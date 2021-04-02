Индексная книга (каталог) CNews*
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Лидер-инновации венчурный фонд
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 34, упоминаний - 36
Лидер-инновации и организации, системы, технологии, персоны:
|Векилов Тимур 28 8
|Кадейшвили Алексей 16 4
|Рязанцев Ян 29 3
|Ян Давид 69 2
|Надененко Константин 4 2
|Ивленков Сергей 3 1
|Grover George - Гровер Джордж 1 1
|Майданик Юрий 1 1
|Мокрушин Всеволод 1 1
|Курчин Олег 1 1
|Асадов Вадим 2 1
|Аврамов Роман 3 1
|Liu Kevin - Лю Кевин 3 1
|Путин Владимир 3454 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
|Богачев Игорь 183 1
|Карачинский Анатолий 96 1
|Кузнецов Евгений 56 1
|Антипов Александр 23 1
|Попов Алексей 339 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Кузьмичев Вячеслав 3 1
|Нальский Максим 53 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Беляков Константин 3 1
|Гонноченко Алексей 8 1
|Иванов Аркадий 1 1
|Городецкий Ярослав 14 1
|Коробов Алексей 19 1
|Бортник Иван 21 1
|Кузнецов Геннадий 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.