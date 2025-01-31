Антипов Александр
Антипов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Гусев Александр 36 2
|Штыкова Елена 6 2
|Игнатущенко Игорь 3 2
|Кононихин Николай 2 2
|Плашкевич Сергей 4 2
|Слученков Антон 14 2
|Папко Максим 2 2
|Суслов Константин 23 1
|Беляков Константин 3 1
|Карпинский Алексей 42 1
|Бойко Елена 152 1
|Нестеров Алексей 143 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Скворцова Вероника 69 1
|Шлыков Алексей 45 1
|Тараба Вероника 29 1
|Яскевич Сергей 6 1
|Зезюлинский Николай 23 1
|Абрамов Виктор 11 1
|Паленов Олег 21 1
|Пахчанян Арам 17 1
|Казарезов Алексей 7 1
|Чикин Константин 9 1
|Карпачев Александр 25 1
|Румянцева Марина 8 1
|Бортник Иван 21 1
|Монахова Елена 6 1
|Самченко Андрей 5 1
|Шадрин Олег 5 1
|Гнездилов Андрей 17 1
|Кадыров Ильдар 4 1
|Замятин Александр 1 1
|Максимов Вячеслав 12 1
|Кузовкин Алексей 155 1
|Плисс Михаил 4 1
|Скачков Юрий 51 1
|Зимненко Игорь 5 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Кондратенко Александр 3 1
|Благодарный Евгений 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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