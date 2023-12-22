Hisense - Gorenje - Горенье БТ

Новинки компании Hisense накануне 2024 года На выставке, прошедшей в рамках партнерской конференции, были представлены устройства из следующих категорий: крупная и малая бытовая техника Hisense и Gorenje, телевизоры, коммерческие экраны, игровые мониторы и аудиосистемы Hisense, а также телевизоры и аудиосистемы Toshiba. Компания Hisense представила новый этап развития LED-технологии –

Gorenje управляет дистрибуцией в России с помощью «Турбо» Российское подразделение словенского производителя бытовой техники Gorenje управляет продажами, производственными заказами, финансами, документооборотом и логис

Gorenje размещает почтовые серверы в облаке M1Cloud игурированное компанией Stack Group IaaS-решение обеспечивает надежную интеграцию почтовых сервисов Gorenje с другими информационными системами. Облако M1Cloud позволяет гибко масштабировать вы

Gorenje в Украине интегрировала Microsoft Dynamics CRM с веб-сайтом Компания «Е-Консалтинг» реализовала интеграцию системы Microsoft Dynamics CRM 4.0, установленной в офисе представительства Gorenje в Украине, с внешним веб-сайтом компании. На сайте проходит регистрация новых клиентов, приобретающих технику торговой марки Gorenje. Украинские потребители регистрируют покупки

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Линейка бытовой техники Gorenje – Ora Ito: торжество формы над содержанием Во всех рекламных материалах, рассказывающих о коллекции Gorenje — Ora Ïto, красной нитью проходит одна и та же мысль: эта техника, декорированная чёрным стеклом и анодированным алюминием, предназначена для людей «устремлённых в будущее». Именно для