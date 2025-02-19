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Huawei iMaster NCE автономная система контроля и управления сетями



19.02.2025 «DатаРу Технологии» добавила в продуктовый портфель новую линейку систем передачи данных 1
30.09.2020 Ван Хуэй, Huawei: Через пять лет 85% глобальных корпоративных приложений будут развернуты в облаке 1
08.07.2020 China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао 1
20.09.2019 Huawei представила стратегию развития интеллектуальных устройств и продуктов с ИИ 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Huawei iMaster NCE и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 3950 3
China Mobile 407 2
Quark 23 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2194 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10807 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4101 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2897 2
Пропускная способность - Bandwidth 1754 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11111 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2965 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9430 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8268 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1902 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 459 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 852 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7909 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12567 1
5G Network Slicing - SPN - Slicing Packet Network 20 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3748 1
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 176 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 221 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 486 1
Управляемость - Manageability 1738 1
Маркировка - Marking 1067 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10152 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2927 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3184 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 301 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 858 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1391 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 1
СХД - All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 207 1
Huawei NCE - Huawei Network Cloud Engine 9 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 376 1
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 61 1
Huawei Ascend - серия микропроцессоров 102 1
Huawei OptiX 8 1
Huawei Kunpeng ARM-процессор 67 1
Huawei Engine AI Turbo 1 1
Huawei iMaster NAIE - Network AI Engine 2 1
Huawei NetEngine - серия маршрутизаторов 1 1
Ho Kevin - Ху Кевин 2 1
Сунь Фуй 1 1
Zhou Peter - Чжоу Питер 3 1
Jin Richard - Джин Ричард 1 1
Хуэй Ван 1 1
Китай - Шаньдун 28 1
Китай - Шаньдун - Циндао 23 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3967 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9880 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10995 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2273 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7873 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4856 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5805 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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