Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Росстат ЕМИСС Единая межведомственная информационно-статистическая система


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


29.12.2025 Билайн и China Mobile International запускают сервис CMLink в России 1
«Госуслуги», платные парковки и база доноров: Какие цифровые проекты «выстрелили» в России? 2
14.11.2024 Ставропольский край улучшает показатели по медицинским инцидентам с помощью аналитической платформы «N3.Аналитика» 2
26.07.2024 Ученые НИУ ВШЭ показали эффективность машинного обучения при прогнозировании инфляции 1
14.07.2022 Росстат перевел коммуникации на российскую ВКС-платформу Trueconf 2
15.02.2022 Исследование Orange: российский рынок VSAT и IoT на морских судах растет вдвое быстрее мирового 2
10.09.2020 Доля отечественного ПО в закупках госорганов должна прирасти до 70% 1
21.04.2016 Состоялась годовая расширенная коллегия Минкомсвязи России 2
22.03.2016 В России строят ЦОД для переписи крестьян и дачников 1
05.11.2015 Стартовала новая версия Единой межведомственной информационно-статистической системы 1
19.10.2015 «Инфокомпас» представил экономичное решение для ситуационных центров 1
29.04.2015 Интервью с замруководителя Росстата Вячеславом Забелиным 5
28.04.2015 ДИТ Москвы составил путеводитель по ИКТ-специальностям 1
15.04.2013 «Армада» выросла на 20% 1
25.12.2012 Система управления Россией: очередной мега-проект провалил сроки Путина 2
01.10.2012 Выручка «Армады» в первом полугодии 2012 г. увеличилась на 16% 2
27.09.2012 Контролируем чиновников: Какие данные нужно открыть. ОПРОС 2
11.07.2012 Росстат: Бегать должны данные, а не люди 4
16.04.2012 Правительство: с 2013 г. несогласованные ИТ-проекты будут вне закона 1
30.03.2012 «Армада» запустила единую межведомственную информационно-статистическую систему для более чем 60 ведомств 2
28.03.2012 Интервью с Олегом Духовницким, заместителем министра Минкомсвязи РФ 1
20.02.2012 В России создан уникальный портал официальной статистики 3
02.03.2011 Счетная палата: 99% госбюджетов на ИТ расходуется эффективно 1
09.08.2010 «Армада» продолжает создание электронного правительства 2
03.06.2010 Скоро в России появится единый портал госстатистики 3
16.04.2009 Алексей Кузовкин: Сейчас отличное время для формирования "суперкоманды" 1
17.04.2007 Helios IT-Operator модернизирует ИТ-инфраструктуру Росстата 1
01.03.2007 Росстат автоматизировал бухгалтерский учет на базе «1С:Предприятие» 1
21.01.2005 РБК СОФТ разработала информационно-аналитическую систему для Росстата 1

Публикаций - 29, упоминаний - 50

Росстат ЕМИСС и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 6
Восход ФГБУ НИИ 686 3
Ростелеком 10353 3
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
9038 2
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 57 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 65 1
АйТи 1440 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Кварта ВК - Quarta 12 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1589 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Инфокомпас 14 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 1
Программный продукт ГК 78 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 613 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1534 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 257 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
TrueConf - ТруКонф 428 1
ГЛОНАСС АО 243 1
Helios IT-Operator - Helios Information Technologies - Helios IT-Solutions - Гелиос ИТ - Гелиос информационные технологии - Гелиос Компьютер - Гелиос Дата 120 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 167 1
Газпром ПАО 1422 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8238 2
РБК Центр 16 1
101Hotels.com 456 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3005 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1797 1
Почта России ПАО 2253 1
ВТБ - Почта Банк 504 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 142 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 154 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 141 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Авиапарк ТРЦ 49 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 262 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 442 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12911 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5238 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2087 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3466 5
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 4
Федеральное казначейство России 1879 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3545 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6304 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3128 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 735 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3381 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1621 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
Евросоюз - Eurostat - Евростат - Европейское статистическое агентство - Статистическая служба Европейского союза 31 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1138 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 349 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 120 1
ГосИнформСистемы 155 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 387 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 6
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1757 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 4
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2482 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13367 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8929 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5679 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
SDMX - Statistical Data and Metadata eXchange - Набор стандартных модулей для обмена статистической информацией 6 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6021 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3921 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1009 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1745 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8803 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1666 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11471 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5869 10
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 66 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1724 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
РЖД - ЕК АСУФР - Единая корпоративная автоматизированная система управления финансами и ресурсами 11 1
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 64 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
1С:Свод отчетов 19 1
ФЦП Развитие государственной статистики России - Федеральная целевая программа 4 1
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 1
Минцифры РФ - ЕИСУКС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 21 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика - Федеральный инцидент №38 - Запись на приём к врачу 5 1
Microsoft Office 3970 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 78 1
IBM SPSS Statistics 54 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 302 1
Росстат ИВС - Информационно- вычислительная система - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 8 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 141 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
Microsoft Windows Server 2008 480 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1355 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1785 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 53 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 99 1
Путин Владимир 3363 3
Медведев Дмитрий 1663 3
Духовницкий Олег 91 2
Забелин Вячеслав 13 2
Попов Алексей 337 2
Кузовкин Алексей 155 2
Кругляков Роман 44 1
Голованов Юрий 9 1
Мещеряков Владислав 7 1
Григорьев Сергей 7 1
Пискунов Александр 6 1
Быстрицкий Андрей 3 1
Букина Татьяна 1 1
Кашин Дмитрий 1 1
Мальков Евгений 5 1
Бегтин Иван 61 1
Дворкович Аркадий 211 1
Щеголев Игорь 698 1
Соколов Алексей 135 1
Левин Леонид 132 1
Пак Олег 112 1
Никифоров Николай 1136 1
Волин Алексей 122 1
Исмаилов Рашид 62 1
Евраев Михаил 264 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Козырев Алексей 326 1
Калугин Сергей 168 1
Клименко Герман 51 1
Казак Максим 162 1
Кураш Антон 32 1
Подобайло Николай 16 1
Пономарев Илья 72 1
Протасов Станислав 36 1
Новодворский Алексей 110 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18671 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18275 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2971 2
Россия - ЮФО - Севастополь 582 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 2
Россия - Крайний Север 317 2
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 41 2
Земля - планета Солнечной системы 10669 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8152 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Египет - Суэцкий канал 12 1
Италия - Итальянская Республика 4432 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 620 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1343 1
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 79 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Словения - Республика 251 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3283 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 251 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 995 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1024 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 790 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
Камбоджа - Королевство 154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 272 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 824 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2683 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2216 1
Палестина 91 1
Евразия - Евразийский континент 627 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 5
Статистика - Statistics - статистические данные 1834 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5877 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10354 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 19 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 765 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7296 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 2
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 1
TAdviser IT Prize 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8387 1
Research and Markets 26 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
British Library - Британская библиотека 30 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1276 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Час кода - международное движение 11 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
CNews AWARDS - награда 556 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2591 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще