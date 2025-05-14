Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174670
ИКТ 13598
Организации 10619
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3451
Системы 25541
Персоны 74925
География 2837
Статьи 1515
Пресса 1214
ИАА 696
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2626
Мероприятия 851

Мальков Евгений


УПОМИНАНИЯ


14.05.2025 «Нетрика Медицина» обновила сервис «N3.Телемедицинские консультации» в Ставропольском крае 1
28.11.2024 Ростовская область повышает уровень цифровизации системы здравоохранения с помощью решений компании «Нетрика Медицина» 1
14.11.2024 Ставропольский край улучшает показатели по медицинским инцидентам с помощью аналитической платформы «N3.Аналитика» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Мальков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 55 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 154 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 355 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 124 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 178 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1402 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 855 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 374 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1600 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52490 2
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 296 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2212 2
MedTech - СЭМД - структурированные электронные медицинские документы 29 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5535 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 372 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2221 1
Электронный документ - Electronic document 1480 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28815 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8317 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9626 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16145 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31697 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1230 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4857 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 415 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1732 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6444 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2241 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67685 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 333 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 20 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5418 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 2
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 28 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 404 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 447 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 36 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 50 1
Колосов Дмитрий 2 1
Барков Виталий 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1574 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 906 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10128 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9014 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1918 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 527 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 450 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9012 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2507 1
Минздрав РФ - ФРМР РФ - Федеральный регистр медицинских работников Российской Федерации 29 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359269, в очереди разбора - 756336.
Создано именных указателей - 174670.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор электронной книги DIGMA A8: ничего лишнего

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153