Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Scanner Сканер Устройство ввода создание цифрового изображения объекта сканирующее оборудование


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.11.2025 Сканеры «Интек» с ИИ Smart Engines внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России

етрам, включая проверку в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. Совместная работа сканера и программного обеспечения позволяет выявлять фальсифицированные документы и предотвр
31.10.2025 Axel Pro представила новую версию AppSec-платформы «Шерлок» с поддержкой SAST-сканера Svace

ного обеспечения исходя из своих специфических требований и технологического стека. Наша задача — обеспечить гибкую и универсальную платформу, которая будет полезна и удобна независимо от того, какие сканеры или процессы использует заказчик», — отметил Антон Гаврилов, владелец продукта «Шерлок», Axel Pro. Помимо поддержки Svace, релиз 0.5.0 включает ряд значимых улучшений: гибкая система ро
04.09.2025 PT ISIM теперь проводит инвентаризацию активов благодаря сетевому сканеру

anager (PT ISIM). В продукте расширены возможности для инвентаризации благодаря добавлению сетевого сканера. Этот компонент позволяет тщательнее контролировать изменения конфигурации активов те
17.07.2025 Краеведческий музей Сызрани запускает оцифровку коллекций с помощью планетарного сканера «ЭларСкан»

Краеведческий музей Сызрани, один из старейших музеев Самарской губернии, приступил к оцифровке своих материалов с использованием планетарного сканера «ЭларСкан» А2-400Р. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар». Проект включает в себя оцифровку Главной инвентарной книги (ГИК) музея, состоящей из 30 томов, а также редких к
20.05.2025 «Элар» представила новое поколение сканеров семейства «ПланСкан»

отки изображения и увеличивает общую производительность системы. Дополнительное ноу-хау российского сканера - это возможность двустороннего сканирования. При этом, когда луч света проходит вдол
09.01.2025 Интернет-магазин Softline станет первой площадкой для продаж сканера безопасности Security Vision

— и большого, и малого, поскольку это важно, особенно сейчас», – говорит коммерческий директор Security Vision Екатерина Черун. Выбор интернет-магазина Softline в качестве первой площадки для продаж сканера Security Vision неслучаен: Security Vision давно входит в пул приоритетных вендоров ведущего провайдера ИТ-решений и сервисов Softline. В рамках стратегического партнерства двух компани
10.12.2024 Редактор ContentReader PDF и документные сканеры Avision будут поставляться совместно

И-решений для интеллектуальной обработки информации Content AI и поставщик компьютерного оборудования ПИРИТ договорились о сотрудничестве при продвижении своих продуктов. Компании будут реализовывать сканеры Avision с редактором ContentReader PDF для корпоративных пользователей отечественных операционных систем. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Обработка бумажных документов

10.10.2024 «Крайон» объявляет о масштабном обновлении сканера сетевого периметра HScan

егрировать Hscan со смежными системами информационной безопасности, использовать скрипты для автоматизации процессов. Гибкий подход к тарификации позволяет компаниям подобрать тот объем использования сканера, который максимально им выгоден и отвечает потребностям бизнеса, при этом быстро масштабироваться при необходимости. Компании могут развернуть HScan как локально, так и в публичном или

25.09.2024 Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh

зчику придется заплатить от 255 до 559 тыс. руб. Также купят один принтер производства японской компании Epson за 111 тыс. руб., два плоттера американской HP за 694 тыс. руб. каждый и 184 тайваньских сканера Avision, 183 сканера по цене 34 тыс. руб. и один за 344 тыс. руб. CNews запросил подробности у заказчика про решение закупить иностранные устройства и ожидает ответов. Без россий
14.08.2024 Реализована совместимость платформы GitFlic со сканером уязвимостей PT Application Inspector

Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявила об успешном тестировании на совместимость платформы для работы с исходным кодом приложений GitFlic и сканера кода PT Application Inspector от Positive Technologies. PT Application Inspector — это статический анализатор кода для выявления уязвимостей и тестирования безопасности приложений. Реше
13.03.2024 В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3»

В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3». Нотариальная палата Красноярского края объединяет 148 частнопрактикующ
19.06.2023 Сканеры штрих-кода Mertech совместимы с ОС Astra Linux

ых сканеров штрих-кода нового поколения 2310 P2D. Испытания подтвердили работу операционной системы Astra Linux Special Edition на новых продуктах Mertech. По результатам проведенных тестов проводные сканеры получили сертификат совместимости №12780/2023 и занесены в единый реестр поддерживаемых устройств на сайте разработчика. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». Совместимость с
28.03.2023 Отечественные сканеры «Эларскан» поставлены в ППК «Роскадастр» для оцифровки Федерального фонда пространственных данных

Два новых сканера отечественного производства «Эларскан» А0 и «Эларскан» А2-400КС поставлены специалист
14.07.2022 Импортозамещение на практике. Как создаются отечественные сканеры?

ующая сшивка документов для их отправки на полистное сканирование с помощью документного протяжного сканера станет гораздо более трудоемким занятием, чем сканирование «как есть» на планетарном

10.02.2022 Сканеры «ЭЛАР ПланСкан» установлены в одной из крупнейших сельскохозяйственных библиотек мира

Два отечественных планетарных сканера «ЭЛАР ПланСкан» А2-600Р помогут Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке у
25.01.2022 С помощью сканера ЭЛАР создадут первую в мире электронную библиотеку тувинской литературы и фольклора

ляризация тувинского языка – одна важнейших государственных задач и особое место в ней играет книга, печатная продукция. «Впервые в Республике Тыва приобретена усовершенствованная версия планетарного сканера ЭЛАР “ПланСкан” А2-400 и с помощью профессионального оборудования ЭЛАР будет создан первый цифровой архив – электронная библиотека тувинской детской литературы, начиная с советского пер
29.11.2021 RecFaces представила интеграцию биометрического решения Id-Gate со сканером документов Regula

. В рамках пилота мы работали с российскими документами, однако расширенное программное обеспечение сканера Regula позволяет проверять паспорта других государств. Этот функционал может быть осо
06.09.2021 Xerox представила новые сканеры W110/W130

Xerox запустила промышленные сканеры Xerox W110/W130. Новинки позволяют быстро отсканировать большой поток документов, пов
09.07.2020 «Контур» разработала мобильное приложение со сканером для маркировки лекарств

trix и коды-агрегаты SSCC на транспортных упаковках. При малом обороте медикаментов, когда скорость сканера не имеет значения, есть возможность сэкономить на покупке такого сканера. «При
09.01.2020 Samsung представил портативный SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев

х, доступную в настоящее время для стандарта USB 3.2 Gen 2. Кроме того, новое устройство поднимает защиту данных на новый уровень за счет дополнительных аппаратных мер безопасности в виде встроенного сканера отпечатков пальцев. Накопитель Samsung T7 Touch обладает достаточной емкостью для безопасного хранения большого числа фотографий, игр и видео в разрешении 4К/8К на ПК, планшете, смартфо
18.09.2019 Труды ученых Санкт-Петербурга оцифруют с помощью планетарного сканера ЭЛАР

переводу библиотечных фондов учреждения в электронный вид. Работать с ними на компьютерах вуза или удаленно смогут все студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники СПбГИК. «С помощью планетарного сканера ЭЛАР планируется, в первую очередь, пополнить коллекции научно-педагогического наследия нескольких поколений профессорско-преподавательского состава в Электронной библиотеке вуза, оцифр
11.09.2019 В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР

филиале – Центре документации новейшей истории Брянской области – были установлены два планетарных сканера формата А3. Несколько лет назад сканер, работающий в главном здании, сломался. С тех

22.08.2019 Лучшее ПО для оцифровки и редактирования фото: выбор ZOOM

Почему бы не воспользоваться стандартным приложением для сканера или просто не переснять фото на камеру смартфона? А для редактирования не использоват
15.04.2019 «Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой

арные расходы 95% ритейлеров составят всего 5-7 тысяч рублей: эти расходы пойдут на приобретение 2D-сканера и обновление программного обеспечения. Исследование демонстрирует, что 76% предприним
27.03.2019 «Атол» представила сканеры для быстрой работы с маркировкой

«Атол» представила сканеры штрих-кодов для быстрой работы с маркировкой. Сканер «Атол» SB2108 Plus оснащен улучш
05.10.2018 «Элар» потребовал обязать конкурентов считать его сканеры российскими

удебной претензии сканерах «Элар скан А2-300» и «Элар скан А2-400». На сайте компании есть описание сканера «Эларскан А2», но его идентичность с вышеупомянутыми моделями установить не удалось,

10.08.2018 «Атол» протестировал сканеры для считывания защищенного кода Data Matrix

проводилось путем сканирования 10 пачек каждой марки. Время измерялось в секундах, затраченных на сканирование всей серии. Секундомер запускался в момент первого сканирования. По итогам испытаний все сканеры получили положительные результаты, в том числе и сканер «Атол SB 2108». «Нам важно, чтобы бизнес перешел на маркировку максимально комфортно. Сегодня существует не только запрос от рынк
28.04.2018 Крупнейшая в мире спам-сеть научилась обходить сканеры вредоносного ПО

Путем упрощений Крупнейший в мире спам-ботнет Necurs изменил тактику распространения вредоносных программ. Новая методика позволит обходить сканеры вредоносного ПО, реализованные на почтовых сервисах. По крайней мере, в течение какого-то времени. Новая методика сама по себе не представляет собой ничего особенно оригинального: многи
10.04.2018 «Касперский» открыл код своего сверхбыстрого сканера вирусов

KLara в открытом доступе «Лаборатория Касперского» выложила в открытый доступ исходный код сканера KLara, который компания использует для более эффективного обнаружения вредоносного ПО. Инструмент доступен для скачивания на ресурсе GitHub, использовать его могут все желающие. Как поя
22.03.2018 Xerox представила производительные сканеры DocuMate формата А4

Xerox анонсировала компактные протяжные сканеры Xerox DocuMate 6460 и Xerox DocuMate 6480. Новые модели обеспечивают самую высокую скорость оцифровки документов в линейке A4 формата, отличаются повышенной надёжностью и гибким функцио
30.01.2018 Сканеры отпечатков на ноутбуках Lenovo делали персональные данные владельцев публичными

сия Fingerprint Manager Pro используется с машинами Thinkpad, ThinkCentre и ThinkStation. С помощью сканера отпечатка пальца осуществляется доступ к системному логину-паролю. Сканеры отпечатков
10.01.2018 Vivo представила смартфон со сканером отпечатков на дисплее

ика и остались приверженцами реализации данного направления в разработке будущих смартфонов», — отметил Алекс Фонг, старший вице-президент компании Vivo. «Демонстрация готового к выпуску смартфона со сканером отпечатков пальцев на дисплее, оснащённого оптическим датчиком, — большой шаг вперёд к тому, чтобы предоставить пользователям передовой опыт взаимодействия с мобильными устройствами. И
24.07.2017 «Элар»: Обновленный «ЭларСКАН» останется одним из самых доступных решений на рынке

тся только для решения специфических задач. Для сравнения, стоимость самого доступного планетарного сканера «ЭларСКАН» начинается от ₽440 тыс. Очевидно, что пользователям был необходим недорого
12.07.2017 Solar Security представила новую версию сканера кода Solar inCode

Solar Security объявила о выходе новой версии сканера кода Solar inCode.Solar inCode – решение, способное анализировать приложения без доступа к их исходному коду. Стремясь усилить это конкурентное преимущество, разработчики усовершенствов
07.07.2017 «Алтэкс-Софт» представила новую сертифицированную версию сканера безопасности RedCheck

«Алтэкс-Софт» объявила о выпуске обновленной версии своего флагманского решения – средства анализа защищенности RedCheck. Одновременно с выпуском новой версии сканера был проведен инспекционный контроль и продлен его сертификат соответствия ФСТЭК России.RedCheck продолжает развиваться, и в очередную версию добавлен ряд новых функций и возможностей. Д
24.05.2017 Сканер сетчатки в Samsung S8 обманули с помощью принтера Samsung

Обман сканера сетчатки Эксперты Chaos Computer Club продемонстрировали способ обхода одного из ключ
19.04.2017 Россия: отечественные планетарные сканеры по итогам 2016 года захватили 87% рынка

их больших закупок не было. По информации «Элар», объем крупнейшей поставки составил 32 планетарных сканера для Министерства обороны, которые предназначены для образовательных учреждений ведомс
11.04.2017 PFU представила новые модели универсальных сканеров документов

PFU (EMEA) Limited, дочерняя компания Fujitsu, представила два новых сканера документов: fi-7700 и fi-7600. Новые модели разработаны для эпохи цифровой трансформа
22.03.2017 Муниципальный архив Ленского района Якутии оцифрует документы с помощью сканера «Элар»

льным сканирующим оборудованием муниципальные архивы. «Элар ПланСкан А2В» был установлен в муниципальном архиве Ленского района республики Саха (Якутия), сообщили CNews в корпорации «Элар». С помощью сканера сотрудники архива будут переводить в электронный вид в числе прочих документы организационно-распорядительного характера, которые имеют постоянный срок хранения. Оцифровка даст возможно
21.02.2017 Zebra Technologies представила два специализированных карманных устройства для повышения мобильности медработников

спечивают полную прозрачность деятельность медицинского учреждения, доставляя важные данные. Выпуск сканера серии DS8100-HC и мобильного компьютера TC51-HC говорит о том, что мы продолжаем инве

Публикаций - 3616, упоминаний - 4112

Scanner и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12780 247
Microsoft Corporation 25356 226
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1088 211
Samsung Electronics 10736 202
Google LLC 12360 173
Intel Corporation 12593 155
HP Inc. 5778 148
9123 138
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 129
Huawei 4304 110
Xiaomi 2048 105
Seiko Epson Corporation 902 99
Xerox - The Haloid Company 1156 97
Canon 1424 97
Nvidia Corp 3792 94
Lenovo Group 2376 84
IBM - International Business Machines Corp 9568 75
Acer Group - Acer Inc 2683 68
LG Electronics 3687 66
Fujitsu 2070 66
Yandex - Яндекс 8652 65
Dr.Web - Доктор Веб 1277 64
BioLink Solutions - BioLink Technologies - Биолинк Солюшенс 129 62
Sony 6644 62
Qualcomm Technologies 1922 61
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 59
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 57
HP - Hewlett-Packard 3645 57
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 50
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 49
AMD - Advanced Micro Devices 4506 47
Lenovo Motorola 3532 47
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 853 45
X Corp - Twitter 2916 44
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 441 44
Meta Platforms - Facebook 4560 42
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1557 42
HTC Corporation 1506 40
Ростелеком 10451 39
Dell EMC 5111 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 87
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 56
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2750 38
Лента - Сеть розничной торговли 2301 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 25
Россети Ленэнерго 1699 24
Почта России ПАО 2270 22
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1408 22
Visa International 1977 22
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1138 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 22
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 474 21
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1703 21
Связной ГК 1385 19
НСПК - Национальная система платежных карт 910 19
Альфа-Банк 1893 18
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 17
TÜV Rheinland Group 165 17
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1005 16
X5 Group - Перекрёсток 615 16
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 15
РЖД - Российские железные дороги 2021 14
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 14
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 538 13
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 13
KGI Securities 50 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1544 12
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 480 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 948 11
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 11
Walmart - Wal-Mart Stores 390 10
eBay Inc 1632 10
Газпром ПАО 1428 10
Евросеть 1417 10
ВТБ - Почта Банк 505 9
ГПБ - Газпромбанк 1194 9
MODIS - Одежда 3000 57 8
Геометрия НПО 151 8
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 327 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 113
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5089 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13082 67
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 64
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6357 39
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4839 38
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 37
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3128 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3161 36
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3287 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5284 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 29
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2761 26
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 25
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3582 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 20
Судебная власть - Judicial power 2417 18
Федеральное казначейство России 1880 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 18
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2021 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1072 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1463 14
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1630 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 13
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1413 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1281 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 11
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1491 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 949 11
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 446 10
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 920 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1368 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 10
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 82 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 760 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 35
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1487 26
OWASP - Open Web Application Security Project 123 8
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 7
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 746 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 392 4
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 32 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 51 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 3
NRF - National Retail Federation - Национальная федерация розничной торговли - Национальная федерация ритейлеров США 23 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 218 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 376 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 3
Apache Software Foundation - ASF 224 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 54 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 789 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 140 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 251 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
Центросоюз РФ - Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 3 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 52 1
Оцифровка - Digitization 4951 851
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 744
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 726
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 645
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 638
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2468 635
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27241 627
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 601
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 588
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 564
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21857 541
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 536
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10383 498
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10271 455
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12751 446
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9909 443
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13084 431
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 429
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16702 411
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13703 403
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15035 394
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14405 392
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1508 365
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11218 345
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 342
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6263 323
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7761 288
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7724 285
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 272
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6337 269
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13362 259
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6188 257
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 256
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2709 255
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3784 254
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1381 251
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8232 251
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3150 250
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10545 244
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1229 237
Google Android 14851 385
Microsoft Windows 16462 382
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5233 220
Apple iPhone - серия смартфонов 7420 174
Apple iOS 8338 164
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1635 154
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2388 154
Linux OS 11062 144
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5145 141
Apple iPhone 6 4862 123
ЭЛАР ЭларСкан 166 113
Microsoft Windows 2000 8679 107
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 837 104
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 704 90
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1363 87
Microsoft Windows 10 1905 86
Apple iPad 3946 84
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 83
Intel Core - Семейство процессоров 1241 82
Microsoft Office 4011 81
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 77
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2110 76
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 70
Apple Mac - Apple Macintosh 3064 69
Apple macOS 2290 67
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 528 65
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 514 64
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 63
Samsung Galaxy 1001 60
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1183 56
Samsung Galaxy Note 697 56
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 342 56
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 55
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 522 52
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 441 51
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 49
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 823 49
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2462 49
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 462 48
Apple Touch ID 289 48
Арлазаров Владимир 280 27
Чернов Даниил 79 17
Путин Владимир 3393 13
Касперский Евгений 331 13
Ускова Ольга 170 13
Медведев Дмитрий 1664 13
Кивокурцев Олег 98 12
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 91 10
Кузнецов Александр 153 10
Зенкин Денис 263 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1025 9
Blass Evan - Бласс Эван 36 9
Мокеев Евгений 21 8
Ксенин Алекс 311 8
Кабанов Владимир 178 8
Вартанян Артём 17 7
Овчинский Владислав 230 7
Евтушенко Олег 144 7
Романенко Андрей 92 7
Сорокин Константин 15 6
Демидов Михаил 134 6
Лаптева Марина 114 6
Буров Олег 25 6
Рустамов Рустам 527 6
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 398 6
Jun Lei - Цзунь Лей 46 5
Липич Григорий 65 5
Левкевич Михаил 60 5
Елисеев Александр 7 5
Schulz Klaus - Шульц Клаус 8 5
Синяков Сергей 8 5
Водясов Алексей 222 5
Мельникова Анастасия 433 5
Дегтев Геннадий 270 5
Шушкин Дмитрий 95 5
Макаров Алексей 67 5
Lin James - Лин Джеймс 15 5
Гришин Дмитрий 210 5
Предыбайло Вячеслав 25 5
Веригин Илья 36 5
Россия - РФ - Российская федерация 158923 1677
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 407
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 382
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 282
Европа 24703 209
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 164
Германия - Федеративная Республика 12974 144
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18855 136
Япония 13580 133
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 92
Южная Корея - Республика 6890 73
Земля - планета Солнечной системы 10704 70
Индия - Bharat 5739 69
Солнце - звезда Солнечной системы 5359 63
Франция - Французская Республика 8014 63
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 57
Китай - Тайвань 4154 52
Азия - Азиатский регион 5777 48
Европа Восточная 3124 44
Украина 7822 43
Нидерланды 3652 38
Россия - СФО - Новосибирск 4725 36
Казахстан - Республика 5856 35
Беларусь - Белоруссия 6090 35
Испания - Королевство 3776 35
Канада 5001 34
Израиль 2791 34
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 33
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 31
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 30
Бразилия - Федеративная Республика 2462 30
Великобритания - Лондон 2412 30
Германия - Гамбург 184 29
США - Калифорния 4784 29
Италия - Итальянская Республика 4441 28
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 27
США - Нью-Йорк 3156 27
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3437 27
Сингапур - Республика 1916 26
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26123 516
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 487
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 452
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 266
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5294 211
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 195
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 180
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 163
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6986 151
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 144
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 131
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7386 129
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 123
Паспорт - Паспортные данные 2744 121
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8201 119
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10536 111
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3194 106
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5326 105
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 97
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4783 89
Ergonomics - Эргономика 1694 84
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1752 84
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 83
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 81
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 81
Страхование - Страховое дело - Insurance 6279 81
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2817 79
Английский язык 6902 75
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5935 74
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 69
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8408 66
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 65
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3736 62
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 61
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5350 61
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8255 59
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 57
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6303 56
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2972 56
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1448 56
CNews - ZOOM.CNews 1854 130
Bloomberg 1561 19
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6040 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11455 16
GizmoChina 158 13
Forbes - Форбс 933 13
CNews RND - R&D.CNews 2274 12
Коммерсантъ - Издательский дом 2225 10
Известия ИД 722 10
New Scientist 1448 9
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 8
The Verge - Издание 602 8
The Register - The Register Hardware 1733 8
Tom’s Hardware 540 8
The Guardian - Британская газета 387 8
GSM Arena 76 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1173 7
Ведомости 1310 7
heise online - heise security 122 6
Phys.org 972 6
Silicon 490 6
ZDnet 662 6
NYT - The New York Times 1091 6
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 6
Android Authority 54 5
Reddit 366 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 5
РИА Новости 1002 5
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 5
Ars Technica 439 5
TENAA 19 5
AppleInsider 398 4
NE Asia Online 313 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Sci-Tech-Today 9 4
Wikipedia - Википедия 606 4
GizChina - Издание 83 4
9to5Google 58 4
AP - Associated Press 2006 4
SamMobile 57 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 73
IDC - International Data Corporation 4950 36
Gartner - Гартнер 3623 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3772 18
ITResearch 121 15
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1072 5
Fortune Global 500 291 5
Forrester Research 830 5
Counterpoint Research 102 5
CNews Мишень 173 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 158 4
Juniper Research 552 4
Microsoft Research 142 4
AV-Comparatives 26 3
In-Stat 115 3
Harvey Spencer Associates 16 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 75 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 3
AV-Test Institute 40 3
CNews Инновация года - награда 134 3
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
Strategy Analytics 284 2
Microsoft Security Intelligence Report 14 2
Technavio 28 2
NPD DisplaySearch 285 2
Cahners-Instat Group 34 2
Markets&Markets Research 113 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 2
Frost & Sullivan 206 2
BlueFin Research 5 2
Cinebench 29 2
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
CNews Mobile - рейтинг 23 1
Fortune Global 100 142 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
VDC Research Group 14 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 983 11
РАН - Российская академия наук 2042 10
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 293 9
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 686 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1120 7
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 638 7
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 6
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 6
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 5
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 241 5
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 5
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 4
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 626 4
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 4
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 170 4
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 33 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 73 3
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 3
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 220 3
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 3
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 34 3
РАН ИФП - Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 7 3
НМУ - Независимый Московский Университет 4 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 271 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 533 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 291 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 431 3
University of Oxford - Оксфордский университет 209 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 27 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 92 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 54
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 935 26
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 22
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2598 19
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 14
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 14
CeBIT 613 12
День молодёжи - 27 июня 1012 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2147 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 728 7
Международный женский день - 8 марта 380 6
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 176 6
Docflow 147 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 383 4
Единый день голосования 139 4
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 4
CNews FORUM Кейсы 281 4
Фотофорум 48 3
Земля из космоса 50 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 3
Samsung Unpacked 35 3
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 2
Photokina 60 2
День знаний - 1 сентября 40 2
Infosecurity - выставка 63 2
ЭОС Осенний документооборот 25 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 2
Black Hat - Конференция 117 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 2
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще