Индексная книга (каталог) CNews*
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KT Corporation Korea Telecom Telecoms Korea KTF KT Freetel Korea Telecom Freetel KTFT KTF Technologies KT ICOM
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 267, упоминаний - 311
KT Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
|Свириденко Андрей 99 11
|Свириденко Владимир 8 3
|Умаров Михаил 56 2
|Малин Дмитрий 6 2
|Камлюк Виталий 30 2
|Рябов Игорь 27 2
|Sebastian Miguel - Себастьян Мигель 2 2
|Озеров Виктор 29 1
|Бутин Вячеслав 12 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Николаев Александр 45 1
|Кирьянова Александра 169 1
|Попов Алексей 339 1
|Беляков Алексей 30 1
|Ткаченко Владимир 12 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Лукьянчук Евгений 6 1
|Филатов Игорь 1 1
|Шарапова Мария 16 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Королев Константин 13 1
|Азаров Максим 7 1
|Liu Mark - Лью Марк 13 1
|Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Изосимов Александр 192 1
|Liang Sheng - Лян Шэн 2 1
|Воспенникова Ирина 5 1
|Забелин Вячеслав 13 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Яцевский Алексей 3 1
|Василенков Александр 11 1
|Макаров Станислав 118 1
|Сапельников Сергей 109 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Домбровский Юрий 62 1
|Бескоровайный Андрей 49 1
|Астафьева Ирина 37 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.