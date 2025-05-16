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Осипова Мария


УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 В «Авито Доставке» появился самовывоз с онлайн-оплатой 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Осипова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9896 1
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 28 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 87 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 46 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 301 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 6 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 29 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 516 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2872 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 480 1
Русагро Группа Компаний 291 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 987 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 158 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11993 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4938 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6063 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1983 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 181 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 781 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16146 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6839 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 651 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5288 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4858 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 290 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6834 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5475 1
MPC - Secure Multiparty Computation - протокол конфиденциального (многостороннего) вычисления 77 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 551 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1144 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 671 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12259 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 251 1
Data Fusion - Слияние данных 76 1
Data monetization - Монетизация данных 1690 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 886 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9857 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1593 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Installment plan 462 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 83 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Лысенко Эдуард 310 1
Серебряникова Анна 75 1
Кулик Вадим 188 1
Солнцева Екатерина 58 1
Меньшов Кирилл 122 1
Наквасин Сергей 19 1
Кирьянова Александра 140 1
Фетисов Алексей 46 1
Райгородский Андрей 41 1
Рыбинцев Андрей 29 1
Безбогов Сергей 52 1
Оселедец Иван 31 1
Павленко Анастасия 10 1
Яковлев Павел 5 1
Тарасов Сергей 40 1
Саркисов Тигран 37 1
Зеленков Юрий 39 1
Григорьев Максим 48 1
Заичко Валерий 3 1
Романова Ирина 6 1
Борисенко Григорий 15 1
Крупин Александр 5 1
Майков Алексей 4 1
Потапова Светлана 13 1
Мезенцева Мария 2 1
Крячкова Дарья 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Капнинский Артем 1 1
Козеренко Юрий 1 1
Тотмаков Андрей 1 1
Ицкович Наталия 1 1
Болтачев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148426 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 1
Земля - планета Солнечной системы 10461 1
Беларусь - Белоруссия 5816 1
Индия - Bharat 5532 1
Саудовская Аравия - Королевство 601 1
Узбекистан - Республика 1774 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 689 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6849 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4973 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5909 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 403 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5946 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9018 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52422 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4532 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 823 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49096 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30015 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7299 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6388 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10130 1
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 75 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 991 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1142 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 361 1
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 49 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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