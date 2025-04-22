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Яковлев Павел
Яковлев Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 179 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 114 1
|Романенко Андрей 91 2
|Смирнов Дмитрий 94 2
|Воловик Александр 15 2
|Маковский Максим 14 2
|Заглумин Павел 6 2
|Полунина Полина 5 1
|Царева Екатерина 8 1
|Исхизова Александра 84 1
|Саркисов Тигран 37 1
|Заичко Валерий 3 1
|Крячкова Дарья 1 1
|Гасратов Мансур 2 1
|Райгородский Андрей 41 1
|Романова Ирина 6 1
|Григорьев Максим 46 1
|Капнинский Артем 1 1
|Кулик Вадим 188 1
|Осипова Мария 1 1
|Козеренко Юрий 1 1
|Меньшов Кирилл 122 1
|Фетисов Алексей 46 1
|Серебряникова Анна 75 1
|Тотмаков Андрей 1 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Ицкович Наталию 1 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Майков Алексей 4 1
|Оселедец Иван 27 1
|Потапова Светлана 13 1
|Зеленков Юрий 39 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
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