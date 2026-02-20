Разделы

20.02.2026 Hisense расширяет канал продаж в России: компания запустила в Москве формат shop-in-shop с фокусом на премиальный сегмент ТВ 100+ дюймов и RGB MiniLED 1
22.10.2025 Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж 1
25.08.2025 Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM 1
29.02.2024 Обзор телевизора Hisense 65U8KQ Mini-LED PRO: красивый и умный 1
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года 1
11.10.2023 Hisense расширяет линейку телевизоров Mini-LED на российском рынке 3
29.06.2023 Обзор Hisense Laser TV PL1H — 120 дюймов контента 1
28.02.2023 Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой 3
30.01.2023 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 2
01.09.2022 Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям 4
24.06.2022 Hisense открывает первую бренд-зону в магазине «М.Видео» в Санкт-Петербурге 3
31.05.2022 Обзор телевизора Hisense ULED 65U8GQ: мощная начинка и экран на квантовых точках 7
07.02.2022 В России вышел дешевый смарт-ТВ на Linux 1
21.01.2022 Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж 1
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 3
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 2
28.09.2020 Главный конкурент Xiaomi создал ТВ лучше и безопаснее «квантовых точек» Samsung 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 3
30.07.2020 Hisense представила обновленную линейку телевизоров 3
26.06.2020 Hisense представила телевизоры Toshiba на российском рынке 1
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
31.12.2019 Телевизоры со Smart TV до 30 000 рублей: хиты продаж 1
02.09.2019 LG привезла в Россию 8К-телевизор с гигантским экраном 1
26.08.2019 OnePlus готовит сверхдешевый смарт-ТВ на «квантовых точках» 1
18.04.2019 Телевизоры от 55 дюймов до 40 000 рублей: хиты продаж 2
15.01.2019 Hisense представила новую линейку ULED-телевизоров 8
11.01.2019 Hisense представила новые технологии разработки дисплеев 5
12.12.2018 Подарки на Новый год 2019: лучшие телевизоры на любой бюджет 1
08.11.2018 Оптимальный размер: лучшие телевизоры с диагональю 55 дюймов 1
13.10.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 3
12.10.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 6
05.10.2018 Обзор телевизора Hisense H75U9A 2
23.09.2018 Обзор телевизора Hisense H75U9A 2
23.09.2018 Обзор телевизора Hisense H50U7A 3
23.09.2018 Hisense: высокотехнологичная китайская техника на российском рынке 6
10.09.2018 Телевизоры Hisense удивили IFA 5
29.08.2018 Что Hisense везёт на IFA 2018? 1
23.07.2018 Технология Hisense ULED увенчалась флагманским ТВ 2
18.07.2018 Лучшие телевизоры со Smart TV. Выбор ZOOM 2
11.07.2018 Хиты продаж первого полугодия 2018: телевизоры 1

Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 209 37
Samsung Electronics 10725 13
LG Electronics 3685 13
Xiaomi 2043 10
Google LLC 12354 8
Sony 6641 8
Philips 2078 5
Toshiba Corporation 2958 4
BBK Electronics Corp 325 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 4
ASKO 35 3
Hisense Home Appliances 11 3
Hisense Visual Technology 12 3
Yandex - Яндекс 8637 3
Apple Inc 12769 3
Sharp Corporation 1050 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 3
Amlogic 56 3
Haier Group 212 2
STARWIND 32 2
BBK OnePlus 265 2
Erisson 16 2
MIT Media Lab 25 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 374 2
Yuno 8 1
Polar - Полар 99 1
Roku 22 1
HiTechnic 11 1
NovaTek 7 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 35 1
York VRF - York Industrial VRF 5 1
Amazon Inc - Amazon.com 3165 1
Huawei 4299 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 403 1
BBK OPPO Electronics 439 1
Hitachi - Хитачи 1481 1
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 267 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 518 1
Adobe Systems 1574 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 729 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 9
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 120 6
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 234 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Hyundai Motor Company 422 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 415 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2747 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 2
TÜV Rheinland Group 165 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 2
DeviantArt 9 1
Геометрия НПО 151 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8324 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1094 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1695 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 294 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 372 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 38
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3746 35
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1183 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9519 26
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1111 24
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17864 23
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4075 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27211 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26178 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7722 21
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6336 21
Контрастность 2956 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13078 20
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10376 20
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 385 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25747 17
Dolby Vision 242 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12922 13
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2224 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57702 13
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 558 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10540 11
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1126 11
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21836 11
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1847 10
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3809 10
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1388 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3534 9
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 9
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 405 9
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1114 9
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 794 9
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 61 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3016 8
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1145 8
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 969 8
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1983 8
Application store - магазин приложений 1374 8
Акустические устройства - Динамик - Сабвуфер - Subwoofer - Низкочастотный динамик 349 8
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 862 8
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 58 21
Google Android 14840 15
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 339 12
Google YouTube - Видеохостинг 2922 12
Google Android TV 355 11
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 257 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3463 8
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 8
Linux OS 11049 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1423 7
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 277 7
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4105 6
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 422 5
Hisense Laser TV - Hisense Rollable Screen Laser TV - Hisense Smart Laser TV 4K Ultra HD 11 5
Philips PUS - серия телевизоров 48 5
Apple AirPlay 122 5
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 279 5
Xiaomi PatchWall 44 5
LG OLED - серия телевизоров 96 4
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 213 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 316 4
LG Nanocell 32 4
Apple HomeKit 47 3
Hisense Hi-View 6 3
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 3
Philips Saphi TV 5 3
Hisense Full Array Local Dimming 7 3
Hisense - Toshiba TV - Toshiba Cloud TV - REGZA Engine ZR - REGZA Power Audio Pro 65 3
TI DLP Чипсет 5 3
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1183 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 862 3
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 3
Mozilla Firefox OS 91 3
ZTE Axon - серия смартфонов и планшетов 65 2
Sony Bravia 251 2
Hisense WFBL - Hisense WF - стиральная машина 7 2
Hisense R - Hisense PureFlat - серия холодильников 7 2
Philips Ambilight 101 2
BBK OPPO TV - BBK LEX TV - серия ЖК-телевизоров 5 2
Roymans John - Ройманс Джон 1 1
Федосеева Маргарита 7 1
Антонова Татьяна 1 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 15 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 158736 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18391 12
Европа 24693 6
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 3
Япония - Токио 1011 3
Китай - Шанхай 811 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 194 3
Китай - Шаньдун - Циндао 23 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53611 2
Южная Корея - Республика 6885 2
Япония 13574 2
Америка Южная 870 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3003 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 2
Нидерланды 3649 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1402 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 1
Азия - Азиатский регион 5769 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3061 1
Индия - Bharat 5736 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Германия - Федеративная Республика 12970 1
Франция - Французская Республика 8013 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1461 1
Китай - Тайвань 4151 1
Солнечная система - Solar system 2549 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 1
США - Калифорния - Купертино 277 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6434 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5927 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3185 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5288 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26083 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11462 6
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1658 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2976 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6392 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2519 2
Ergonomics - Эргономика 1693 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32043 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6977 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2966 2
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1291 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 899 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10548 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 865 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1832 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1189 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 598 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1630 1
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 102 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1936 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1204 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 540 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 680 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5344 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7378 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 9
GizmoChina 156 1
GSM Arena 76 1
NPD Group 140 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 2
