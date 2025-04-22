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Грязнов Григорий
Грязнов Григорий и организации, системы, технологии, персоны:
|Козак Николай 168 2
|Путин Владимир 3228 1
|Егоров Даниил 23 1
|Павлов Максим 8 1
|Федоров Дмитрий 23 1
|Кабаков Ярослав 60 1
|Попов Григорий 22 1
|Михайлик Константин 28 1
|Аветисян Арутюн 38 1
|Данилина Марианна 24 1
|Смирнов Анатолий 10 1
|Смирнов Илья 7 1
|Анисов Ян 20 1
|Петров Артем 24 1
|Савиных Мария 1 1
|Крикунов Василий 2 1
|Сиденко Иван 2 1
|Будник Иван 19 1
|Аветисян Артур 1 1
|Пескова Ирина 1 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147610 3
|Земля - планета Солнечной системы 10444 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 1
|РАН - Российская академия наук 1917 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
|Государственный Русский музей 48 1
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