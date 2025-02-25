ДИТ: Операционная система «ОС МЭШ» будет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 году

Операционная система «ОС МЭШ» будет использоваться для проведения выпускных экзаменов в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Департамента информационных технологий города Москвы.

Операционная система «Московской электронной школы» включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. В рамках политики импортозамещения программного обеспечения столичный Департамент информационных технологий впервые в стране в 2023 г. разработал и внедрил в образовательных учреждениях города Москвы отечественную операционную систему «ОС МЭШ». Собственное программное обеспечение установлено на тысячи ноутбуков столичных учителей, моноблоков в компьютерных классах, а также на интерактивных панелях в школах Москвы, входящих в единую цифровую экосистему МЭШ. Снижение доли иностранного программного обеспечения и переход на отечественное решение в школах города стали важным шагом на пути к цифровому суверенитету и безопасности данных учащихся и педагогов, выступили стратегической мерой, направленной на формирование устойчивой и защищенной инфраструктуры для образования.

Теперь операционная система «Московской электронной школы» — «ОС МЭШ» включена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. С 2025 г. она будет применяться для организации государственной итоговой аттестации школьников, включая проведение основного государственного экзамена и тренировочных ОГЭ в компьютерной и письменной форме, подготовку и печать экзаменационных материалов, а также перевод бланков участников экзамена в электронный вид непосредственно в аудиториях пунктов проведения экзаменов. Такой подход обеспечит стабильность, прозрачность и удобство экзаменационных процессов для выпускников и учителей.



«Развитие собственной операционной системы для нужд «Московской электронной школы» – не просто тренд, а насущная необходимость для обеспечения стабильности и безопасности образовательного процесса. Включение операционной системы «ОС МЭШ» в реестр российского программного обеспечения подтверждает высокий уровень отечественных разработок. Наличие собственного программного решения позволяет школам Москвы отказаться от зарубежного ПО, обеспечить высокую степень надежности и безопасности работы всех цифровых сервисов МЭШ. Теперь образовательные учреждения столицы могут использовать современные и надежные цифровые инструменты, созданные российскими разработчиками, в том числе при проведении экзаменационных испытаний», — сказал Евгений Комаренко, заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы, руководитель по цифровизации Комплекса социального развития Москвы.



Операционная система «ОС МЭШ» построена на базе ядра Linux и открытого программного обеспечения. Пользователи взаимодействуют с привычным и интуитивно понятным интерфейсом, включающим стандартные окна, меню и элементы управления. В системе предустановлен полный набор необходимых программ: веб-браузеры, офисные приложения, мультимедийные редакторы и другие инструменты для комфортной работы учащихся и педагогов. Внедрение «ОС МЭШ» позволяет обеспечить безопасную и стабильную работу платформы МЭШ, надежное функционирование цифровых сервисов и защиту данных в образовательных учреждениях Москвы. Этот шаг подтверждает приверженность города курсу на импортозамещение и развитие отечественных технологических решений в сфере образования.



«Московская электронная школа» — совместный проект столичных Департамента образования и науки и Департамента информационных технологий, созданный в 2016 г. Единая цифровая образовательная платформа доступна московским учителям, ученикам и их родителям. Среди основных сервисов «МЭШ» — библиотека учебных материалов, единые электронные дневник и журнал, «Москвенок», «Портфолио учащегося» и «Олимпиады». Поддержка разработки и внедрения российских ИТ-решений соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Отечественные решения».

