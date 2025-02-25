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Правительство Москвы МЭШ Московская электронная школа

Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа

  • «Московская электронная школа» — совместный проект столичных Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий, созданный в 2016 году. Единая цифровая образовательная платформа доступна московским учителям, ученикам и их родителям. Среди основных сервисов «МЭШ» — библиотека учебных материалов, единые электронные дневник и журнал, «Москвёнок», «Портфолио учащегося» и «Олимпиады».
  • В рамках политики импортозамещения программного обеспечения столичный Департамент информационных технологий впервые в стране в 2023 году разработал и внедрил в образовательных учреждениях города Москвы отечественную операционную систему «ОС МЭШ». Собственное программное обеспечение установлено на тысячи ноутбуков столичных учителей, моноблоков в компьютерных классах, а также на интерактивных панелях в школах Москвы, входящих в единую цифровую экосистему МЭШ. Снижение доли иностранного программного обеспечения и переход на отечественное решение в школах города стали важным шагом на пути к цифровому суверенитету и безопасности данных учащихся и педагогов, выступили стратегической мерой, направленной на формирование устойчивой и защищенной инфраструктуры для образования.

25.02.2025 ДИТ: Операционная система «ОС МЭШ» будет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 году

да курсу на импортозамещение и развитие отечественных технологических решений в сфере образования. «Московская электронная школа» — совместный проект столичных Департамента образования и науки

09.06.2023 Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере»

Образовательный сервис «Сферум» и «Московская электронная школа» («МЭШ») объединили свои ресурсы. В рамках интеграции учителя, у
14.05.2021 Дети с ограниченными возможностями будут учиться в московских школах по программам «Мобильного электронного образования»

х-третьих классов с ограниченными возможностями здоровья в «Московскую электронную школу» («МЭШ»). «Московская электронная школа» – облачная интернет-платформа, которая используется во всех сто
19.10.2020 Московская школьная платформа для удаленной учебы рухнула в первые минуты работы

Сбой в первый час работы В работе интернет-платформы «Московская электронная школа» (МЭШ), предназначенной для удаленного обучения учеников 6-11 кл
20.09.2018 В Москве запустили выездную поддержку учителей

раектория будущего» (АТБ) организовал бесплатную выездную поддержку «Московской электронной школы» (МЭШ) – любой учитель, школьник или родитель могут объединиться в группу в 7-10 человек и полу
01.06.2018 Учителя более чем 200 школ столицы прошли инструктаж по работе в Московской электронной школе

осквы (ДИТ) завершил инструктажи с учителями столичных школ, подключенных к инфраструктуре проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) в 2017-2018 учебном году. Обучение прошли учителя более ч

Публикаций - 60, упоминаний - 102

Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 341 9
Microsoft Corporation 24675 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 6
VK - Mail.ru Group 3458 4
Yandex - Яндекс 7431 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 3
Telegram Group 2028 3
Ростелеком 9750 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 2
Meta Platforms - Facebook 4445 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1801 2
McKinsey & Company Int 250 2
Google LLC 11831 2
Movavi - Мовавика 29 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
Apple Inc 12154 2
МЭО - Мобильное электронное образование 19 2
Цифра ГК 2439 2
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2916 1
МегаФон 8956 1
Huawei 3955 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5682 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8774 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 772 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
TrueConf - ТруКонф 400 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 297 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Ростелеком - НКС - OnLime - ОнЛайм - Интернет провайдер 72 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 122 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Lenovo Group 2297 1
8272 1
Softline - Софтлайн 2850 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 3
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 3
X5 Group - Перекрёсток 550 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2731 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 481 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1360 1
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 1
Uber 331 1
Траектория будущего (АТБ) 6 1
Гора Белая - Горнолыжный курорт - Спортивно-развлекательный комплекс 1 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
ЦСКА ПБК - Профессиональный баскетбольный клуб 1 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 385 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Енисейская Сибирь - Корпорация развития 3 1
ОрдерКом 13 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
Альфа-Групп 699 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ММНКЦ им. С.П. Боткина - Московский многопрофильный научно-клинический центр им. С.П. Боткина - ГКБ им С. П. Боткина - Городская клиническая больница имени С. П. Боткина - Боткинская больница 17 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1912 35
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2524 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 10
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 242 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3065 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 3
Мосгордума - Московская городская Дума 143 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 577 3
МИК - Московский инновационный кластер 146 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 97 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 465 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Парк Зарядье 40 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 317 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2759 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2905 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 65 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 100 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 313 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5480 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 126 1
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 117 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 671 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 255 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 1
ГосИнформСистемы 129 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 37
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Барс.Образование-Электронная школа 26 14
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 3
Google YouTube - Видеохостинг 2761 2
Google Android 14072 2
Apple iOS 7848 2
Discord 121 2
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 52 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 207 2
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 63 2
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