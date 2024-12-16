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Росатом ТВЭЛ АтомМайнд


АтомМайнд – система предиктивной аналитики на базе платформы цифровизации предприятий промышленности для прогнозирования качества изделий и состояния оборудования. Платформа помогает реализовать переход от плановых ремонтов к предиктивному обслуживанию, прогнозировать и предотвращать отказы оборудования. Искусственный интеллект поддерживает процессы принятия решений и предоставляет наглядные результаты обработки машинных данных и аналитику.


16.12.2024 Алексей Майков, Чепецкий механический завод («Росатом»): ИИ в промышленности помогает бороться с кадровым голодом 1
06.06.2024 «Росатом» подписал дорожную карту о внедрении платформы предиктивной аналитики в Белоруссии 1
24.04.2024 Система предиктивной аналитики Росатома признана лучшим промышленным решением на мероприятии Data Fusion Awards, организованном CNews 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
19.04.2024 ВТБ и CNews объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
29.03.2024 В топливной компании «Росатома» протестировали сервис по прогнозу выгорания сотрудников 1
25.12.2023 Александр Головицин, «Росатом»: В России необходимо активизировать развитие промышленной роботизации 1
10.07.2023 «Росатом» представил председателю Правительства России систему промышленного искусственного интеллекта «Атоммайнд» 1
01.12.2022 Система предиктивной аналитики «Атоммайнд» включена в реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 2
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 2
Цельс - Медицинские скрининг системы 4 2
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Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 6
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
Русагро Группа Компаний 277 1
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