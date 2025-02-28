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Здравоохранение Диспансеризация профилактический медицинский осмотр Check-up чекап
Здравоохранение и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 2
|Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 67 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
|Путин Владимир 3195 1
|Рахметов Руслан 56 1
|Чамара Денис 59 1
|Паршин Максим 316 1
|Зорин Александр 51 1
|Скляр Алексей 53 1
|Семенов Алексей 82 1
|Раков Ярослав 51 1
|Пугачев Павел 63 1
|Тер-Степанов Дмитрий 23 1
|Константинов Александр 19 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Макаров Владимир 73 1
|Шатковская Валерия 11 1
|Агеев Виктор 1 1
|Громов Иван 102 1
|Мубаракшин Азат 7 1
|Мамин Виктор 1 1
|Скальный Анатолий 2 1
|Нечай Марина 1 1
|Осокина Ольга 1 1
|Лебедева Ольга 20 1
|Шамрай Никита 6 1
|Витько Олег 4 1
|Беляндинов Михаил 5 1
|Казарян Давид 1 1
|Тарашнина Светлана 2 1
|Бери Светлана 6 1
|Горячев Илья 1 1
|Брянов Олег 2 1
|Чалых Игорь 1 1
|Сидоров Кирилл 1 1
|Шенберг Дмитрий 16 1
|Корниенко Павел 1 1
|Бессарабенко Александр 14 1
|Панченко Иван 142 1
|Винокуров Евгений 10 1
|Врацкий Андрей 135 1
|Никанкина Лариса 1 1
|Иодковский Станислав 84 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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