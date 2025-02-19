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Коробов Алексей



19.02.2025 «DатаРу Технологии» добавила в продуктовый портфель новую линейку систем передачи данных 1
17.08.2010 Счетная палата: РВК «маринует» деньги в банках 1
28.04.2009 Главой РВК назначен выходец из Microsoft 1
27.04.2009 Новым гендиректором РВК стал Алексей Кузьмин 1
07.04.2009 РВК помиловали 1
30.03.2009 РВК парализована 2
24.03.2009 Гендиректор РВК ушел, на очереди ликвидация 2
23.03.2009 Генеральный директор РВК подал в отставку 1
16.03.2009 РВК берет стартапы под контроль 2
25.02.2009 Генпрокуратура: миллиарды на Hi-Tech осели в банках 2
28.08.2008 Зарегистрированы 5 новых фондов РВК 1
31.07.2008 РосОЭЗ и РВК договорились о сотрудничестве 1
10.06.2008 ИТ-стартапы: венчурные инвестиции делят в полумраке 1
06.06.2008 РВК объявит победителей конкурса по отбору управляющих компаний 1
20.05.2008 ИТ-стартапы: от РВК ждут результата 2
07.03.2008 РВК выделил миллиард на венчурную «посевную» 1
16.04.2007 РВК даст миллиарды русским стартапам-инноваторам 1
16.04.2007 РВК назвала кандидатов конкурса по отбору управляющих венчурными фондами 1

Публикаций - 18, упоминаний - 23

Коробов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5036 2
Microsoft Corporation 24667 2
Геоэкотехнология НПО 2 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Минпросвещения РФ - Дирекция НТП ФГБНУ - Дирекция научно-технических программ - ФЦНТП - Государственная дирекция целевой научно-технической программы ГУ  11 1
РВК - Российская венчурная компания 549 17
Биопроцесс Кэпитал Венчурс 10 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 3
Optima Ventures - Оптима венчур кэпитал УК 2 2
АК Барс Капитал 5 2
Лидер УК 23 2
РДМ-Траст 2 2
Газпром ПАО 1345 1
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 1
РВК Биофармацевтические инвестиции 3 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
Комбарко 3 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1398 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 66 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 61 1
Минцифры РФ - РИФИКТ - Росинфокомивест - Российский инвестиционный фонд информационно-коммуникационных технологий 22 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66639 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27949 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5284 1
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