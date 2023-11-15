KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM

Экономика победила. В Европе отберут $22 млрд у экологов и отдадут производителям чипов из США и с Тайваня в условиях растущей геополитической напряженности. По сообщению агентства Bloomberg, средства на эти цели будут взяты из национального фонда климата и трансформации (Klima- und Transformationsfonds; KTF). На получение финансовой поддержки смогут претендовать как местные игроки, так и международные компании. Распределение субсидий будет завершено к 2027 г. По предварительным данным, львиная