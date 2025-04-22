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Индексная книга (каталог) CNews*
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Яковлев Павел



22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
10.07.2023 «Ростелеком» и автомобильный завод «Урал» договорились о стратегическом взаимодействии и сотрудничестве 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
21.04.2020 Продажи ИТ в ритейле растут намного быстрее самой розницы 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Яковлев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2933 2
Крок - Croc 1782 2
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 125 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1144 2
Эвотор - Evotor 188 2
ДатаКрат - DataKrat 19 2
Ростелеком 9866 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 328 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 277 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 636 1
ICL ГК 398 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
Корус Консалтинг ГК 1240 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия 71 1
iiko - айко 49 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 81 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 292 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 29 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 46 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 476 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 289 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1412 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2469 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 733 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 1
GFG - Lamoda - Купишуз 169 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
Лента - Сеть розничной торговли 2127 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 470 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
IKEA - ИКЕА 159 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 14 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 4 1
Фасоль - сеть магазинов 13 1
X5 Group - Перекрёсток 565 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 952 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 514 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 153 1
Русагро Группа Компаний 285 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11932 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1922 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 114 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5240 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5589 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2372 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6799 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4906 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5432 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11269 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12780 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16036 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5196 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1377 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4473 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3251 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31528 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4838 2
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8244 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 410 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1045 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1772 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14567 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14056 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24606 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12754 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30311 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24547 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3241 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7264 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 275 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2991 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1083 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 250 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Acer ConceptD - Серия ноутбуков 34 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 699 1
Apple Face ID 220 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 82 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Романенко Андрей 91 2
Смирнов Дмитрий 94 2
Воловик Александр 15 2
Маковский Максим 14 2
Заглумин Павел 6 2
Полунина Полина 5 1
Царева Екатерина 8 1
Исхизова Александра 84 1
Саркисов Тигран 37 1
Заичко Валерий 3 1
Крячкова Дарья 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Райгородский Андрей 41 1
Романова Ирина 6 1
Григорьев Максим 46 1
Капнинский Артем 1 1
Кулик Вадим 188 1
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Козеренко Юрий 1 1
Меньшов Кирилл 122 1
Фетисов Алексей 46 1
Серебряникова Анна 75 1
Тотмаков Андрей 1 1
Кирьянова Александра 140 1
Ицкович Наталию 1 1
Солнцева Екатерина 58 1
Майков Алексей 4 1
Оселедец Иван 27 1
Потапова Светлана 13 1
Зеленков Юрий 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 147621 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43894 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 79 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2994 1
Беларусь - Белоруссия 5790 1
Индия - Bharat 5517 1
Узбекистан - Республика 1765 1
Земля - планета Солнечной системы 10444 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 688 1
Саудовская Аравия - Королевство 597 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7182 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8952 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 726 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11144 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10116 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3692 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19014 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5188 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4453 1
Аудит - аудиторский услуги 2770 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1696 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7105 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5126 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 262 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5756 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5276 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 961 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5913 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6334 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5042 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 396 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4523 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10053 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5874 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4941 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6816 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 74 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 983 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 346 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 820 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1119 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 355 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 49 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 974 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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