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Трофимов Олег
УПОМИНАНИЯ
Трофимов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Фетисов Алексей 51 1
|Касперский Евгений 325 1
|Пожидаев Николай 85 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 1
|ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 158 4
|Т1 Цифровая академия 45 1
|Kaspersky Academy - Академия Касперского - Kaspersky SafeBoard - Учебный Центр Лаборатории Касперского 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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