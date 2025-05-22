В России появится новый Центр развития искусственного интеллекта при Правительстве

На базе Аналитического центра при Правительстве создается Центр развития искусственного интеллекта. Он придет на смену Национальному центру развития искусственного интеллекта при НИУ ВШЭ. Указанные события совпали со сменой кураторов искусственного интеллекта: ими стали Минцифры и вице-премьер Дмитрий Григоренко, но за прежними кураторами — Минэкономразвития и вице-премьером Дмитрием Чернышенко остались вопросы исследований в сфере ИИ.

Новый центр по развитию искусственного интеллекта

На базе Аналитического центра при Правительстве (АЦ) будет создан новый проектный офис — Центр развития искусственного интеллекта при Правительстве (ЦРИИ). Об этом CNews рассказали в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Центр создается в связи со стартом нацпрограммы «Экономика данных и цифровая трансформация» и входящего в него федерального проекта «Искусственный интеллект» (ИИ).



Теперь основной акцент будет делаться на внедрение технологий ИИ, и для успешного выполнения этой задачи понадобился иной подход к координации процессов и организации работы проектного офиса, пояснили CNews в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

ЦРИИ также будет координировать вопросы внедрения и развития технологий искусственного интеллекта в России. Кроме того, центр займется экспертно-аналитическим сопровождением, разработкой методик и нормативов.

Смена кураторов искусственного интеллекта

«Экономика данных» пришла на смену другой нацпрограммы «Цифровая экономика», которая завершилась в конце 2024 г. В ее составе также был федпроект «Искусственный интеллект». Однако если в «Цифровой экономике» направление ИИ курировало Минэкономразвития, то в «Экономике данных» у данного направления появился другой куратор — Минцифры.

«Данный переход также связан со смещением фокуса с исследований на внедрение и развитие цифровой инфраструктуры, — пояснили в аппарате Дмитрия Григоренко. — Целью является ускорение внедрения ИИ-технологий в экономику, социальную сферу и госуправление, а также синхронизация программы поддержки цифровой отрасли».

В 2024 г. в рамках смены Правительства сменился также куратор отрасли ИТ и телекоммуникаций. Вместо вице-премьера Дмитрия Чернышенко им стал Дмитрий Григоренко, который теперь отвечает за вопросы внедрения технологий ИИ. Однако в ведении Чернышенко остались вопросы исследований и разработок в сфере ИИ.

Аналитический центр при Правительстве и искусственный интеллект

АЦ уже имеет опыт работы в сфере ИИ. В 2021 г. на его базе был открыт Центр экспертизы федерального проекта «Искусственный интеллект». Его возглавил Сергей Наквасин. В середине 2022 г. данный центр закончил свою работу и вместо него на базе НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики) был создан Национальный центр развития искусственного интеллекта (НЦРИ ИИ), который также возглавил Наквасин.

Данный центр завершил свою работу в конце 2024 г. Наквасин вернулся в АЦ на должность рядового эксперта.

Также в начале 2025 г. на базе АЦ заработала еще одна структура — Центр экспертизы образовательных программ (ЦЭОП). Эта структура тоже нацелена на реализацию федпроекта «Искусственный интеллект», а также еще на другой федпроект — «Кадры для цифровой трансформации». С начала 2025 г. ЦЭОП провел два конкурса: отобраны 22 вуза, где будут обучать высококвалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта, и 26 вузов для обучения высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ.

Исследования в сфере искусственного интеллекта

Кроме того, в конце 2024 г. на базе фонда «Сколково» было создано Стратегическое агентство поддержки и формирования ИИ-разработок (САПФИР). Оно занялось сопровождением работы отбираемых и поддерживаемых государством профильных исследовательских центров, а также координацией деятельности научных организаций в ИИ-сфере. Агентство возглавила директор по экспертизе и финансовой поддержке «Сколково» Татьяна Союзнова. Кураторами данного центра является Минэкономразвития и Дмитрий Григоренко.

Первая волна отбора центров исследований ИИ прошла в 2021 г., тогда поддержку государства получили шесть научно-образовательных организаций. В 2023 г. в рамках второй были отобраны также шесть центров. В феврале 2025 г. Минэкономразвития запустило новую волну отбора исследовательских центров по теме ИИ. Суммарно они могут получить гранты на сумму 4,5 млрд руб. Один центр может получить грант на сумму до 758 млн руб. Условием является наличие внебюджетного финансирования в размере не менее 30% от ежегодной суммы грантов.