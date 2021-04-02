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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лидер-инновации венчурный фонд

Лидер-инновации - венчурный фонд

СОБЫТИЯ

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02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 1
15.11.2017 «Вокорд» представила мобильный комплекс контроля дорожного движения Vocord Cyclops Portable 1
02.11.2017 В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету 1
27.07.2017 «Вокорд» оптимизировала облачный сервис Vocord FaceMatica 1
27.06.2017 Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST 1
21.06.2017 «Вокорд» реализовала госпроект в области распознавания лиц 1
06.06.2017 «Вокорд-Трафик» получил новый интерфейс для удаленной настройки 1
17.05.2017 Китайский интернет-гигант вложился в российского CDN-провайдера 1
19.04.2017 Видеонаблюдение Vocord получило рекомендацию для повышения транспортной безопасности Москвы 1
05.04.2017 Вся линейка продуктов «Вокорд» включена в Реестр отечественного ПО 1
16.03.2017 «Вокорд» выводит на рынок новое комплексное решение для контроля и управления доступом 1
02.03.2017 «Вокорд» интегрировала распознавание лиц в ПО для цифрового анализа «Вокорд Видеоэксперт» 1
20.02.2017 «Вокорд» упростил лицензирование системы обзорного видеонаблюдения Vocord Tahion 1
26.01.2017 «Вокорд» создал версию «Вокорд Видеоэксперт» для страхового рынка 1
10.11.2016 «Вокорд» представит облачный сервис биометрического распознавания лиц 1
27.10.2016 Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечит безопасность Адлера 1
18.10.2016 «Вокорд» запланировал выход на ряд зарубежных рынков 1
05.09.2016 Российская технология распознавания лиц оказалась лучше, чем у Google 1
21.07.2016 «Вокорд» представила новую версию Vocord FaceControl 3D для пунктов пограничного контроля 1
14.07.2016 «Вокорд» предлагает банкам новое комплексное решение на базе системы распознавания лиц Vocord FaceControl 1
07.07.2016 «Вокорд» создал новую систему складского учета на базе Vocord Tahion 1
30.06.2016 «Вокорд» переводит системы Vocord FaceControl на нейронно-сетевой алгоритм распознавания лиц 1
24.06.2016 «Вокорд» выводит на рынок Индии типовое решение для оптимизации бизнес-процессов среднего бизнеса 1
07.04.2016 «Вокорд» подвел итоги работы комплексов фото- и видеофиксации «Вокорд-Трафик» в 2015 г. 1
30.03.2016 Система видеонаблюдения и видеоаналитики Vocord Tahion интегрирована в ERP-систему «Юлмарта» 1
20.02.2016 Россияне получили миллионы на завоевание мирового рынка видеокодеков 1
03.06.2013 Венчурный фонд РВК инвестировал в медиа-холдинг WebMediaGroup 3
31.05.2013 Zoomby.ru получил дополнительные инвестиции 1
26.12.2012 Разочарования 2012 года в отрасли ИКТ - антирейтинг CNews 1
24.10.2012 Венчурный фонд с участием РВК инвестирует $10 млн в «Айко» 1
28.04.2012 В России разработали необычную систему 3D-распознавания лиц. ВИДЕО 1
23.03.2011 Фонд «Лидер-инновации» и «Газпромбанк» купили 30% WebMediaGroup 1
28.08.2008 Зарегистрированы 5 новых фондов РВК 1

Публикаций - 34, упоминаний - 36

Лидер-инновации и организации, системы, технологии, персоны:

Vocord - Вокорд 185 24
WebMedia Group - Веб-Медиа холдинг 14 3
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 3
Samsung Electronics 11065 2
Ростелеком 10948 2
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
LG Electronics 3735 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
Google LLC 12690 2
Nvidia Corp 4002 2
iiko - айко 62 2
Сколково - Skolkovo Robotics Center - Робототехнический центр 28 1
Элекард Девайсез - Elecard Devices 9 1
Элекард Мед 1 1
SenseTime 7 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Dell EMC 5180 1
Huawei 4677 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Apple Inc 13156 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Philips 2099 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Sharp Corporation 1062 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 156 1
Supermicro 135 1
РВК - Российская венчурная компания 571 33
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 25
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Лидер УК 25 3
X5 Group - Перекрёсток 640 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 2
Аэропорт Норильск имени Николая Урванцева 3 1
Tashir - Ташир Пицца 2 1
Dunkin’ Donuts - Данкин Донатс 3 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
Г. М. Р. Планета Гостеприимства - Сбарро - Елки-Палки - Восточный Базар - Виаджио - Баш на Баш 12 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 1
Tamir Fishman CIG Russia Fund - Тамир Фишман Си ай Джи венчурный фонд 5 1
ЦентрИнвест 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Газпром ПАО 1493 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Boeing 1031 1
Ford 435 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 1
Maxwell Capital - Максвелл Капитал - Максвелл Эссет Менеджмент 15 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 46 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
Правительство Казахстана - МВД Казахстана - Министерство внутренних дел Казахстана 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 17
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 16
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 354 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Пропускная способность - Bandwidth 1907 1
Vocord FaceControl 39 12
Vocord Tahion - Vocord SET Prisma Tahion - Vocord IPtel 23 7
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 21 4
Vocord Видеоэксперт 7 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Google Android 15244 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Vocord Cyclops - Вокорд Циклоп - Vocord MicroCyclops 6 2
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 1
Google Android SDK 37 1
Vocord Phobos - Vocord SET Prisma Phobos 22 1
Vocord ParkingControl 7 1
Vocord FaceMatica 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Microsoft Windows 16882 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Vocord Android SDK 4 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Космодром Байконур 1072 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 33 1
Nvidia Jetson 47 1
Google FaceNet 6 1
Vocord NetCam 28 1
Vocord DeepVo1 2 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 72 1
Opera Turbo 36 1
Векилов Тимур 28 8
Кадейшвили Алексей 16 4
Рязанцев Ян 29 3
Ян Давид 69 2
Надененко Константин 4 2
Ивленков Сергей 3 1
Grover George - Гровер Джордж 1 1
Майданик Юрий 1 1
Мокрушин Всеволод 1 1
Курчин Олег 1 1
Асадов Вадим 2 1
Аврамов Роман 3 1
Liu Kevin - Лю Кевин 3 1
Путин Владимир 3454 1
Никифоров Николай 1138 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Богачев Игорь 183 1
Карачинский Анатолий 96 1
Кузнецов Евгений 56 1
Антипов Александр 23 1
Попов Алексей 339 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Кузьмичев Вячеслав 3 1
Нальский Максим 53 1
Гаттаров Руслан 144 1
Беляков Константин 3 1
Гонноченко Алексей 8 1
Иванов Аркадий 1 1
Городецкий Ярослав 14 1
Коробов Алексей 19 1
Бортник Иван 21 1
Кузнецов Геннадий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 6
Индия - Bharat 5870 5
Казахстан - Республика 6048 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Европа 24964 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Америка - Американский регион 2206 1
Канада 5082 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 1
Индонезия - Республика 1058 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Узбекистан - Республика 2005 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
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Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 14
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Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 3
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 444 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Дневной свет - Дневное освещение 146 2
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