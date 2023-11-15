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KT Corporation Korea Telecom Telecoms Korea KTF KT Freetel Korea Telecom Freetel KTFT KTF Technologies KT ICOM

KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM

СОБЫТИЯ

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15.11.2023 Sitronics KT заключила соглашение о партнерском сотрудничестве с Фондом развития территорий муниципальных образований
24.10.2023 Sitronics KT приступила к созданию ЕИС для Гатчинского района Ленобласти
28.09.2023 Sitronics KT оборудовала учебные места в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности
06.09.2023 Sitronics KT разработает VR-тренажёр бульдозера «Четра»
07.08.2023 Sitronics KT поставит 8 комплексов для русловых изысканий в бассейновые администрации Росморречфлота
02.08.2023 Sitronics KT оснастит обстановочными комплексами суда 10 подведомственных Росморречфлоту бассейновых администраций
25.07.2023 Экономика победила. В Европе отберут $22 млрд у экологов и отдадут производителям чипов из США и с Тайваня

в условиях растущей геополитической напряженности. По сообщению агентства Bloomberg, средства на эти цели будут взяты из национального фонда климата и трансформации (Klima- und Transformationsfonds; KTF). На получение финансовой поддержки смогут претендовать как местные игроки, так и международные компании. Распределение субсидий будет завершено к 2027 г. По предварительным данным, львиная
19.07.2023 Sitronics KT разрабатывает интерактивную карту ЯНАО для школы поселка Харп
05.07.2023 Программные комплексы Sitronics KT для решения навигационных задач внесены в реестр российского ПО
29.05.2023 Sitronics KT разработала цифровую платформу управления территорией
03.05.2023 Sitronics KT оснастит электросуда Emperium радионавигационным оборудованием
31.03.2023 Sitronics KT разработала цифровую платформу управления территорией
20.03.2023 Sitronics KT оснастила системой «Беринг» учебно-тренировочный центр для судоводителей в Санкт-Петербурге
10.02.2023 Панель аварийно-предупредительной сигнализации Sitronics KT допущена к эксплуатации на судах
01.02.2023 Интегрированная навигационная система для целей е-навигации от Sitronics KT допущена к использованию на судах
17.01.2023 Sitronics KT приступила к завершающему этапу «оцифровки» Ладожского озера
09.01.2023 Sitronics KT завершила поставку оборудования контрольно-корректирующих и базовых станций АИС для Росморречфлота
12.12.2022 «Газпромнефть-снабжение» и Sitronics KT успешно протестировали систему дистанционного судовождения
21.11.2022 Навигационная система «Беринг» компании Sitronics KT зарегистрирована в Морском регистре для использования на российских судах
10.11.2022 Sitronics KT оснастила виртуально–интерактивное пространство ИТ-парка «Цифровая Арктика»
02.09.2022 Sitronics KT сертифицировала отечественный авторулевой «Румб» для управления курсом судна
25.07.2022 Sitronics KT разработала новые сервисы для навигации и мониторинга судов
07.06.2022 Sitronics KT оснастит технологиями автономного судовождения паромы, соединяющие Калининградскую и Ленинградскую области
19.04.2022 Sitronics KT выпустила новую версию автономной навигационной системы
17.02.2022 Sitronics KT внедрила новые функции виртуальной среды платформы моделирования безэкипажного судовождения
20.01.2022 Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов
14.12.2021 Sitronics KT разработает сервисы электронной навигации по заказу Минпромторга
30.11.2021 Sitronics KT поставит Росморречфлоту обстановочные комплексы для обеспечения безопасности движения судов
23.11.2021 Sitronics KT внедрит автоматизированную систему создания и передачи электронных навигационных карт для судов
10.11.2021 Sitronics KT оборудовала интерактивными тренажерами учебный класс РАНХиГС
25.10.2021 Sitronics KT поставит «Росморречфлоту» автоматизированные комплексы для обновления электронных навигационных карт
20.10.2021 Sitronics KT создаст электронные навигационные карты Ладожского озера
01.10.2021 Sitronics KT модернизировала обучающее тренажерное оборудование Чебоксарского тракторного завода
21.09.2021 Sitronics KT разрабатывает маркетплейс навигационных сервисов и инновационные морские решения
02.09.2021 Sitronics KT оборудовала голографический театр в Музее Мирового океана
18.08.2021 Sitronics KT разрабатывает авторулевой «Румб» для управления курсом судна и движения по заданной траектории
11.08.2021 Sitronics KT разрабатывает российскую навигационную систему «Беринг» для судов
15.07.2021 Sitronics KT представила тренажерный комплекс безэкипажного судовождения
09.07.2021 «Ситроникс» создает платформу вождения судов без экипажа на собственном ПО
11.05.2021 Sitronics KT продемонстрировала автономное судовождение в реальных условиях

Публикаций - 267, упоминаний - 311

KT Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3735 77
Samsung Electronics 11065 68
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 61
Microsoft Corporation 25775 36
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 35
AT&T Inc 1726 33
LG Telecom 46 28
Huawei 4677 26
China Mobile 436 26
Apple Inc 13156 23
Spirit DSP - Спирит Корп 482 23
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 22
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 22
HTC Corporation 1512 21
Adobe Systems 1597 21
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 21
LG Uplus - LG U+ 33 20
Dialogic Corp 93 20
VideoMost - ВидеоМост 285 20
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 20
Blizzard Entertainment 343 20
Ростелеком 10948 19
ZTE Corporation 800 19
Oracle Corporation 7074 19
Toshiba Corporation 2980 19
Qualcomm Technologies 1974 18
TI - Texas Instruments Incorporated 848 18
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 17
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 17
HP Inc. 5883 17
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 17
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
Vodafone Group 1412 16
Mitel Corp - Mitel Networks 60 15
Cisco Systems 5372 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 15
МегаФон 10742 14
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
SoftBank Group 284 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Mobil - Мобил 52 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 57 2
Hansol Group - Hansol Electronics 8 2
Bharti Enterprises Group 57 2
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 2
Hyundai Motor Company 436 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 2
Walt Disney Company 647 2
Верный - торговая сеть 326 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 172 1
Honda Motor Company - HND 240 1
WMG - Warner Music Group 210 1
Lockheed Martin 777 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
SK Group 18 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 22 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Enron - Enrongate 122 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Warner 540 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Orbital Recovery 4 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Мособлэнерго - Московская областная энергосетевая компания 7 1
Депозитарий Иркол 2 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 1
Гута ГК 34 1
Edelman Imageland Group - Имиджленд-Паблик Рилейшнз 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии - Правоохранительные органы Италии 18 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 1
Администрация города Тольятти - Тольяттинская городская дума 7 1
Правительство Тайваня 48 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 29
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
Japan-China Economic Association - Японо-Китайская Экономическая Ассоциация 2 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Symbian Foundation 38 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
WiMAX Forum 69 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 102
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 75
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 37
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 33
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WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 20
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 20
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 20
Rakuten Viber 665 17
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
Google Android 15244 14
Apple iOS 8583 11
Microsoft Windows 16882 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 9
Linux OS 11533 9
Oracle Java - язык программирования 3469 9
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 6
Microsoft Outlook 1506 6
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 5
Spirit TeamSpirit Voice & Video Engine - Spirit TeamSpirit Conferencing - Spirit TeamSpirit Transcoding Server 14 5
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 4
Apple macOS 2419 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 4
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 21 3
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 3
ASD Technologies Cloudike 5 3
QIP - Мессенджер 122 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 3
Nokia 7650 63 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 3
Информтехника ГК - МиниКом-PING - МиниКом-ПИНГ - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 35 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
Apple iPad 4012 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 3
Свириденко Андрей 99 11
Свириденко Владимир 8 3
Умаров Михаил 56 2
Малин Дмитрий 6 2
Камлюк Виталий 30 2
Рябов Игорь 27 2
Sebastian Miguel - Себастьян Мигель 2 2
Озеров Виктор 29 1
Бутин Вячеслав 12 1
Кочетков Владислав 248 1
Николаев Александр 45 1
Кирьянова Александра 169 1
Попов Алексей 339 1
Беляков Алексей 30 1
Ткаченко Владимир 12 1
Иванников Дмитрий 44 1
Бейлезон Олег 32 1
Лукьянчук Евгений 6 1
Филатов Игорь 1 1
Шарапова Мария 16 1
Ершова Элеонора 67 1
Королев Константин 13 1
Азаров Максим 7 1
Liu Mark - Лью Марк 13 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
Юсупов Ренат 125 1
Изосимов Александр 192 1
Liang Sheng - Лян Шэн 2 1
Воспенникова Ирина 5 1
Забелин Вячеслав 13 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Яцевский Алексей 3 1
Василенков Александр 11 1
Макаров Станислав 118 1
Сапельников Сергей 109 1
Валяева Елизавета 72 1
Хлуденев Александр 10 1
Домбровский Юрий 62 1
Бескоровайный Андрей 49 1
Астафьева Ирина 37 1
Южная Корея - Республика 7052 173
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 64
Россия - РФ - Российская федерация 166168 61
Япония 13807 40
Европа 24964 31
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 25
Азия - Азиатский регион 5920 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Канада 5082 14
Италия - Итальянская Республика 4508 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Китай - Тайвань 4245 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
Южная Корея - Сеул 375 13
Финляндия - Финляндская Республика 3697 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 10
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 10
Сингапур - Республика 1953 9
Швеция - Королевство 3782 8
Америка - Американский регион 2206 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Индия - Bharat 5870 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 7
Испания - Королевство 3840 7
Малайзия 922 7
Австрия - Австрийская Республика 1357 7
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Африка - Африканский регион 3641 5
США - Калифорния 4829 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинская область 115 4
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Ордынский Бурятский округ 45 4
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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