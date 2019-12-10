«ЭР-Телеком» и бизнес-школа «Сколково» запустили совместную образовательную программу

«ЭР-Телеком холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru бизнес») запустил совместную с Московской школой управления «Сколково» корпоративную образовательную программу Lead ER Telecom.

Образовательная программа Lead ER Telecom разработана совместно с крупнейшей частной бизнес-школой в России и СНГ. Ее участниками стали сотрудники компании, прошедшие предварительный отбор. Программа курса состоит из шести модулей, экзамена и проектной работы.

Образовательные модули посвящены изучению стратегии, маркетинга, финансового менеджмента, управления изменениями и бизнес-процессов. Кроме того, участники программы изучат тренды цифровизации и новые бизнес-модели. Пользуясь знаниями, полученными в ходе программы, участникам также предстоит разработать корпоративные проекты, лучшие из которых будут реализованы компанией.

Перед слушателями программы выступят приглашенные бизнес-эксперты, лидеры мнений и ведущие профессора бизнес-школы «Сколково». Также для участников программы предусмотрена стажировка за рубежом, которая будет реализована в сотрудничестве с ведущими международными бизнес-школами и технологическими компаниями.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком холдинга, сказал»: «У меня есть такая теория, что большинство людей мечтают, правда в основном о материальных благах и только 15-20% о каких-то больших достижениях. Но не более 10% из этих мечтающих, действительно пытаются что-то сделать, а не ссылаются на отсутствие возможностей. "Сколково" – это реальный шанс приблизится к своей мечте для тех, кто этого действительно хочет».

«Мы рады стать партнерами "ЭР-Телеком холдинга" в реализации образовательной программы для их команды лидеров. Уверен, что наша совместная работа позволит компании осуществить успешный переход на качественно новый уровень», – сказал Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково».