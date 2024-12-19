Наквасин Сергей
Наквасин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 565 3
|Кирьянова Александра 135 3
|Оселедец Иван 24 3
|Потапова Светлана 12 3
|Глазков Борис 47 2
|Путин Владимир 3171 2
|Саркисов Тигран 35 2
|Райгородский Андрей 37 2
|Кулик Вадим 180 2
|Меньшов Кирилл 118 2
|Фетисов Алексей 42 2
|Серебряникова Анна 72 2
|Солнцева Екатерина 58 2
|Федоров Алексей 116 1
|Осоченко Евгений 7 1
|Поляков Алексей 15 1
|Быструшкин Константин 1 1
|Васильев Владимир 38 1
|Гусаков Юрий 1 1
|Дорожкин Павел 2 1
|Алексеенко Игорь 1 1
|Тарасенко Оксана 12 1
|Переверзев Алексей 8 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Белявский Вадим 3 1
|Крайнов Александр 16 1
|Сквирский Михаил 1 1
|Заичко Валерий 2 1
|Крячкова Дарья 1 1
|Гасратов Мансур 2 1
|Романова Ирина 6 1
|Григорьев Максим 43 1
|Капнинский Артем 1 1
|Осипова Мария 1 1
|Козеренко Юрий 1 1
|Тотмаков Андрей 1 1
|Ицкович Наталию 1 1
|Майков Алексей 4 1
|ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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