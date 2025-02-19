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«DатаРу Технологии» добавила в продуктовый портфель новую линейку систем передачи данных

Компания «DатаРу Технологии» обновила свой продуктовый портфель в части систем передачи данных (СПД) и добавила новую линейку коммутаторов серий СВ 4000, 3000 и 2000. Решения поддерживают возможность легкого развертывания на инфраструктуре заказчика, а также обеспечивают высокоскоростную коммутацию между филиалами, офисами и производственными площадками.

Коммутаторы серии «ДатаРу СВ» предназначены для развертывания масштабируемых сетей любого уровня и позволяют реализовывать различные сценарии сетевых архитектур.

Оборудование обеспечивает высокую производительность, надежность, функциональность и простоту управления при построении или модернизации современных корпоративных сетей и отвечают требованиям современных ЦОДов.

Главным преимуществом обновленных серий остается легкость интеграции коммутаторов в существующие инфраструктуры и полная совместимость с популярными системами управления, такими как Meraki, iMaster NCE, CNS NMS.

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Бизнес

В обновленной линейке оборудования доступны передовые решения, не требующие лицензирования – отсутствие механизмов подписок и проприетарности коммутационных интерфейсов обеспечивает существенную экономию при развертывании сетевых архитектур и снижает затраты на их дальнейшую эксплуатацию.

«Мы понимаем, что у заказчиков зачастую уже развернута инфраструктура на базе западных решений, поэтому при внедрении новой линейки коммутационного оборудования сделали ставку на максимальное удобство при интеграции, настройке и совместимости сетевых решений с уже функционирующими аппаратными платформами и программными продуктами управления сетями. Благодаря этому заказчики смогут сократить сроки внедрения и модернизации сетей, а также существенно снизить затраты как на эксплуатацию, так и на переобучение инженерного персонала», – сказал Алексей Коробов, руководитель направления сетевого оборудования «DатаРу Технологии».

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