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Трофимов Олег


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 ИТ-холдинг «Т1» и ННГУ будут вместе готовить ИТ-кадры 1
23.05.2024 «Т1 Цифровая Академия» и Университет Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.05.2024 ННГУ стал участником специальной программы для вузов Kaspersky Academy Alliance 1
01.06.2023 Sitronics Group стала партнером Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Трофимов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Servionica 262 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 37 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1340 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5045 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 325 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 1
Т1 Иннотех 183 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29206 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21177 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5367 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1196 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16433 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1728 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 1
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 42 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1883 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8903 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1475 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2250 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1873 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 551 1
EnergyTech - Energy technology - Цифровая энергетика - Энергетические технологии - Актуальные ИТ-задачи энергетики 17 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3205 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16269 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1151 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 822 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Фетисов Алексей 51 1
Касперский Евгений 325 1
Пожидаев Николай 85 1
Земля - планета Солнечной системы 10476 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 337 1
Энергетика - Energy - Energetically 5256 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6017 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 702 1
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 55 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 872 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1238 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4782 1
Образование в России 2374 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 136 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 1
TAdviser - Центр выбора технологий 408 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 158 4
Т1 Цифровая академия 45 1
Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 20 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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