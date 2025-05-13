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Союзнова Татьяна



13.05.2025 Глава Национального центра развития ИИ переквалифицировался в эксперты 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Союзнова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 62 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 331 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3110 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2745 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11982 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2172 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5056 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4025 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 182 1
СамГУ - Самарский государственный университет 23 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 154 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 222 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 395 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 560 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 360 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1139 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 988 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 467 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 174501.
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