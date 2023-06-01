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Sitronics Group стала партнером Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

Sitronics Group расширяет партнерскую научно-образовательную сеть и выступит партнером Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). В планах компании тесное сотрудничество с вузом в области переподготовки и повышения квалификации студентов и специалистов вуза, реализация проектов в сфере информационных технологий, а также взаимодействие с научно-образовательным центром «Цифровые технологии умного города». Его основным профилем станет разработка технологий и подготовка кадров для развития этого направления цифровизации.

Sitronics Group имеет опыт в цифровизации городов и реализует проекты по интеллектуальному управлению транспортом и городским хозяйством, строит зарядную инфраструктуру для электромобилей и суда на электротяге для пассажирского флота, разрабатывает и внедряет собственные цифровые платформы управления социально значимыми сферами, системы видеонаблюдения и аналитики на базе искусственного интеллекта. Кроме того, Sitronics Group имеет опыт взаимодействия с высшими учебными заведениями страны и сотрудничает с двумя десятками вузов в различных направлениях, в том числе оборудует учебные аудитории и лаборатории, разрабатывает обучающие курсы по профильным направлениям, проводит олимпиады по программированию и CTF.

«Sitronics Group считает своей миссией вносить вклад как в подготовку будущих специалистов для всей ИТ-отрасли, так и в научно-прикладное направление. Для разработки инновационных, прорывных идей нужна не только укомплектованная всем необходимым материально-техническая база, но и опыт реализации реальных проектов. У нас он есть, и мы готовы делиться им и своими наработками», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

На базе нового научно-образовательного центра университет будет решать задачи не только по разработке цифровых продуктов в сфере умного города, но и запустит профильные программы обучения. В их числе анализ данных умного города, управление умным городом, цифровая энергетика и цифровое строительство.

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Цифровизация

«Соглашение объединяет наши усилия по развитию технологий умного города. У цифровой кафедры ННГУ появляется сильный партнёр с практическим опытом, а ученые Университета Лобачевского поделятся технологиями искусственного интеллекта для интеллектуальной обработки и анализа изображений в условиях городской инфраструктуры. Помимо научной составляющей, это станет дополнительной платформой для подготовки IT-кадров», – сказал и.о. ректора ННГУ Олег Трофимов.

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