1
|Apple macOS 936 1
|Java - Язык программирования 1186 1
|Яровая Ирина 63 1
|Озеров Виктор 26 1
|Беляков Алексей 14 1
|Яцевский Алексей 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru