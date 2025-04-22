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Индексная книга (каталог) CNews*
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Грязнов Григорий



22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
06.03.2024 Что искусственный интеллект может дать строительному бизнесу? 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
08.02.2024 В России создадут реестр ИИ-решений специально для строительства 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Грязнов Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 74 3
UseTech - Юзтех Интеграция 52 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 81 1
Connectome.ai 4 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 1
ИИ-Технологии 130 1
Технологии скоринга 7 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 171 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 1
Слайдер Презентации 10 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 507 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1099 1
Русагро Группа Компаний 285 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 48 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 102 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 64 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 36 1
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АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 960 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5239 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12754 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4480 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8793 1
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7605 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12255 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20289 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4838 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3240 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 352 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2049 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6984 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3787 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11334 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1904 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2209 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5239 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3846 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 250 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 110 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 120 1
Repository - Репозиторий 911 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3479 1
Python - высокоуровневый язык программирования 981 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4629 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3277 1
OpenAI ChatGPT 380 1
Козак Николай 168 2
Путин Владимир 3228 1
Егоров Даниил 23 1
Павлов Максим 8 1
Федоров Дмитрий 23 1
Кабаков Ярослав 60 1
Попов Григорий 22 1
Михайлик Константин 28 1
Аветисян Арутюн 38 1
Данилина Марианна 24 1
Смирнов Анатолий 10 1
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Анисов Ян 20 1
Петров Артем 24 1
Савиных Мария 1 1
Крикунов Василий 2 1
Сиденко Иван 2 1
Будник Иван 19 1
Аветисян Артур 1 1
Пескова Ирина 1 1
Пиляева Анжелика 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 147610 3
Земля - планета Солнечной системы 10444 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17710 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3535 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3602 2
Экономический эффект 1099 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48870 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29810 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5616 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1257 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 723 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8952 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14850 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5042 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52125 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5719 1
Энергетика - Energy - Energetically 5194 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 847 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1348 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 43 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2919 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 595 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16604 1
РАН - Российская академия наук 1917 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 180 1
Государственный Русский музей 48 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2057 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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