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Индексная книга (каталог) CNews*
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Антипов Александр



31.01.2025 Prof-IT Group автоматизирует рутинные процессы предприятий вместе с SL Soft (ГК Softline) 1
21.11.2024 IBS и SL Soft расширяют партнерство 1
21.10.2024 Какие риски несет с собой увлечение low/no-code 1
18.09.2024 Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября 1
14.08.2024 IBS и SL Soft заключили партнерское соглашение 1
08.02.2023 Factory5 и «Терралинк» заключили партнерский договор 1
10.10.2022 TEGRUS и Factory5 стали партнерами 1
06.09.2022 «Норбит» и Factory5 займутся реализацией проектов по цифровой трансформации промышленности 1
23.06.2022 Factory5 и группа компаний Bright объединят усилия в цифровой трансформации промышленности 1
14.11.2019 Держатели карты москвича могут приобрести умные счетчики со скидкой 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 1
12.04.2016 Интернет вещей будет развиваться за счет медицины 1
20.02.2016 Россияне получили миллионы на завоевание мирового рынка видеокодеков 1
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 1
09.07.2015 Александр Антипов - «Легких» денег сегодня в медицине нет и скорее всего уже не будет 1
10.05.2007 Российский рынок ИТ-услуг: тенденции и перспективы 1
29.05.2006 Verysell завершила формирование новой консалтинговой компании 1
26.05.2006 От Sterling Group осталось одно название 1
11.03.2005 SAP: Рынок среднего и малого бизнеса – приоритет 2
05.03.2005 Александр Антипов: На российском рынке ERP много продуктов, но мало решений 1
07.06.2004 Конференцию-выставку DOCFLOW посетило более 2000 слушателей 1
07.05.2001 Корпорация "Парус" на выставке "Comtek-2001" провела конференции для представителей ИТ-бизнеса и руководителей ИТ-департаментов различных предприятий 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Антипов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5279 5
ФОРС - Центр разработки 638 4
Ctrl2Go - Factory5 27 4
Крок - Croc 1777 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1636 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 3
Verysell - Верисел 317 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 236 3
Samsung Electronics 10271 2
8235 2
Oracle Corporation 6696 2
БАРС Груп 545 2
TerraLink - ТерраЛинк 282 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 2
СП.АРМ 47 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 2
Актион МЦФЭР 56 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
Сван 26 2
Армада - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 26 2
Diasoft - Диасофт 875 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 2
Softline - Sl Soft - Citeck - Ситек 25 2
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 21 2
Ростелеком 9713 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Microsoft Corporation 24640 1
Google LLC 11788 1
Apple Inc 12111 1
Nvidia Corp 3494 1
Intel Corporation 12201 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Dell EMC 5030 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
AMD - Advanced Micro Devices 4232 1
Qualcomm Technologies 1824 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 72 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 2
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 1
X5 Group - Перекрёсток 547 1
Мать и дитя 23 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
Стройкомпания СБТ 2 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 239 1
Скопинфарм 7 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 828 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Челябинской области 63 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2839 1
Администрация Санкт-Петербурга - КГИОП - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга 9 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30768 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19393 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10212 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6678 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10110 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12541 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 5
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MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 4
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11636 3
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1025 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11069 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4608 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1232 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6788 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 133 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 806 2
Умные платформы 1685 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3830 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4686 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10996 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5016 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3313 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 780 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8013 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3732 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3164 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7591 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1202 2
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 168 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 2
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1055 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 882 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3225 1
АДИС ПК - Автоматизированная система диспетчерской службы скорой медицинской помощи - АИС СМП - Скорая медицинская помощь 26 1
Hitachi Clinical Repository - HCR 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 437 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Apple iPhone 6 4861 1
NVision Барьер 650 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 Platform 4 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 PMM - F5 Predictive Maintenance & Monitoring 5 1
Ctrl2Go - Factory5 - F5 EAM - F5 Enterprise Asset Management 6 1
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 100 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
C/C++ - Язык программирования 756 1
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 203 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 1
JavaScript - JS - язык программирования 1191 1
Oracle Java - язык программирования 3078 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 270 1
GraphQL - Язык запросов и манипуляций с данными с открытым исходным кодом для API 11 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 107 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Акола 6 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Атомкод 2 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 1
Гусев Александр 36 2
Штыкова Елена 6 2
Игнатущенко Игорь 3 2
Кононихин Николай 2 2
Плашкевич Сергей 4 2
Слученков Антон 14 2
Папко Максим 2 2
Суслов Константин 23 1
Беляков Константин 3 1
Карпинский Алексей 42 1
Бойко Елена 152 1
Нестеров Алексей 143 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Скворцова Вероника 69 1
Шлыков Алексей 45 1
Тараба Вероника 29 1
Яскевич Сергей 6 1
Зезюлинский Николай 23 1
Абрамов Виктор 11 1
Паленов Олег 21 1
Пахчанян Арам 17 1
Казарезов Алексей 7 1
Чикин Константин 9 1
Карпачев Александр 25 1
Румянцева Марина 8 1
Бортник Иван 21 1
Монахова Елена 6 1
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Шадрин Олег 5 1
Гнездилов Андрей 17 1
Кадыров Ильдар 4 1
Замятин Александр 1 1
Максимов Вячеслав 12 1
Кузовкин Алексей 155 1
Плисс Михаил 4 1
Скачков Юрий 51 1
Зимненко Игорь 5 1
Орлов Геннадий 16 1
Кондратенко Александр 3 1
Благодарный Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 4
Россия - ЮФО - Астраханская область 666 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 2
Азия - Азиатский регион 5539 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 2
Россия - ЮФО - Севастополь 541 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 2
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Россия - СФО - Кемеровская область 902 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1288 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17411 1
Европа 21779 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2423 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1659 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1770 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 1
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 859 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14368 5
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9823 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4368 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2926 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9960 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29127 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5837 2
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1205 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1790 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3548 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 1
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5982 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 567 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16325 1
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2904 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5090 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 902 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5763 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
Финансовая газета 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8137 3
IDC - International Data Corporation 4911 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3206 2
Markets&Markets Research 112 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 440 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 16 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2426 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
Docflow 147 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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