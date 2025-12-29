Разделы

СамГУ Самарский государственный университет

СамГУ - Самарский государственный университет

СОБЫТИЯ


29.12.2025 Нижегородский кубсат «Лобачевский» на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U» выведен на околоземную орбиту 1
19.11.2025 Спутник «Лобачевский» на платформе «Геоскана» подготовили к запуску на орбиту 1
10.10.2025 В России создан цифровой двойник всего населения страны 1
04.08.2025 «Т1» развивает инженерное образование через внедрение современных CAE-решений 2
13.05.2025 Глава Национального центра развития ИИ переквалифицировался в эксперты 1
10.04.2025 Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту 1
28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
02.12.2024 В России создают электронно-фотонный компьютер с небывалой скоростью обработки информации 1
19.11.2024 В России разработаны лазерные мини-«иглы» и приблизили создание оптического компьютера 3
05.06.2024 Самарский университет внедрил T-FLEX PLM в учебный процесс кафедры КиПДЛА 2
08.02.2024 «Ростех» начал серийно «выращивать» детали экологичных камер сгорания для индустриальных двигателей 1
14.02.2023 От детского увлечения до CEO и основателя Appbooster: предпринимательский путь Давида Блбуляна 1
05.09.2022 Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro вырастет во всероссийскую сеть образовательных кластеров 1
30.11.2021 Владимир Лобачев -

Low-code и no-code способствуют тому, что бизнес постепенно сам себя автоматизирует

 1
09.09.2019 В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности 1
04.04.2019 Ростех будет производить детали газотурбинных двигателей методом 3D-печати 1
30.01.2019 Самарский университет и «Ростелеком-Solar» обучат новых экспертов ИБ 2
31.08.2018 Студенты 27 российских вузов стали амбассадорами Mail.Ru Group 1
01.11.2016 Стартапы GenerationS привлекли более 1 млрд руб. инвестиций 1
12.07.2012 Самарский государственный университет перешел на СЭД Docsvision 1
24.10.2011 ИКТ-кадры: отставки и назначения за 17-24 октября 2011 г. 3
20.10.2011 Наталья Степанова назначена директором коммерческого департамента «СМАРТС» 3
28.04.2010 Умер директор центра управления государственными информационными системами Самарской области 2
14.12.2007 Docsvision будут изучать в Самарском госуниверситете 1
05.12.2007 В Москве прошла первая студенческая олимпиада по СУБД Oracle 1
16.03.2007 Петербургские студенты взяли «золото» чемпионата мира по программированию 1
05.10.2006 В GMCS назначен директор департамента продуктов SAP 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1

СамГУ и организации, системы, технологии, персоны:

9037 3
СМАРТС Самара-GSM 11 2
ACS-СоюзЭВМкомплекс - ВолгаЭВМкомплекс - АКС-ВолгаЭВМкомплекс 24 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1156 2
Ростех - ОДК Кузнецов ПАО - Моторостроитель 10 2
Ростелеком 10351 2
IBM - International Business Machines Corp 9557 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9213 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 527 2
Apple Inc 12658 2
Docsvision - ДоксВижн 1032 2
Top Systems - Топ Системы 79 2
Открытые технологии 716 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
IBA Group - ИБА Групп 55 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
ИнСАТ - 12 1
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 1
Связьинформ 88 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 403 1
ZSoft - Зет-Софт 4 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Аэроскрипт НИЦ - Научно-исследовательский центр 21 1
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 64 1
Uztelecom - Buzton 38 1
Айтисфера - ExactFarming - Точное землепользование 5 1
Беспилотные авиационные системы 74 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
VK - Mail.ru Group 3536 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14347 1
AMD - Advanced Micro Devices 4476 1
Telegram Group 2599 1
D-Link - Д-Линк Трейд 383 1
Google LLC 12286 1
Broadcom - VMware 2500 1
МегаФон 9959 1
SAP SE 5441 1
Cisco Systems 5225 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 159 2
ЭФКО ГК 23 1
Мортон 26 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 28 1
Резонанс НПП 389 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1499 1
Роснефть - РН-Оренбургнефть - ТНК-Оренбургнефть 13 1
Сочи Парк 13 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2712 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 2
ЦБ Армения - Центральный банк Республики Армения - Центробанк Армении 2 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 181 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6302 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4805 1
РНФ - Российский научный фонд 146 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12909 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 2
Талант и успех - Общественный фонд 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73478 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18359 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6918 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3529 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14907 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13366 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34048 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13083 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11594 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4513 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 697 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9394 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1905 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4148 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 1
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 59 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4046 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 129 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1926 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 520 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 723 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2277 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 1
Электронный документ - Electronic document 1531 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1565 1
Top Systems - T-Flex PLM 25 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 480 1
ANSYS Workbench - ANSYS AIM 5 1
ZSoft - ZPlatform Cloud 5 1
Custis key2SCM 6 1
FreePik 1455 1
Ритм - Engee 5 1
Аэроскрипт НИЦ - Небосвод Цифровая платформа 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 299 1
Microsoft Office 3970 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1116 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7384 1
Microsoft Teams - MS Teams 620 1
Apple iPod 1550 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1124 1
Apple - App Store 3014 1
Microsoft Windows 16367 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 166 1
Apple Search Ads 12 1
Top Systems - T-Flex CAD - T‑Flex CAE 34 1
ANSYS Mechanical 7 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1480 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
Dassault Systemes - SolidWorks 125 1
1С:ERP Управление предприятием 720 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 139 1
Autodesk AutoCAD 361 1
Степанова Наталья 3 2
Биккулова Гульнара 24 1
Шалманов Сергей 201 1
Савельев Дмитрий 10 1
Лобачев Владимир 4 1
Алаев Владимир 16 1
Гинзбург Виталий 16 1
Кокурин Владимир 7 1
Владимиров Андрей 18 1
Васильев Михаил 15 1
Кошкина Алена 12 1
Власов Юрий 10 1
Чугунов Андрей 7 1
Максименко Екатерина 1 1
Харитонов Максим 2 1
Ованесян Григорий 2 1
Максимов Евгений 16 1
Канторович Софья 1 1
Кантор Елена 1 1
Димитрова Ольга 1 1
Naficy Mariam - Нэфиси Мэриам 2 1
Соловьев Федор 1 1
Корнеева Алена 1 1
Строев Андрей 1 1
Заякин Андрей 1 1
Грешнов Андрей 1 1
Слизовский Сергей 1 1
Кротов Сергей 1 1
Санников Андрей 1 1
Сигаев Дмитрий 1 1
Абанин Дмитрий 1 1
Якушин Валерий 3 1
Рубаков Валерий 2 1
Глазов Михаил 1 1
Борисов Вячеслав 1 1
Щербакова Елена 3 1
Иванченко Михаил 1 1
Громов Николай 1 1
Крохин Олег 1 1
Келдыш Леонид 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157466 16
Россия - ПФО - Самарская область 1463 10
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2919 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18666 5
Россия - СФО - Новосибирск 4672 5
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4294 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3392 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1600 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 620 2
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1080 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8153 1
Россия - УФО - Свердловская область 1760 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1316 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1885 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2073 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 1
Россия - УФО - Тюменская область 1262 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 973 1
Россия - УФО - Челябинская область 1401 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 895 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1676 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3219 1
Европа Восточная 3123 1
Австрия - Австрийская Республика 1336 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Армения - Республика 2375 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1818 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1823 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1118 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55069 10
Образование в России 2561 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15187 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51324 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10355 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 434 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2589 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 1
Аудит - аудиторский услуги 3114 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Металлы - Серебро - Silver 796 1
Металлы - Золото - Gold 1203 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2330 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 111 1
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8386 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 525 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1647 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1097 5
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 77 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 671 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 442 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 2
КубГУ - Кубанский государственный университет 33 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1276 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 285 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 211 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 2
ТГУ - Томский государственный университет 212 2
РАН - Российская академия наук 2018 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 604 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 2
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
КГУ - Курский государственный университет 7 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 4 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 10 1
НИЦ Курчатовский институт - ИНЕСНЭК - Институт естественных наук и экологии 1 1
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
КГУ - Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова 7 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 7 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
ASUE - Armenian State University of Economics - Армянский государственный экономический университет - Ереванский государственный университет экономики 2 1
Tufts University - Университет Тафтса 14 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1259 2
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 1 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
