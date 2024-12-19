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Индексная книга (каталог) CNews*
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Наквасин Сергей



19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
09.09.2022 В России начал работать государственный центр развития ИИ 1
22.07.2021 Вице-премьер Чернышенко заявил о создании Центра экспертизы по искусственному интеллекту 1
25.02.2021 Курировать направление искусственного интеллекта в организации «Цифровая экономика» будет Алексей Сидорюк 1
22.12.2020 Утверждена перспективная программа стандартизации по направлению «Искусственный интеллект» на период 2021-2024 годы 1
18.09.2020 Базовая станция 5G российского производства появится в 2021 году 1
25.08.2020 Программы создания квантового компьютера с облачным доступом и сенсорных доверенных систем выполнят к 2022 году 1
19.08.2020 Федпроект «Искусственный интеллект» поддержит спрос на AI-решения, подготовку кадров и доступность данных 1
18.12.2019 Сбербанк объяснил государству, как потратить 120 миллиардов на искусственный интеллект 1
21.06.2019 Бизнес одобрил две дорожные карты по цифровым сквозным технологиям 2
17.10.2018 «Ростелеком» объявил о внедрении квантовых коммуникаций на своей сети 1
23.05.2018 Ученые и представители бизнеса обсудили стратегию технологического прорыва в сфере голографического ТВ 1
19.04.2018 АНО ЦЭ: исследовательская и научная программа «Цифровой экономики России» выполняется в срок 1
13.04.2018 В АНО «Цифровая экономика» представили проект техзадания на создание квантового компьютера 1
13.03.2018 Эксперты цифровой экономики определили перечень перспективных сквозных технологий работы с данными 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Наквасин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 7
Yandex - Яндекс 7340 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 3
Google LLC 11775 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
ГИС - ГлобалИнформСервис 8 1
Глобальные беспроводные системы связи ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр - ГИС - ГлобалИнформСервис - НТЦ перспективных разработок 2 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Сенсорные Системы 64 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 42 1
ИИ-Технологии 104 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Газпром нефть 618 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Почта России ПАО 2112 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Газпром ПАО 1342 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 30 1
Альфа-Банк 1769 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 9
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 5
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 552 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Data Fusion - Слияние данных 62 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1079 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 2
Стандартизация - Standardization 2130 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3332 1
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 1
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
Чернышенко Дмитрий 565 3
Кирьянова Александра 135 3
Оселедец Иван 24 3
Потапова Светлана 12 3
Глазков Борис 47 2
Путин Владимир 3171 2
Саркисов Тигран 35 2
Райгородский Андрей 37 2
Кулик Вадим 180 2
Меньшов Кирилл 118 2
Фетисов Алексей 42 2
Серебряникова Анна 72 2
Солнцева Екатерина 58 2
Федоров Алексей 116 1
Осоченко Евгений 7 1
Поляков Алексей 15 1
Быструшкин Константин 1 1
Васильев Владимир 38 1
Гусаков Юрий 1 1
Дорожкин Павел 2 1
Алексеенко Игорь 1 1
Тарасенко Оксана 12 1
Переверзев Алексей 8 1
Сидорюк Алексей 11 1
Мишустин Михаил 676 1
Белявский Вадим 3 1
Крайнов Александр 16 1
Сквирский Михаил 1 1
Заичко Валерий 2 1
Крячкова Дарья 1 1
Гасратов Мансур 2 1
Романова Ирина 6 1
Григорьев Максим 43 1
Капнинский Артем 1 1
Осипова Мария 1 1
Козеренко Юрий 1 1
Тотмаков Андрей 1 1
Ицкович Наталию 1 1
Майков Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Польша - Республика 1959 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Индия - Bharat 5446 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 18 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 3
Образование в России 2191 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Паспорт - Паспортные данные 2508 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 1
ЦКП - Центр коллективного проектирования 23 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 791 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Материаловедение - Materials Science 168 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 386 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Физика - Physics - область естествознания 2643 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 246 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 169 1
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 18 1
Доверенные сенсорные системы ЛИЦ - Лидирующий исследовательский центр 3 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 25 1
Росстандарт - ВНИИМ имени Д.И.Менделеева ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева 8 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 38 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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