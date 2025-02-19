Huawei iMaster NCE автономная система контроля и управления сетями
Huawei iMaster NCE и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei 3950 3
|China Mobile 407 2
|Quark 23 1
|Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6280 1
|Ho Kevin - Ху Кевин 2 1
|Сунь Фуй 1 1
|Zhou Peter - Чжоу Питер 3 1
|Jin Richard - Джин Ричард 1 1
|Хуэй Ван 1 1
|Китай - Шаньдун 28 1
|Китай - Шаньдун - Циндао 23 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
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