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Индексная книга (каталог) CNews*
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Майков Алексей



16.12.2024 Алексей Майков, Чепецкий механический завод («Росатом»): ИИ в промышленности помогает бороться с кадровым голодом 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
10.07.2023 «Росатом» представил председателю Правительства России систему промышленного искусственного интеллекта «Атоммайнд» 1
27.11.2012 Агенты Цукерберга: Разработчики Facebook проводят рейд по ведущим вузам России 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Майков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4438 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ростелеком 9701 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 26 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 4 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 3
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1700 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 587 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
Data Fusion - Слияние данных 62 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1565 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 808 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1120 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
Data monetization - Монетизация данных 1624 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 752 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 259 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 440 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 502 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 76 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 1
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DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3840 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 41 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Солнцева Екатерина 58 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 335 1
Карачинский Анатолий 93 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Аммосов Юрий 46 1
Скоробогатова Екатерина 5 1
Чаднов Роман 1 1
Губин Максим 1 1
Мишустин Михаил 676 1
Гаранин Евгений 34 1
Саркисов Тигран 35 1
Заичко Валерий 2 1
Крячкова Дарья 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Райгородский Андрей 37 1
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Григорьев Максим 43 1
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Меньшов Кирилл 118 1
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Яковлев Павел 4 1
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Зеленков Юрий 37 1
Борисенко Григорий 15 1
Крупин Александр 5 1
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Мезенцева Мария 2 1
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Великобритания - Лондон 2386 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Америка - Американский регион 2160 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
США - Вашингтон - Редмонд 228 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 165 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Индия - Bharat 5446 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Саудовская Аравия - Королевство 584 1
Сатурн - Титан (спутник) 468 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Утечка мозгов - brain drain 56 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 172 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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