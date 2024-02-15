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Китай Шаньдун Циндао

Китай - Шаньдун - Циндао

СОБЫТИЯ


15.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 1
23.01.2024 Hisense представляет первые новинки 2024 года 1
19.01.2024 Платформа «VK Видео» теперь доступна на телевизорах Hisense с ОС VIDAA 1
18.09.2023 Новые роботы-пылесосы Hisense теперь доступны в России 1
12.09.2023 Hisense выпустила новую модель лазерного проектора 1
18.04.2023 Hisense представила коммерческие дисплеи на российском рынке 1
21.11.2022 В Москве состоялась ежегодная партнерская конференция Hisense 1
01.09.2022 Телевизоры Hisense A85H теперь доступны российским потребителям 1
31.08.2022 В Россию приходит совершенно новый бренд ноутбуков 1
24.06.2022 Hisense открывает первую бренд-зону в магазине «М.Видео» в Санкт-Петербурге 1
16.03.2022 Hisense развивает технологии воспроизведения изображения 1
08.07.2020 China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао 1
03.07.2020 В России выделяют 4G-частоты не для людей 1
06.04.2018 Китайцев заставляют перейти на одобренные властями роутеры с многочисленными «дырами» 1
31.08.2015 Впервые регату в Петербурге контролировали метеобуи SAP 1
09.12.2013 Правительство Китая раскроет статистику в интернете 1
20.10.2010 Microsoft привлечет аутсорсеров в перспективные китайские города 1
26.09.2008 Lenovo приняла участие в подготовке к Паралимпийским играм 1
23.10.2007 Китай проложит оптоволоконный подводный кабель в США 1
30.04.2007 Демоверсия 32nd America's Cup 1
18.04.2007 "Бука" под парусами 1
26.03.2007 Lenovo обеспечит оборудованием Олимпиаду в Пекине 1
01.08.2005 Haier вышла на российский рынок мобильников 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Китай и организации, системы, технологии, персоны:

ASKO 36 11
Hisense Home Appliances 12 11
Hisense Visual Technology 13 11
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 11
Hitachi - Хитачи 1501 6
York VRF - York Industrial VRF 5 5
Haier Group 230 3
Huawei 4677 3
Lenovo Group 2447 3
Бука - Buka Entertaiment 493 2
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 104 2
Ubisoft - Nadeo 7 2
Microsoft Corporation 25775 2
Toshiba Corporation 2980 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
TÜV 77 1
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 1
IOActive 15 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
Devialet 14 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision - TPV CIS - Ти Пи Ви Си-Ай-Эс 79 1
Chunghwa Telecom 56 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Telenor Sverige - Telenor Sweden - Vodafone Sweden - Europolitan Vodafone - Nordic Tel - Nordic Telecom - Telenor Nordic 29 1
Quark 23 1
SAP SE 5601 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
HP Inc. 5883 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Telegram Group 2940 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
SAP Extreme Sailing Team 3 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Enel Group 40 1
Arthur D. Little 14 1
Oman Air 1 1
Импроком - Импровизаторы 4 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
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AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 2
Huawei DC Dimming 40 1
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 68 1
Huawei iMaster NCE - автономная система контроля и управления сетями 4 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Hisense Hi-View 6 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
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Haier Thunderobot 44 1
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Futuresource Consulting 16 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Санкт-Петербург - Петропавловская крепость - памятник архитектуры 21 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
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