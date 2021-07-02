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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Шаронов Андрей



02.07.2021 МТС, МФТИ и «Сколково» открывают набор в магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» 1
18.09.2020 Совместная магистерская программа бизнес-школы СКОЛКОВО, МФТИ и МТС показала рекорд вступительной кампании 1
22.07.2020 МТС, МФТИ и «Сколково» открыли магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе» 1
10.12.2019 «ЭР-Телеком» и бизнес-школа «Сколково» запустили совместную образовательную программу 1
20.09.2018 Новая цифра: как технологии меняют профессии и образование 6
01.03.2012 "Госзаказ-2012": в поисках эффективных решений 2
14.07.2010 15 июля в Екатеринбурге откроется международная выставка и форум промышленности и инноваций «ИННОПРОМ-2010» 1
15.10.2007 Миниформсвязи объявило об учреждении «Росинфокоминвеста» 1
10.07.2007 Заместитель главы МЭРТ подал в отставку 3
03.07.2006 Россия: венчурный фонд споткнулся о финансы 2
22.02.2006 10 нижегородских тезисов Путина об ИТ 2
21.02.2006 Венчурный фонд в ИТ: Путин торопит министров 1
05.12.2005 МЭРТ топит технопарки 1
05.12.2005 Награждены победители конкурса "Лучший регион в сфере ИКТ" 2
02.12.2005 МЭРТ: бюджетные расходы на информатизацию одного чиновника составляют более $1 тыс. 1
02.12.2005 МЭРТ: госсектор тратит на собственную информатизацию 60 млрд. руб. 1
15.06.2005 Особые зоны задушат технопарки 2
07.06.2005 Приватизация "Связьинвеста" споткнулась о милиционеров 1
26.05.2005 МЭРТ готовит указ о приватизации "Связьинвеста" 1
25.05.2005 МЭРТ хоронит ИТ-технопарки 1
20.04.2005 В Чечне станет больше интернета 2
08.04.2005 Россия: рынок ИКТ на пороге больших перемен 1
06.04.2005 Леонид Рейман: объем рынка связи в РФ достиг 540 млрд. руб. 2
29.03.2005 МЭРТ бьет рекорды информатизации 1
05.03.2005 Первый "путинский" технопарк построят в Питере 1
05.03.2005 Россиянам разрешат GPS и подробные карты? 1
04.02.2005 МЭРТ: целесообразно продать весь госпакет "Связьинвеста" 4
02.02.2005 Правительство утвердило госпредставителей в совет директоров "Связьинвеста" 1
19.10.2004 Силовики согласились на приватизацию "Связьинвеста" 3
19.10.2004 МЭРТ: силовые структуры согласились на приватизацию "Связьинвеста" 2
24.09.2004 Леонид Рейман: необходима скорейшая приватизация "Связьинвеста" 1
23.07.2004 Госзакупки и ИТ: чиновник и бумага непобедимы 1
14.07.2004 МЭРТ пока не определился с продажей акций "Связьинвеста" 1
29.04.2004 Андрей Шаронов: Конкурс "Лучший ИКТ-регион" - это зеркало, которое отражает ситуацию в России 1
29.04.2004 Вручены премии "Лучший регион в сфере ИКТ" 1
27.04.2004 Российские регионы соревнуются в ИТ 1
13.04.2004 "Связинвест" укрепился в МЭРТ РФ 1
09.03.2004 Электронная система госзакупок будет запущена в первом полугодии 2004 г. 1
27.10.2003 МЭРТ предлагает создать должность CIO России 1
13.10.2003 ИКТ России: в ожидании национальной программы развития 1

Публикаций - 41, упоминаний - 61

Шаронов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 7785 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 600 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1784 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1761 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1698 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6540 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1124 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1748 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
Кудрявцев Николай 14 2
Корня Алексей 73 1
Кузяев Андрей 59 1
Чернышева Татьяна 5 1
Николаев Вячеслав 57 1
Степанов Антон 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 70413 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22457 3
Казахстан - Республика 3407 1
Беларусь - Белоруссия 2603 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10132 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 609 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 129 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 20588 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7992 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2573 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1522 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 775 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 482 1
Индия - Карнатака - Бангалор 122 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7713 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2493 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 446 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961430, в очереди разбора - 864159.
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