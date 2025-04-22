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Шишмарев Владислав
Шишмарев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Лагода Георгий 60 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Глазков Александр 141 1
|Савкин Владимир 39 1
|Бургов Владимир 16 1
|Кузнецов Александр 129 1
|Катамадзе Анна 101 1
|Минов Александр 5 1
|Черкасов Илья 13 1
|Варнавский Андрей 9 1
|Понькин Александр 31 1
|Казарин Станислав 175 1
|Жихарев Денис 2 1
|Червяков Александр 3 1
|Михалик Алексей 1 1
|Ромин Вадим 3 1
|Бриедис Виталий 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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