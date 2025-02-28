Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169833
ИКТ 13229
Организации 10372
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25172
Персоны 72694
География 2753
Статьи 1509
Пресса 1192
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2580
Мероприятия 842

Здравоохранение Диспансеризация профилактический медицинский осмотр Check-up чекап

Здравоохранение - Диспансеризация - профилактический медицинский осмотр - Check-up - чекап


28.02.2025 Частный медицинский центр «Норма» внедрил Mango Office и создал единое пространство для коммуникаций с клиентами 1
29.08.2024 Власти потратили 1,4 млрд руб. на цифровизацию медицины для отдельных категорий граждан 1
15.08.2024 «Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью 1
09.07.2024 Импортозамещение инфраструктуры: что говорят заказчики 1
02.07.2024 СП.АРМ внедрил ЛИС qMS в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии 1
30.10.2023 Tele2 запускает экосистему здоровья с 8 программами для ЗОЖ и красоты 1
01.10.2023 Bioniq запускает в России ИИ-сервис по индивидуальному подбору витаминов 1
20.06.2023 Ольга Лебедева, «РТ МИС»: Российскому здравоохранению нужны комплексные BI-решения 1
24.06.2022 В России запущен новый телемедицинский сервис 1
18.05.2022 Владимир Макаров, ДИТ Москвы: За 10 лет ЕМИАС стал огромным брендом, объединившим 221 информационную систему 1
21.04.2022 «Росгосстрах» запустил цифровую платформу «Мой_сервис дом» 1
10.03.2022 «М.видео» и «Эльдорадо» запускают продажи комплексных программ проверки здоровья 1
02.12.2021 В Ornament появилась интеграция с Apple Health 1
28.06.2021 Руслан Рахметов, Security Vision: На ИБ-отрасль неизбежно окажет влияние развитие роботизации 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
13.04.2021 Более 20 цифровых решений выбраны по итогам «Цифровой прокачки» Челябинской области 1
17.01.2020 «Билайн» и «Ренессанс Страхование» представили продукты для страхования ДМС и Каско 1
18.07.2019 Названа дата запуска в России первого суперсервиса. Это будет оформление ДТП 1
16.07.2019 Российский бизнес рассмотрел еще восемь будущих суперсервисов 1
28.06.2017 Время собирать данные: в Петербурге датчики даже на дворниках 1
01.11.2016 Как проект Ondoc помогает клиникам оставаться на связи с пациентами 1
26.07.2016 Как создается информационное общество в Тульской области 1
12.02.2016 МИАЦ запустил информационно-аналитическую систему контроля проведения диспансеризации в ХМАО 1
28.07.2014 Телемедицина идет по пути легализации 1
22.07.2014 Азат Мубаракшин - В Республике Татарстан появилась система удаленного мониторинга здоровья населения 1
19.10.2010 «Поликлиника консультативно-диагностическая» УДП РФ заказывает модернизацию «АИС Поликлиники» за 26 млн руб. в течение 15 дней 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9768 3
Cisco Systems 5125 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 2
Microsoft Corporation 24684 2
8280 2
СП.АРМ 47 2
МегаФон 8969 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12815 1
Apple Inc 12157 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 199 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
HP Inc. 5694 1
Oracle Corporation 6714 1
SAS Institute 976 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Philips 2057 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 1
Цифра ГК 2442 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 143 1
Парус Корпорация 540 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
Программы и технологии 14 1
Парадигма 152 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
AIBY - ЭЙБИ 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 1
Broadcom - VMware 2378 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1933 1
Код Безопасности 625 1
Huaxun Group - Эйч-Экс Групп 2 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 205 1
Cloud4Y 288 1
SimbirSoft - СимбирСофт 76 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 28 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 2
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 2
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 357 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2398 1
Ренессанс Страхование 162 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 1
Инвитро - Invitro 70 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Uber 331 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 33 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 1
BestDoctor - БестДоктор 21 1
Почта России ПАО 2120 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 25 1
UniSuper 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 1
Лента - Сеть розничной торговли 2095 1
Газпром нефть 623 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Фармстандарт АО 40 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 224 1
Газпром ПАО 1346 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1187 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 18 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 75 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11751 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 671 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 174 2
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 41 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2890 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3153 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3354 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 189 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 172 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Правительство Ярославской области - ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 32 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 94 1
Судебная власть - Judicial power 2321 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5485 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Администрация Санкт-Петербурга - ИАЦ СПб ГУП - Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр - Удостоверяющий центр 39 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 150 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Правительство Челябинской области 64 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 6 1
Федеральное казначейство России 1783 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 67 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 67 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 16
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51120 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31018 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13816 9
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1214 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11692 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11242 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10314 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12640 5
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1558 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12043 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7701 5
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 321 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5348 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11136 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27887 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12608 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8104 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4757 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7104 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4215 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11144 4
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 411 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5106 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5435 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6658 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3198 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5097 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19691 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2300 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 3
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 221 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4046 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3574 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20774 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 3
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3869 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8632 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5257 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 439 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 532 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 3
Google Android 14083 2
Apple iOS 7853 2
Microsoft Office 3759 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 240 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 2
Apple Health 10 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Имущество онлайн 7 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 9 2
ФМБА России - ЕВМИАС - Единая ведомственная медицинская информационно-аналитическая система 4 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 990 1
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 99 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 78 1
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 1
Google Calendar - Google Календарь 81 1
IBM Informix СУБД 135 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
Capita SIMS - Schools Information Management System - система управления информацией для учебных заведений 0 1
Security Vision a-SGRC - auto-SGRC - Security Vision Security Governance, Risk Management 20 1
OnDoc Dent 5 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 113 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 28 1
AIBY Smart Mirror 1 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 234 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 33 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 395 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic Security Data Lake 4 1
Путин Владимир 3195 1
Рахметов Руслан 56 1
Чамара Денис 59 1
Паршин Максим 316 1
Зорин Александр 51 1
Скляр Алексей 53 1
Семенов Алексей 82 1
Раков Ярослав 51 1
Пугачев Павел 63 1
Тер-Степанов Дмитрий 23 1
Константинов Александр 19 1
Лебедев Георгий 54 1
Макаров Владимир 73 1
Шатковская Валерия 11 1
Агеев Виктор 1 1
Громов Иван 102 1
Мубаракшин Азат 7 1
Мамин Виктор 1 1
Скальный Анатолий 2 1
Нечай Марина 1 1
Осокина Ольга 1 1
Лебедева Ольга 20 1
Шамрай Никита 6 1
Витько Олег 4 1
Беляндинов Михаил 5 1
Казарян Давид 1 1
Тарашнина Светлана 2 1
Бери Светлана 6 1
Горячев Илья 1 1
Брянов Олег 2 1
Чалых Игорь 1 1
Сидоров Кирилл 1 1
Шенберг Дмитрий 16 1
Корниенко Павел 1 1
Бессарабенко Александр 14 1
Панченко Иван 142 1
Винокуров Евгений 10 1
Врацкий Андрей 135 1
Никанкина Лариса 1 1
Иодковский Станислав 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52262 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43449 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17505 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7515 2
Казахстан - Республика 5572 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2933 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1233 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13352 1
Беларусь - Белоруссия 5725 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2887 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1280 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 386 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1473 1
Россия - УФО - Челябинская область 1233 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1212 1
Таджикистан - Республика 867 1
Россия - ПФО - Пензенская область 596 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 860 1
Европа Западная 1482 1
Россия - ДФО - Амурская область 747 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1155 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Щекинский район - Щекино 23 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1490 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3977 1
Россия - СФО - Новосибирск 4336 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1579 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 35 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Киреевск 13 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Одоевский район - Одоев 9 1
Великобритания - Лондон 2389 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Богородицкий район - Богородицк 15 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17155 1
Европа 21812 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3535 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 22 1
Турция - Турецкая республика 2378 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8789 18
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9913 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51474 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 5877 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10015 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3976 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4392 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18706 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3676 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1899 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 3
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 208 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24285 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4859 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5903 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8099 3
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 704 3
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 3
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 3
Образование в России 2218 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 820 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 379 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2324 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4171 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 2
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 39 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2140 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1070 2
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1267 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16420 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5439 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6184 2
Паспорт - Паспортные данные 2528 2
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 200 2
Аудит - аудиторский услуги 2697 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1745 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2275 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 976 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 22 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1530 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 46 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Проф-ИТ Всероссийский конкурс 1 1
Международный женский день - 8 марта 333 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1118 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343855, в очереди разбора - 766321.
Создано именных указателей - 169833.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Усиливают ли тревожность приложения для контроля личных финансов

Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К

Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж

Показать еще

Наука

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны
Показать еще