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Братухин Ростислав


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 IBS роботизировала бизнес-процессы пивоваренной компании «Балтика» с помощью PIX RPA 1
21.11.2024 IBS и SL Soft расширяют партнерство 1
09.07.2024 IBS перевела роботов в «Лемана Про» на платформу PIX RPA 1
08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Братухин Ростислав и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1665 4
UIPath 106 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 275 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 197 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 120 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1182 1
Directum - Директум 1137 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 213 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5651 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5902 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9017 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32508 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1160 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2124 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54186 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7227 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6672 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12525 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 353 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10891 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69550 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12981 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11690 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3600 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 141 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 612 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5123 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2177 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15792 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11901 1
PIX Robotics - PIX RPA Platform 89 2
Softline - Sl Soft - Robin RPA 39 1
Abbyy FlexiCapture 170 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 43 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2148 1
Канаев Иван 2 1
Антипов Александр 22 1
Серов Кирилл 9 1
Люкманов Степан 3 1
Павлов Михаил 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9441 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16907 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53316 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5103 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25099 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5081 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5808 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49803 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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