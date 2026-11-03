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Illusive Networks

Illusive Networks

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.11.2026 Российский программист в одиночку создал «убийцу» успешных кибератак. Хакер даже не узнает, что украл 2
04.03.2020 Gartner назвал Deception самой важной новой технологией защиты информации 2
15.11.2019 Illusive Networks выявляет инсайдеров и внешние атаки с помощью обманных файлов Microsoft Office 3

Публикаций - 3, упоминаний - 7

Illusive Networks и организации, системы, технологии, персоны:

Тайгер Оптикс - Tiger Optics 13 2
Thoma Bravo - Proofpoint 43 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1875 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1531 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16303 1
Microsoft Corporation 25917 1
Ponemon Institute 86 1
ГПБ - Газпромбанк 1302 1
Верный - торговая сеть 331 1
Mizuho Holdings - Mizuho Financial Group - Mizuho-DL Financial Technology - Мидзухо банк - Mizuho Investors Securities 20 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5917 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6552 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1264 1
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Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1079 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 378 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14544 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9817 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6383 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5321 1
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Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1622 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14289 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2345 1
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Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 992 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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