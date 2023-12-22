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Hisense Gorenje Горенье БТ

Hisense - Gorenje - Горенье БТ


22.12.2023 Новинки компании Hisense накануне 2024 года

На выставке, прошедшей в рамках партнерской конференции, были представлены устройства из следующих категорий: крупная и малая бытовая техника Hisense и Gorenje, телевизоры, коммерческие экраны, игровые мониторы и аудиосистемы Hisense, а также телевизоры и аудиосистемы Toshiba.  Компания Hisense представила новый этап развития LED-технологии –

19.05.2020 Gorenje управляет дистрибуцией в России с помощью «Турбо»

Российское подразделение словенского производителя бытовой техники Gorenje управляет продажами, производственными заказами, финансами, документооборотом и логис
23.10.2017 Gorenje размещает почтовые серверы в облаке M1Cloud

игурированное компанией Stack Group IaaS-решение обеспечивает надежную интеграцию почтовых сервисов Gorenje с другими информационными системами. Облако M1Cloud позволяет гибко масштабировать вы
07.07.2010 Gorenje в Украине интегрировала Microsoft Dynamics CRM с веб-сайтом

Компания «Е-Консалтинг» реализовала интеграцию системы Microsoft Dynamics CRM 4.0, установленной в офисе представительства Gorenje в Украине, с внешним веб-сайтом компании. На сайте проходит регистрация новых клиентов, приобретающих технику торговой марки Gorenje. Украинские потребители регистрируют покупки

19.11.2007 Выбор ZOOM.CNews: полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой

(кг) Стоимость (тыс. рублей) «MIELE» W 3821 WPS А А 1400 6 38-42 «HOTPOINT-ARISTON» «Agualtis» AQGD 149 S А+   В 1400 8  20-23 «BOSCH WAS» 20440 OE А+ С 1000 8 19-23 «CANDY» С2 095 А+ D 900 5  9-11 «GORENJE» WA 50100 А С 1000 5  9-10 «MIELE» W 3821 WPS. Немецкое, значит качественное. Это не нужно доказывать. Это аксиома. Стиральная машина «MIELE» W 3821 WPS (85×60 × 58 сантиметров) стоит н
03.10.2007 Линейка бытовой техники Gorenje – Ora Ito: торжество формы над содержанием

Во всех рекламных материалах, рассказывающих о коллекции Gorenje — Ora Ïto, красной нитью проходит одна и та же мысль: эта техника, декорированная чёрным стеклом и анодированным алюминием, предназначена для людей «устремлённых в будущее». Именно для

14.09.2007 Союз Gorenje и Ora-Ito: «Хороший понт дороже денег»

француз снова задумался о прекрасном. Один из самых востребованных дизайнеров современности — Ито Морабито начинал свою карьеру не слишком честно Фирма самых честных правил Словенское же предприятие Gorenje (в переводе на русский название означает «Огонёк» или что-то около того) на фоне французского дизайнера-хакера выглядит кроткой дамой старой закалки, получившей воспитание в пансионе бл

Публикаций - 106, упоминаний - 124

Hisense и организации, системы, технологии, персоны:

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Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 5
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Daewoo 102 3
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