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Союзнова Татьяна
|13.05.2025
|Глава Национального центра развития ИИ переквалифицировался в эксперты 1
Союзнова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Астахов Сергей 9 1
|Григоренко Дмитрий 132 1
|Наквасин Сергей 19 1
|Чернышенко Дмитрий 571 1
|Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 576 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44048 1
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