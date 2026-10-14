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Пискунов Александр

СОБЫТИЯ


14.10.2026 «Магнит» создал новый бизнес-формат «Финансовые технологии» 1
19.07.2013 Счетная палата: 58% денег в ходе создания ИТ-системы ТЭК заплачено за невыполненные работы 1
01.03.2012 "Госзаказ-2012": в поисках эффективных решений 1
02.03.2011 Счетная палата: 99% госбюджетов на ИТ расходуется эффективно 1
02.03.2011 Счетная палата оценила эффективность использования госсредств в ИТ 1
20.04.2004 Степашин проверит затраты ведомств на ИТ 1
20.04.2004 Государство проконтролирует использование средств на создание информресурсов 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Пискунов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Артекс Технолоджи - Артекс Консалтинг - Артекс Нефтегаз 6 1
Ростелеком 11059 1
Cisco Systems 5383 1
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 284 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1092 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13928 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3230 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Федеральное правительство США - Высшие федеральные органы государственной власти США 1705 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6707 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2379 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4991 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2350 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1202 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 694 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1310 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 370 1
Федеральное казначейство России 1959 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 464 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 767 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54944 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1920 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27027 3
Стандартизация - Standardization 2361 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10073 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36853 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 393 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12380 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23239 1
VoIP - IP Centrex - центрекс - централизованные услуги в области телефонии 45 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13327 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18394 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3888 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6343 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4740 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2518 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2842 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 307 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6414 2
Apple iPhone 6 4861 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 78 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3739 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 1
ФТС РФ - ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД - КАСТО АИСТ-М 102 1
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 30 1
Степашин Сергей 31 4
Медведев Дмитрий 1665 3
Артюхин Роман 11 1
Бесхмельницын Михаил 4 1
Летников Андрей 2 1
Поденок Андрей 1 1
Орлова Светлана 5 1
Собянин Сергей 567 1
Кириенко Владимир 149 1
Новодворский Алексей 115 1
Набиуллина Эльвира 125 1
Шаронов Андрей 60 1
Кириенко Сергей 149 1
Рябухин Сергей 6 1
Протасов Станислав 36 1
Степанов Антон 72 1
Попов Олег 57 1
Катырин Сергей 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 168756 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48159 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55122 1
Европа 25034 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19805 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2421 1
Аудит - аудиторский услуги 1284 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58555 6
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34370 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6881 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2362 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54187 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8922 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2751 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4678 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22078 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3633 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4099 1
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5972 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2588 1
Web design - Веб-дизайн 119 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1587 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1929 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2585 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 258 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7962 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1507 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1395 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9160 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 857 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3032 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 1010 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
Госрасходы - портал 70 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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