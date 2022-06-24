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Hisense открывает первую бренд-зону в магазине «М.Видео» в Санкт-Петербурге

Телевизоры Hisense теперь доступны для ознакомления в новой бренд-зоне магазина «М.Видео», которая открылась в торговом центре «МЕГА-Парнас». Каждый желающий может оценить техническое наполнение и дизайн телевизионной продукции Hisense. Об этом CNews сообщили представители Hisense.

«В рамках сотрудничества с “М.Видео” мы стремимся создавать условия, в которых российским потребителям будет еще проще делать выбор, – сказала Татьяна Антонова, директор по маркетингу компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Находясь в комфортном пространстве, можно протестировать функции телевизоров, убедиться в качестве звука и картинки, буквально прикоснуться к высоким технологиям, определяющим будущее индустрии. Благодаря организации новых бренд-зон, призванных продемонстрировать возможности разработок Hisense, мы сможем своевременно информировать покупателей о новинках и выгодных предложениях, а также расширять представление как об отдельных технологиях, так и о сериях продуктов».

В новой бренд-зоне, реализованной в формате shop-in-shop, размещены актуальные модели лазерных телевизоров Hisense и телевизоров с технологией ULED (или Ultra LED). Лазерные телевизоры Hisense служат воплощением звука и изображения премиум-класса и занимают лидирующие позиции в продуктовой линейке бренда. Лазерные телевизоры Hisense отличают высочайшая скорость воспроизведения движения, сверхчеткое изображение Ultra HD, звук кинематографического качества Dolby Atmos, точный лазерный источник света, расширенный спектр цветов и т.д.

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Бренд-зона Hisense

ULED-телевизоры Hisense объединяют технологию квантовых точек Quantum Dot Color, позволяющую воспроизводить более одного миллиарда оттенков цвета, технологию локального затемнения Full Array Local Diming для настройки контрастности каждого кадра, пиковую яркость в 1000 нит, совершенствующую динамический диапазон, и частоту обновления экрана 120 Гц, исключающую размытие и дрожание при воспроизведении динамических сцен.

Сейчас в новой бренд-зоне представлены следующие модели телевизоров Hisense: лазерный телевизор L5G с диагональю 100 дюймов; телевизор A7GQ с диагональю 55 дюймов; телевизор A6BG с диагональю 65 дюймов; ULED-телевизор U8GQ с диагональю 55 дюймов.

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Бизнес

Помимо стационарного выставочного пространства, на сайте «М.Видео» начала работу бренд-зона Hisense в онлайн-формате. На странице размещена подробная информация о доступных продуктах и истории компании. С ее помощью потребители смогут выбирать интересующие модели, уделяя достаточное время деталям.

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Компания Hisense была основана в 1969 г. В настоящее время Hisense владеет тремя публичными компаниями: Hisense Visual Technology, Hisense Home Appliances и SANDEN, акции которых котируются на бирже Шанхая, Шэньчжэня, Гонконга и Токио. Компании также принадлежит множество брендов, включая Hisense, TOSHIBA TV, gorenje, KELON, Ronshen, ASKO и Vidda. В 2021 г. операционный доход группы компаний Hisense увеличился на 24% и составил 175,5 млрд юаней. Прибыль от операций за рубежом увеличилась на 33%, достигнув 73,1 млрд юаней; на долю собственных брендов пришлось более 80% прибыли. Штаб-квартира Hisense находится в г. Циндао, Китай.

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