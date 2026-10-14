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Пискунов Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 7
Пискунов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Степашин Сергей 31 4
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Артюхин Роман 11 1
|Бесхмельницын Михаил 4 1
|Летников Андрей 2 1
|Поденок Андрей 1 1
|Орлова Светлана 5 1
|Собянин Сергей 567 1
|Кириенко Владимир 149 1
|Новодворский Алексей 115 1
|Набиуллина Эльвира 125 1
|Шаронов Андрей 60 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Рябухин Сергей 6 1
|Протасов Станислав 36 1
|Степанов Антон 72 1
|Попов Олег 57 1
|Катырин Сергей 15 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479046, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1479046, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.