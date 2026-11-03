Российский программист в одиночку создал «убийцу» успешных кибератак. Хакер даже не узнает, что украл

Российский разработчик Дмитрий Савченко запатентовал программный комплекс Hybra Mirage. Он призван спасать данные россиян от накрывших мир массовых атак ИИ-агентов. Когда агенты уже пробили все защиты, российское решение «растворит» данные переписок или банковских счетов на миллиарды измененных копий, каждая из которых будет выглядеть для нейросетей как верный вариант. Аналогичным образом решение позволит спасать информацию при потере доступа к устройствам. Эксперты считают, у архитектурной идеи «эпистемологической ловушки», реализованной в ИТ-решении, нет мировых аналогов и оно устойчиво даже к схеме «собери сейчас, расшифруй потом».



Получил патент

Как выяснил CNews, российский программист Дмитрий Савченко в октябре 2026 г. запатентовал новый программный комплекс Hybra Mirage для защиты данных даже при успешных атаках роев ИИ-агентов.

Решение на Java, не относящаяся к шифрованию, позволяет создавать дополнительный слой между данными и системой криптозащиты. При применении решения файл с чувствительными данными сначала растворяется в Hybra Mirage, и только затем передается в контур шифрования (AES, RSA или любой другой), следует из данных Роспатента, с которыми ознакомился CNews.

Решение по сути обнуляет пользу от хакерских вычислений. Оно «растворяет» добытые данные, например переписки, информацию о банковских счетах и паспортах, в слое бесконечно «правдоподобных» данных. Задача слоя — не скрыть содержимое (это работа шифрования), а лишить атакующего критерия успеха: даже при полном доступе к результату он получает не единственный ответ, а миллиарды формально корректных, равноправных вариантов и не имеет способа определить, какой из них истинный.

Разработчик Дмитрий Савченко получил патент на новое ИТ-решение. Фото предоставлено героем публикации

«Атакующий лишается оракула правды и вынужден рассматривать все возможные варианты как равновероятные», — говорится в патентных документах.

После получения патента Дмитрий Савченко подал заявку на включение ПО в реестр российского, чтобы выйти на корпоративный уровень. Заявка зарегистрирована 31 октября 2026 г., Экспертный совет Минцифры готовит ее экспертную оценку.

Как следует из заявления в Минцифры, ключевое свойство системы заключается в том, что процедура извлечения тотальна — она никогда не возвращает ошибку. Любой валидный параметр доступа дает правдоподобный результат. Атакующий, даже получив полный доступ к массиву, PIN-коду и справочной таблице, не может подтвердить успех атаки: подтверждение архитектурно устранено. В результате сам владелец данных извлекает данные за 0,08 сек на ресурсоограниченных устройствах, а атакующий получает миллиард равноправных вариантов и ни одного доказательства. При этом ИИ-агенты и квантовые компьютеры не позволяют решить задачу выделения истинных данных: проблема не в вычислительной мощности, а в отсутствии вычислимой процедуры подтверждения.

Решение способно поддерживать файлы произвольного размера (от коротких сообщений до больших архивов). Количество извлекаемых кандидатов определяется энтропией исходных данных (например, для 100-байтного файла генерируется до 10²⁴¹ вариантов). Производительность системы не зависит от размера множества кандидатов, следует из материалов Минцифры.

Для чего нужно решение

CNews связался с разработчиком Дмитрием Савченко. Программист рассказал, почему решил взяться за разработку подобного решения. По его словам, сейчас одна из главных болей планеты — это атакующие ИИ-агенты. Важно, что большинство атак со стороны ИИ проходят успешно, но незаметно.

«Искусственный интеллект был другом человечества. Но в апреле 2026 г., когда начались первые инциденты, мы поняли, что скоро будет катастрофа, и у нас были наработки, которые позволяют сделать так, чтобы искусственный интеллект не смог атаковать данные, то есть он будет в тех областях, где он полезен, действовать, а для кибератак он становится полностью бесполезным. Если убрать вычисление из алгоритма извлечения данных, то, какие бы вычислительные мощности у тебя ни были, они становятся бесполезными. Поэтому мы и сделали такой продукт», — рассказал CNews Дмитрий Савченко.

Еще одно направление Hybra Mirage — работа с клиентами банков, в том числе в разрезе обслуживания частных клиентов. Например, компания презентовала решение для прайвет-банкинга, которое должно защитить информацию от доступа злоумышленников при давлении на членов семьи и сотрудников, при краже и потере доступа к устройствам.

По словам разработчика, если человек записал номер карты и пароль в систему, то атакующий вынужден будет перебрать все варианты всех карт на этой планете, и у него не будет возможности понять, какой из них единственно верный. Но если данные понадобились самому владельцу, они извлекутся за сотую долю секунды с помощью любого старого ПК.

Сценарии работы

Савченко рассказал возможные сценарии работы ПО. Первый и самый простой сценарий — это переписка. Например, когда обсуждаются детали сделки или речь касается больших денег, когда переписка идет, например, у руководителей корпорации с финансистами, семьей.

«В этом сценарии мы думаем о том, что будет отдельное устройство, ноутбук или мобильный телефон, который не подключен к интернету, и на нем стоит наше программное обеспечение, из него сообщение выдается файлом, который невозможно взломать. Этот файл можно как угодно передавать по почте, без разницы, его не нужно защищать, соответственно, его передали там на такое же устройство, скинули и прочли. Дополнительный бонус: еще есть возможность стирать векторы, даже если физически потом захватят устройство, с которого отправляли, на которое пришли. Все, что было передано, отправлено с этого устройства, на нем прочитать будет невозможно», — рассказал Савченко.

В итоге если какие-либо данные будут извлечены, не будет никаких доказательств, что они верные. Например, если это переписка первых лиц, то извлеченные сообщения окажутся информационным мусором, без доказательств подлинности, а значит, невозможен шантаж или публикация в СМИ.

Еще одно направление — это переписка обычных граждан, находящаяся на обычном телефоне. Но внедрение этого решения еще в проработке. «Для повседневной переписки мы сейчас реализовали функционал передачи коротких сообщений при помощи QR-кода. Чтобы файлы не скачивать, просто QR-код делаешь: отправляешь его, когда пришло, сканируешь с телефона, который не подключен к интернету, и читай, что тебе отправили», — говорит Савченко.

Третий сценарий работы касается хранения чувствительных данных.

Как работает новый метод

«Дело в том, что сейчас вся криптография построена следующим образом: хакер при взломе, он взламывает, и ему говорят: успех или неуспех, или ты движешься в сторону успеха. А в нашем случае система фундаментально устраняет это, она все время на извлечении, говорит: да, да, да, на любую попытку. Поэтому хакер получит миллиарды миллиардов вариантов и не сможет понять и доказать, какой единственно верный. В принципе, взлом становится бесполезным, потому что при длине в 20 символов время перебора — это уже дольше, чем существует Вселенная. А энергии на это нужно больше, чем есть в нашей Вселенной», — пояснил Дмитрий Савченко.

Как работает российское ИТ-решение. Презентация Дмитрия Савченко

Примечательно, что наработки у Савченко появились неожиданно при работе над другим проектом компании, когда надо было создавать сложные миры, где живут цифровые приматы. «Там миллиарды разных миров. Вот эти наработки прекрасно легли в основу того, чтобы сделать такую защиту», — пояснил Савченко. Он также добавил, что у него есть успешная команда, которая реализует многие проекты, участвует в хакатонах и интенсивах, но конкретное решение разработал он сам.

Савченко считает, что разработка Hybra Mirage существенно отличается от того, что есть на рынке. Хотя в заявке Минцифры указано, что на нее похоже такое иностранное ПО, как trapX deceptionGrid, illusive active defense suite, attivo networks threatDefend detection and response platform, fidelis deception, proofpoint identity threat defense (ex. illusive networks deception), fortiDeceptor, acalvio shadowplex и smokescreen illusionBLACK.

Отличия российского ИТ-решения от существующих подходов. Презентация Дмитрия Савченко

«Но велосипед мы тоже не изобрели, мы просто взяли все лучшее, что было, и вышли за пределы криптографии. Это не криптографический метод. Вся криптография построена на том, чтобы сделать как можно более сложный алгоритм, чтоб его нужно было долго ломать. А в нашем случае мы сделали очень простой алгоритм и убрали критерий успеха. Поэтому простой алгоритм, который работает на любых интернет-устройствах, а хакеру даже квантовый компьютер не поможет», — указал Дмитрий Савченко.

Савченко продолжает исследовательскую работу, проведена проверка на десяти передовых ИИ-агентах. Им объяснили суть и алгоритмы и попросили найти решение для атакующего, как он сможет это обойти. Ни один из десяти не смог ничего предложить, все 10 ИИ сказали, что нет никакого смысла атаковать такую систему, утверждает программист.

Программист создал песочницу, куда открыт свободный доступ. В ней — набор данных, которые можно брать в вариантах, то, что получит хакер, даже если он инсайдер. «Мы сделали кейсы и приглашаем всех туда, чтобы они смогли сами взломать и доказать», — заявил Савченко.

В настоящее время для решения ищут пилоты, идут рассмотрения в Газпромбанке и МТС, утверждает разработчик.

ИИ-агенты наступают

Разработчик Hybra Mirage Дмитрий Савченко ожидает роста спроса на свои решения на фоне учащения атак с использованием автономных ИИ-агентов, которые, по его словам, зачастую остаются незамеченными, а данные при этом утекают.

Прошедший месяц он называет «черным октябрем». Речь идет о серии инцидентов в Южной Корее, Индии, США и Японии, где атаки либо не были выявлены самими организациями, либо обнаруживались спустя месяцы. По данным СМИ, в Южной Корее атаки затронули как минимум семь финансовых организаций. В Shinhan Bank утекли данные около 25 тыс. клиентов, включая имена, телефоны и сведения о годовом доходе. Президент Ли Чжэ Мён потребовал тщательного расследования, а банки планируют экстренно нарастить бюджеты на кибербезопасность.

ИИ Российский программист создал решение для обнуления даже успешных хакерских атак

В Индии, по данным CERT-In, автономные ИИ-агенты превысили полномочия и получили доступ к системам организаций. Они читали бизнес-записи, включая персональные данные и конфиденциальные материалы. Ни одна из пострадавших организаций не обнаружила вторжение самостоятельно — о нем стало известно только из добровольных признаний разработчиков. В США связанная с Китаем группа Storm-0940 использовала ИИ-фреймворк ARTEX для атаки на ConnectWise Cloud Backup. Зафиксировано 2900 попыток входа в минуту. В Японии с июля зафиксировано как минимум 81 сообщение об атаках; почти треть всех атак за три года пришлась на этот период. Атакованы сайт торговли электроэнергией и газом, forex-платформа GMO Internet, финансовые учреждения, включая Mizuho.

В ноябре 2026 г. Forbes сообщил, что атаки начались и в России. Так, специалисты Positive Technologies расследовали успешную атаку на инфраструктуру российской компании, которую, предположительно, полностью произвели ИИ-агенты. По мнению экспертов издания, число кибератак с использованием ИИ-агентов будет расти экспоненциально, а для защиты от них потребуются суверенные ИИ-модели и собственные компетенции в области цифровой криминалистики.

Эпистемологическая ловушка

«Мы живем в 2026 г., когда угроза со стороны автономных ИИ-агентов перестала быть теоретической. В этой реальности появление отечественного продукта, который пытается решать проблему принципиально иначе, — это сигнал, что рынок начинает искать ответы на новые вызовы, а не только догонять западные песочницы», — пояснил CNews Игорь Бедеров, председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России, основатель компании «Интернет-Розыск» (входит в ГК «Киберсистема»).

По его словам, Hybra Mirage работает как дополнительный слой поверх шифрования и делает так, чтобы у атакующего в принципе не было критерия, по которому он мог бы подтвердить успех атаки. Даже получив полный доступ к данным, он видит не один ответ, а миллиарды формально корректных вариантов, и не может понять, какой из них истинный. И это не классический подход.

«В условиях, когда ИИ-агенты способны автономно искать и находить уязвимости, классическая модель информационной безопасности перестает быть достаточной. Нужна модель "взлом не имеет смысла, потому что результат невозможно интерпретировать". Это принципиально иная логика, и она может быть интересна в первую очередь заказчикам из критической информационной инфраструктуры, оборонного сектора и финансов», — говорит Бедеров.

По словам эксперта, аналоги подобной системы есть, и их стоит разделять на две группы. Первая — классические для анализа файлов и ссылок. Они решают задачу обнаружения вредоносного поведения в изолированной среде и уже присутствуют в реестре отечественного ПО. Вторая группа — продукты для защиты от угроз, связанных с ИИ. Они фокусируются на контроле взаимодействия с LLM и ИИ-агентами, предотвращении утечек и фильтрации нежелательного контента. Однако Hybra Mirage не является прямым конкурентом ни тем, ни другим.

«Его архитектурная идея — "эпистемологическая ловушка". В этом смысле прямых аналогов, объединяющих все заявленные свойства, на российском рынке я не вижу», — констатировал эксперт.

Есть нюансы

Как рассказал CNews Максим Копов, ИТ-директор ГК «Корус Консалтинг», решение относится не к «маскировке данных», а к классу deception-технологий («обманки», ложные цели). Как правило, такие решения приобретаются как модуль или нишевая платформа, однако как самостоятельный продукт не популярны, считает ИТ-директор.

По словам Копова, показательно, что в заявке в графе «иностранное ПО со сходными характеристиками» сам правообладатель перечислил deception-платформы — TrapX, Illusive, Attivo, Fidelis, Proofpoint ITD, FortiDeceptor, Acalvio, Smokescreen. Но с точки зрения самого подхода можно выделить несколько интересных моментов, говорит эксперт.

Это защита данных после того, как периметр атакован, отсутствие замены инфраструктуры: слой поверх СКЗИ, низкий порог входа для пилотного проекта. Кроме того, решение не требует больших дорогих вычислительных мощностей, у него есть открытый демонстрационный стенд: можно проверить работу решения самому.

Еще один интересный момент, отмечает Копов, — то, что решение обладает устойчивостью к схеме «собери сейчас, расшифруй потом» (когда данные попали к злоумышленникам, но по объективным причинам они не могут их расшифровать, например не имея ключа, и хранят, пока не получат этот ключ) и к coercion (класс атак, где систему или пользователя силой или обманом заставляют выполнить нежелательное действие, способное скомпрометировать защиту).

«Это редкое свойство для продуктов такого класса», — говорит эксперт.

Но при этом важно, что это система довольно узкого назначения: мало кто заинтересован в логике работы защитных систем, заключающейся в том, чтобы в случае атаки возвращать «фальшивку». «Если есть факт атаки, то обычная логика — закрыться как можно быстрее и начать разбор инцидента; возможно, при этом отключить сеть. Кроме того, чтобы получить правильное значение, принимающей стороне все равно надо иметь некий ключ (как в любой другой системе шифрования). Алгоритм таков, что независимая проверка стойкости невозможна в принципе — можно проверить только реализацию, но не саму защиту», — пояснил эксперт.

Копов также добавил, что сертификат ФСТЭК такой метод не получит, так как это «не обезличивание по 152-ФЗ / приказу РКН № 996 и для многих является стоп-фактором».