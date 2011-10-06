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Dialogic Corp
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.10.2011
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Dialogic продвигает коммуникационные решения своих партнеров в рамках проекта Solution Showcase
Компания Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, объявила о запуске нового проекта Solution Showcase, нацеленного на продвижение передовых коммуникационных реш
|19.08.2011
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Доход Dialogic по итогам второго квартала 2011 г. увеличился до $55,8 млн
Компания Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, обнародовала финансовые результаты второго квартала 2011 г. «Прошедшие три месяца принесли нам рекордный кварт
|09.02.2011
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Dialogic представила новое решение для оптимизации передачи мобильного трафика
Компания Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, представила новое решение для поставщиков услуг - Dialogic I-Gate 4000 Session Bandwidth Optimizer Mobi
|15.11.2010
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Dialogic завершил испытания медиа-шлюзов IMG 1010 на совместимость с решениями BroadSoft
Корпорация Dialogic, разработчик телекоммуникационных технологий для современных сетей связи, объявила о том, что медиа-шлюз Dialogic IMG 1010 Integrated Media Gateway успешно прошел испытания на с
|07.10.2010
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Dialogic и Veraz Networks завершили слияние
Корпорация Dialogic и компания Veraz Networks объявили о завершении слияния. Объединенная компания со штаб-квартирой в Сан-Хосе (Калифорния, США) действует под именем Dialogic и торгуется на бирже
|27.09.2010
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Dialogic представила многофункциональные шлюзы BorderNet 500 Gateways
Корпорация Dialogic представила новую разработку Dialogic BorderNet 500 Gateways. Этот многофункциональный пограничный элемент совместим с различными архитектурами корпоративных сетей и широким спе
|17.08.2010
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Dialogic представила новую программу для поставщиков услуг и разработчиков: Vision Plus Program
Корпорация Dialogic представила новую программу для поставщиков услуг и разработчиков – Dialogic Vision Video Gateway Plus Program (Vision Plus Program). Ее участники смогут обменять используемые и
|22.07.2010
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inCloud9 – новое «облако» для разработчиков от Dialogic
Корпорация Dialogic анонсировала новый проект – «облачное» сообщество для разработчиков inCloud9. Его участники получат доступ к новейшему оборудованию и программному обеспечению от Dialogic и друг
|15.07.2010
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Dialogic представила новое семейство продуктов Dialogic PowerMedia
Корпорация Dialogic представила новое семейство продуктов Dialogic PowerMedia. С его помощью операторы связи и корпоративные клиенты смогут создавать инновационные решения для интерактивного обмена
|17.06.2010
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Dialogic представила новое поколение шлюзов Vision 1000 Gateways
Корпорация Dialogic объявила о выпуске нового поколения шлюзов Dialogic Vision 1000 Gateways. Данный продукт с поддержкой протокола BICC/Nb-Up позволяет разрабатывать интерактивные видео- и мультим
|22.04.2010
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Российские разработчики смогут принять участие в конкурсе Dialogic Innovator Challenge: победитель получит $10 тыс.
Корпорация Dialogic объявила о начале второго конкурса Dialogic Innovator Challenge. В нынешнем году в проекте смогут участвовать российские специалисты. Для этого им необходимо создать мобильное в
|30.03.2010
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Программный пакет Dialogic HMP Software 4.1 для Linux выйдет в апреле
Корпорация Dialogic, мировой разработчик телекоммуникационных платформ и технологий, сообщила о предстоящем выпуске обновленного программного пакета Dialogic Host Media Processing Software (HMP) Re
|02.02.2010
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Корпорация Dialogic открывает лабораторию в России
Корпорация Dialogic открывает в России региональную лабораторию. Это позволит компаниям и специалистам, занимающимся созданием программного обеспечения для телекоммуникаций, ознакомиться с новейшими проду
|03.11.2000
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3Com объявила о присоединении к программе Intel Dialogic CT Media Value Network
Корпорация 3Com объявила о том, что присоединяется к программе Intel Dialogic CT Media Value Network, чтобы гарантировать возможность взаимодействия своих передовых телекоммуникационных продуктов семейства NBX Communications System с приложениями и сервисами дру
|28.09.2000
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Dialogic представила платформу для голосовых порталов
Компания Dialogic, дочернее предприятие Intel Corp., представила вчера платформу для голосовых порталов. В новой платформе объединены архитектура ISP 2150 компании Intel и технология распознавания речи
|14.07.1999
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Intel официально объявила о завершении слияния с Dialogic
Компания Intel объявила о завершении процедуры слияния с фирмой Dialogic Corporation. За каждую акцию Dialogic было предложено $44.
|08.07.1999
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Intel завершил тендер на покупку акций Dialogic Corporation
Компания Intel объявила о завершении тендера "> на покупку акций фирмы Dialogic Corporation. В результате Intel выкупил около 94% акций этой компании. Оставшийся па
|05.07.1999
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Слиянию Intel и Dialogic Corporation больше ничто не угрожает
Компания Intel сообщила, что на пути ее слияния с фирмой Dialogic Corporation больше нет никаких препятствий. В ночь с 1 на 2 июля истек период, в теч
|10.06.1999
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Intel объявила тендер на покупку акций Dialogic Corporation
Компания Intel объявила о начале тендера на покупку всех находящихся в обращении акций Dialogic Corporation по цене $44 за акцию. Это предложение было выдвинуто после заключения со
|02.06.1999
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Intel покупает Dialogic за $780 млн
Корпорация Intel объявила о своем решении купить Dialogic за $780 млн. Dialogic занимается выпуском оборудования, которое позволяет объединить в компьютере функции факса и телефона. После приобретения фирма станет частью Enterprise Ser
|29.04.1999
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Hewlett-Packard анонсировала набор платформ компьютерной телефонии на основе компонентов Dialogic Corporation
омпьютерной телефонии HP NetServer CT с интегрированными аппаратными и программными компонентами от Dialogic Corporation. Платформы HP NetServer CT рассчитаны на применение в системах голосовой
Dialogic Corp и организации, системы, технологии, персоны:
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
|The Economist 49 1
|Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
|The Verge - Издание 619 1
|ZDnet 663 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|VentureBeat 90 1
|AP - Associated Press 2007 1
|IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 1
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