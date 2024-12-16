АтомМайнд – система предиктивной аналитики на базе платформы цифровизации предприятий промышленности для прогнозирования качества изделий и состояния оборудования. Платформа помогает реализовать переход от плановых ремонтов к предиктивному обслуживанию, прогнозировать и предотвращать отказы оборудования. Искусственный интеллект поддерживает процессы принятия решений и предоставляет наглядные результаты обработки машинных данных и аналитику.