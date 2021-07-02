Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шаронов Андрей
Публикаций - 41, упоминаний - 61
Шаронов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1124 3
|4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1748 1
|Кудрявцев Николай 14 2
|Корня Алексей 73 1
|Кузяев Андрей 59 1
|Чернышева Татьяна 5 1
|Николаев Вячеслав 57 1
|Степанов Антон 57 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961430, в очереди разбора - 864159.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 961430, в очереди разбора - 864159.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru