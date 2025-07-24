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Канаев Иван
УПОМИНАНИЯ
|24.07.2025
|IBS роботизировала бизнес-процессы пивоваренной компании «Балтика» с помощью PIX RPA 1
|05.11.2024
|«Балтика» будет внедрять электронные перевозочные документы с помощью «СберКорус» 1
Канаев Иван и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373865, в очереди разбора - 748580.
Создано именных указателей - 179047.
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