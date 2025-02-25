Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа

ДИТ: Операционная система «ОС МЭШ» будет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 году да курсу на импортозамещение и развитие отечественных технологических решений в сфере образования. «Московская электронная школа» — совместный проект столичных Департамента образования и науки

Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере» Образовательный сервис «Сферум» и «Московская электронная школа» («МЭШ») объединили свои ресурсы. В рамках интеграции учителя, у

Дети с ограниченными возможностями будут учиться в московских школах по программам «Мобильного электронного образования» х-третьих классов с ограниченными возможностями здоровья в «Московскую электронную школу» («МЭШ»). «Московская электронная школа» – облачная интернет-платформа, которая используется во всех сто

Московская школьная платформа для удаленной учебы рухнула в первые минуты работы Сбой в первый час работы В работе интернет-платформы «Московская электронная школа» (МЭШ), предназначенной для удаленного обучения учеников 6-11 кл

В Москве запустили выездную поддержку учителей раектория будущего» (АТБ) организовал бесплатную выездную поддержку «Московской электронной школы» (МЭШ) – любой учитель, школьник или родитель могут объединиться в группу в 7-10 человек и полу