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Шишмарев Владислав



22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
25.04.2023 Быстрый вход и верификация: «Тинькофф» и правительство Москвы интегрировали Tinkoff ID в сеть городских информационных порталов 1
15.12.2022 Бизнесу предлагают подключиться к Mos.ID. Что это дает. 1
19.10.2022 Авторизоваться на mos.ru теперь можно по QR-коду 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Шишмарев Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5001 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8844 1
Diasoft - Диасофт 916 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 182 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 176 1
РЖД - Российские железные дороги 1934 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 1
Почта России ПАО 2146 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1216 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 131 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1922 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2560 4
Федеральное казначейство России 1801 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11931 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3396 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5043 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 61 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 219 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52117 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11334 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 3
Оцифровка - Digitization 4647 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5239 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7332 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2049 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4076 2
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 872 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12660 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4473 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1520 1
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3989 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20289 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4480 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10728 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7748 1
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LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3378 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 775 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2944 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13581 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20973 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5489 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5376 3
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 19 2
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 2
Google Play - Google Store - Android Market 3332 1
Apple - App Store 2923 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1823 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 388 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 249 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 1
Huawei AppGallery 291 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Барс.Образование-Электронная школа 26 1
Реестр добросовестных экспортеров 203 1
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 80 1
VK RuStore - Рустор 376 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 81 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 480 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 47 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - T-ID - Tinkoff ID - Тинькофф Защита 31 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7653 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3050 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Москва - СВАО - Ярославского шоссе - Ярославка 24 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3314 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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