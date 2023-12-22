Hisense Gorenje Горенье БТ
|22.12.2023
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Новинки компании Hisense накануне 2024 года
На выставке, прошедшей в рамках партнерской конференции, были представлены устройства из следующих категорий: крупная и малая бытовая техника Hisense и Gorenje, телевизоры, коммерческие экраны, игровые мониторы и аудиосистемы Hisense, а также телевизоры и аудиосистемы Toshiba. Компания Hisense представила новый этап развития LED-технологии –
|19.05.2020
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Gorenje управляет дистрибуцией в России с помощью «Турбо»
Российское подразделение словенского производителя бытовой техники Gorenje управляет продажами, производственными заказами, финансами, документооборотом и логис
|23.10.2017
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Gorenje размещает почтовые серверы в облаке M1Cloud
игурированное компанией Stack Group IaaS-решение обеспечивает надежную интеграцию почтовых сервисов Gorenje с другими информационными системами. Облако M1Cloud позволяет гибко масштабировать вы
|07.07.2010
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Gorenje в Украине интегрировала Microsoft Dynamics CRM с веб-сайтом
Компания «Е-Консалтинг» реализовала интеграцию системы Microsoft Dynamics CRM 4.0, установленной в офисе представительства Gorenje в Украине, с внешним веб-сайтом компании. На сайте проходит регистрация новых клиентов, приобретающих технику торговой марки Gorenje. Украинские потребители регистрируют покупки
|19.11.2007
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Выбор ZOOM.CNews: полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой
(кг) Стоимость (тыс. рублей) «MIELE» W 3821 WPS А А 1400 6 38-42 «HOTPOINT-ARISTON» «Agualtis» AQGD 149 S А+ В 1400 8 20-23 «BOSCH WAS» 20440 OE А+ С 1000 8 19-23 «CANDY» С2 095 А+ D 900 5 9-11 «GORENJE» WA 50100 А С 1000 5 9-10 «MIELE» W 3821 WPS. Немецкое, значит качественное. Это не нужно доказывать. Это аксиома. Стиральная машина «MIELE» W 3821 WPS (85×60 × 58 сантиметров) стоит н
|03.10.2007
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Линейка бытовой техники Gorenje – Ora Ito: торжество формы над содержанием
Во всех рекламных материалах, рассказывающих о коллекции Gorenje — Ora Ïto, красной нитью проходит одна и та же мысль: эта техника, декорированная чёрным стеклом и анодированным алюминием, предназначена для людей «устремлённых в будущее». Именно для
|14.09.2007
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Союз Gorenje и Ora-Ito: «Хороший понт дороже денег»
француз снова задумался о прекрасном. Один из самых востребованных дизайнеров современности — Ито Морабито начинал свою карьеру не слишком честно Фирма самых честных правил Словенское же предприятие Gorenje (в переводе на русский название означает «Огонёк» или что-то около того) на фоне французского дизайнера-хакера выглядит кроткой дамой старой закалки, получившей воспитание в пансионе бл
Hisense и организации, системы, технологии, персоны:
|Hongwei Wang - Хунвэй Ван 6 5
|Рашид Карим 8 4
|Гончарова Эльвира 7 3
|Агуреева Ольга 9 3
|Виноград Ирина 2 2
|Кульченко Роман 14 2
|Марфин Алексей 13 2
|Захаров Максим 12 2
|Измайлов Максим 8 2
|Старикова Евгения 11 2
|Русаченко Александра 8 2
|Галушкин Олег 182 1
|Трояновский Владимир 62 1
|Натрусов Артем 284 1
|Глазков Александр 137 1
|Дьяченко Валерий 95 1
|Белоусов Максим 108 1
|Клепиков Алексей 117 1
|Егоров Владимир 82 1
|Аитов Тимур 197 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Ступин Евгений 28 1
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 1
|Самойлов Павел 3 1
|Марковский Роман 26 1
|Масберг Георгий 6 1
|Михалев Владимир 1 1
|Сергеев Георгий 1 1
|Астахин Сергей 1 1
|Сущик Сергей 1 1
|Денисова Любовь 1 1
|Бабань Борис 3 1
|Харитонов Денис 22 1
|Иващенко Вячеслав 14 1
|Греф Герман 420 1
|Гречкин Дмитрий 4 1
|Соловьев Дмитрий 74 1
|Симоненко Вячеслав 41 1
|CNews - ZOOM.CNews 1847 22
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
|Чудо техники 60 1
|Ведомости 1004 1
|Известия ИД 627 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8136 1
|Sirena - Сирена 3 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 137 1
|IWS - International Wool Secretariat - Международный секретариат по шерсти - Международный институт шерсти - Woolmark - сертификат 17 3
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