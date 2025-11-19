Разделы

Спутник «Лобачевский» на платформе «Геоскана» подготовили к запуску на орбиту

Малый космический аппарат «Лобачевский» Нижегородского государственного университета (ННГУ) на базе спутниковой платформы «Геоскан 16U» был успешно интегрирован с пусковым контейнером формата 16U компании «Аэроспейс Кэпитал». С помощью микроспутника специалисты университета будут заниматься агроэкологическими исследованиями. Запуск с космодрома «Восточный» запланирован на конец декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геоскан».

На борту спутника установлены две камеры: мультиспектральная камера производства АО «НПО “Лептон”» и гиперспектральная камера, созданная в Самарском государственном университете им. академика С. П. Королева. Спектральные данные будут обрабатываться с помощью программно-аппаратного комплекса, созданного в ННГУ. Это позволит оценивать состояние растительности в лесных и сельскохозяйственных массивах.

Также спутник испытает в космосе микроэлектронику нового поколения — комплекс мемристорных плат, интегрированных с FM-ретранслятором радиосигнала. Проект реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям и нижегородского Научно-образовательного центра.

«Спутниковые платформы 3U и 16U, которые "Геоскан" создает для проекта Space-π, позволяют образовательным и научным организациям сосредоточиться на создании полезной нагрузки, минуя долгий и дорогой процесс конструирования базовой платформы. А школьники, студенты и ученые получают возможность не только предложить научный эксперимент, но и самостоятельно реализовать его», — сказал руководитель отдела проектов малых космических аппаратов ГК «Геоскан» Александр Хохлов.

«Спутник “Лобачевский” — это не только уникальная возможность для экологических исследований, оценки состояния растительности и лесного фонда с использованием современных технологий, но также инструмент вовлечения молодёжи в инженерное творчество. Мы глубоко признательны специалистам компании “Геоскан” и “Аэроспейс Кэпитал” за ту кропотливую работу по подготовке спутника к запуску, без которой реализация этой амбициозной инициативы была бы невозможна. Запуск спутника станет важным событием как для нашего университета, так и для всего научно-образовательного сообщества России», — сказал ректор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

Цифровизация

«Геоскан 16U» — спутниковая платформа для дистанционного зондирования Земли форм-фактора CubeSat 16U. Платформа отличается одной из самых точных систем ориентации и стабилизации среди кубсатов, что позволяет получать качественные данные ДЗЗ. На базе платформы создан спутник «ИнноСат16» — первый российский кубсат 16U, выведенный на орбиту. Запуск состоялся 25 июля 2025 г. с космодрома «Восточный».

Космическое направление в ГК «Геоскан» было открыто в 2021 г. 9 августа 2022 г. на орбиту был выведен первый спутник компании на базе собственной платформы «Геоскан 3U». С тех пор в компании создали еще 15 спутников форм-факторов CubeSat 3U и 16U для различных экспериментов в области связи и дистанционного зондирования Земли.

