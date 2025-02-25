Правительство Москвы МЭШ Московская электронная школа
- «Московская электронная школа» — совместный проект столичных Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий, созданный в 2016 году. Единая цифровая образовательная платформа доступна московским учителям, ученикам и их родителям. Среди основных сервисов «МЭШ» — библиотека учебных материалов, единые электронные дневник и журнал, «Москвёнок», «Портфолио учащегося» и «Олимпиады».
- В рамках политики импортозамещения программного обеспечения столичный Департамент информационных технологий впервые в стране в 2023 году разработал и внедрил в образовательных учреждениях города Москвы отечественную операционную систему «ОС МЭШ». Собственное программное обеспечение установлено на тысячи ноутбуков столичных учителей, моноблоков в компьютерных классах, а также на интерактивных панелях в школах Москвы, входящих в единую цифровую экосистему МЭШ. Снижение доли иностранного программного обеспечения и переход на отечественное решение в школах города стали важным шагом на пути к цифровому суверенитету и безопасности данных учащихся и педагогов, выступили стратегической мерой, направленной на формирование устойчивой и защищенной инфраструктуры для образования.
|25.02.2025
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ДИТ: Операционная система «ОС МЭШ» будет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 году
да курсу на импортозамещение и развитие отечественных технологических решений в сфере образования. «Московская электронная школа» — совместный проект столичных Департамента образования и науки
|09.06.2023
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Пользователи «МЭШ» смогут общаться в учебном профиле «Сферум в VK мессенджере»
Образовательный сервис «Сферум» и «Московская электронная школа» («МЭШ») объединили свои ресурсы. В рамках интеграции учителя, у
|14.05.2021
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Дети с ограниченными возможностями будут учиться в московских школах по программам «Мобильного электронного образования»
х-третьих классов с ограниченными возможностями здоровья в «Московскую электронную школу» («МЭШ»). «Московская электронная школа» – облачная интернет-платформа, которая используется во всех сто
|19.10.2020
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Московская школьная платформа для удаленной учебы рухнула в первые минуты работы
Сбой в первый час работы В работе интернет-платформы «Московская электронная школа» (МЭШ), предназначенной для удаленного обучения учеников 6-11 кл
|20.09.2018
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В Москве запустили выездную поддержку учителей
раектория будущего» (АТБ) организовал бесплатную выездную поддержку «Московской электронной школы» (МЭШ) – любой учитель, школьник или родитель могут объединиться в группу в 7-10 человек и полу
|01.06.2018
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Учителя более чем 200 школ столицы прошли инструктаж по работе в Московской электронной школе
осквы (ДИТ) завершил инструктажи с учителями столичных школ, подключенных к инфраструктуре проекта «Московская электронная школа» (МЭШ) в 2017-2018 учебном году. Обучение прошли учителя более ч
Правительство Москвы и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермолаев Артем 378 9
|Собянин Сергей 390 7
|Путин Владимир 3192 4
|Лысенко Эдуард 308 4
|Романова Светлана 6 3
|Добровольский Дмитрий 8 2
|Чернышенко Дмитрий 568 2
|Шишмарев Владислав 5 2
|Комаренко Евгений 4 2
|Кабанов Владимир 178 1
|Лацанич Василь 106 1
|Торбахов Александр 97 1
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 10 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Либин Сергей 24 1
|Тузмухаметов Эльдар 2 1
|Кузьминов Ярослав 17 1
|Шаронов Андрей 59 1
|Науменко Юлиана 3 1
|Черногубова Наталья 10 1
|Лавренова Екатерина 4 1
|Кондаков Александр 21 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 193 1
|Макаров Валентин 222 1
|Лашин Ренат 69 1
|Анохин Павел 14 1
|Пинчук Виктор 43 1
|Вайно Антон 25 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Ракова Анастасия 34 1
|Федоров Александр 22 1
|Гиацинтова Светлана 18 1
|Кулаковский Дмитрий 67 1
|Карякин Сергей 6 1
|Лавыгин Сергей 1 1
|Горелова Анастасия 6 1
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