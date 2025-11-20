Сканеры «Интек» с ИИ Smart Engines внесены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России етрам, включая проверку в оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах. Совместная работа сканера и программного обеспечения позволяет выявлять фальсифицированные документы и предотвр

Axel Pro представила новую версию AppSec-платформы «Шерлок» с поддержкой SAST-сканера Svace ного обеспечения исходя из своих специфических требований и технологического стека. Наша задача — обеспечить гибкую и универсальную платформу, которая будет полезна и удобна независимо от того, какие сканеры или процессы использует заказчик», — отметил Антон Гаврилов, владелец продукта «Шерлок», Axel Pro. Помимо поддержки Svace, релиз 0.5.0 включает ряд значимых улучшений: гибкая система ро

PT ISIM теперь проводит инвентаризацию активов благодаря сетевому сканеру anager (PT ISIM). В продукте расширены возможности для инвентаризации благодаря добавлению сетевого сканера. Этот компонент позволяет тщательнее контролировать изменения конфигурации активов те

Краеведческий музей Сызрани запускает оцифровку коллекций с помощью планетарного сканера «ЭларСкан» Краеведческий музей Сызрани, один из старейших музеев Самарской губернии, приступил к оцифровке своих материалов с использованием планетарного сканера «ЭларСкан» А2-400Р. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар». Проект включает в себя оцифровку Главной инвентарной книги (ГИК) музея, состоящей из 30 томов, а также редких к

«Элар» представила новое поколение сканеров семейства «ПланСкан» отки изображения и увеличивает общую производительность системы. Дополнительное ноу-хау российского сканера - это возможность двустороннего сканирования. При этом, когда луч света проходит вдол

Интернет-магазин Softline станет первой площадкой для продаж сканера безопасности Security Vision — и большого, и малого, поскольку это важно, особенно сейчас», – говорит коммерческий директор Security Vision Екатерина Черун. Выбор интернет-магазина Softline в качестве первой площадки для продаж сканера Security Vision неслучаен: Security Vision давно входит в пул приоритетных вендоров ведущего провайдера ИТ-решений и сервисов Softline. В рамках стратегического партнерства двух компани

Редактор ContentReader PDF и документные сканеры Avision будут поставляться совместно И-решений для интеллектуальной обработки информации Content AI и поставщик компьютерного оборудования ПИРИТ договорились о сотрудничестве при продвижении своих продуктов. Компании будут реализовывать сканеры Avision с редактором ContentReader PDF для корпоративных пользователей отечественных операционных систем. Об этом CNews сообщили представители Content AI. Обработка бумажных документов

«Крайон» объявляет о масштабном обновлении сканера сетевого периметра HScan егрировать Hscan со смежными системами информационной безопасности, использовать скрипты для автоматизации процессов. Гибкий подход к тарификации позволяет компаниям подобрать тот объем использования сканера, который максимально им выгоден и отвечает потребностям бизнеса, при этом быстро масштабироваться при необходимости. Компании могут развернуть HScan как локально, так и в публичном или

Москва потратит полмиллиарда на МФУ, сканеры и принтеры HP, Epson и Sindoh зчику придется заплатить от 255 до 559 тыс. руб. Также купят один принтер производства японской компании Epson за 111 тыс. руб., два плоттера американской HP за 694 тыс. руб. каждый и 184 тайваньских сканера Avision, 183 сканера по цене 34 тыс. руб. и один за 344 тыс. руб. CNews запросил подробности у заказчика про решение закупить иностранные устройства и ожидает ответов. Без россий

Реализована совместимость платформы GitFlic со сканером уязвимостей PT Application Inspector Компания «РеСолют» (входит в «Группу Астра») объявила об успешном тестировании на совместимость платформы для работы с исходным кодом приложений GitFlic и сканера кода PT Application Inspector от Positive Technologies. PT Application Inspector — это статический анализатор кода для выявления уязвимостей и тестирования безопасности приложений. Реше

В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3» В Нотариальную палату Красноярского края поставлены три планетарных сканера «ЭларСкан А3». Нотариальная палата Красноярского края объединяет 148 частнопрактикующ

Сканеры штрих-кода Mertech совместимы с ОС Astra Linux ых сканеров штрих-кода нового поколения 2310 P2D. Испытания подтвердили работу операционной системы Astra Linux Special Edition на новых продуктах Mertech. По результатам проведенных тестов проводные сканеры получили сертификат совместимости №12780/2023 и занесены в единый реестр поддерживаемых устройств на сайте разработчика. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра». Совместимость с

Отечественные сканеры «Эларскан» поставлены в ППК «Роскадастр» для оцифровки Федерального фонда пространственных данных Два новых сканера отечественного производства «Эларскан» А0 и «Эларскан» А2-400КС поставлены специалист

Импортозамещение на практике. Как создаются отечественные сканеры? ующая сшивка документов для их отправки на полистное сканирование с помощью документного протяжного сканера станет гораздо более трудоемким занятием, чем сканирование «как есть» на планетарном

Сканеры «ЭЛАР ПланСкан» установлены в одной из крупнейших сельскохозяйственных библиотек мира Два отечественных планетарных сканера «ЭЛАР ПланСкан» А2-600Р помогут Центральной научной сельскохозяйственной библиотеке у

С помощью сканера ЭЛАР создадут первую в мире электронную библиотеку тувинской литературы и фольклора ляризация тувинского языка – одна важнейших государственных задач и особое место в ней играет книга, печатная продукция. «Впервые в Республике Тыва приобретена усовершенствованная версия планетарного сканера ЭЛАР “ПланСкан” А2-400 и с помощью профессионального оборудования ЭЛАР будет создан первый цифровой архив – электронная библиотека тувинской детской литературы, начиная с советского пер

RecFaces представила интеграцию биометрического решения Id-Gate со сканером документов Regula . В рамках пилота мы работали с российскими документами, однако расширенное программное обеспечение сканера Regula позволяет проверять паспорта других государств. Этот функционал может быть осо

Xerox представила новые сканеры W110/W130 Xerox запустила промышленные сканеры Xerox W110/W130. Новинки позволяют быстро отсканировать большой поток документов, пов

«Контур» разработала мобильное приложение со сканером для маркировки лекарств trix и коды-агрегаты SSCC на транспортных упаковках. При малом обороте медикаментов, когда скорость сканера не имеет значения, есть возможность сэкономить на покупке такого сканера. «При

Samsung представил портативный SSD T7 Touch со сканером отпечатков пальцев х, доступную в настоящее время для стандарта USB 3.2 Gen 2. Кроме того, новое устройство поднимает защиту данных на новый уровень за счет дополнительных аппаратных мер безопасности в виде встроенного сканера отпечатков пальцев. Накопитель Samsung T7 Touch обладает достаточной емкостью для безопасного хранения большого числа фотографий, игр и видео в разрешении 4К/8К на ПК, планшете, смартфо

Труды ученых Санкт-Петербурга оцифруют с помощью планетарного сканера ЭЛАР переводу библиотечных фондов учреждения в электронный вид. Работать с ними на компьютерах вуза или удаленно смогут все студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники СПбГИК. «С помощью планетарного сканера ЭЛАР планируется, в первую очередь, пополнить коллекции научно-педагогического наследия нескольких поколений профессорско-преподавательского состава в Электронной библиотеке вуза, оцифр

В Брянске оцифруют ревизские сказки и метрические книги с помощью планетарного сканера ЭЛАР филиале – Центре документации новейшей истории Брянской области – были установлены два планетарных сканера формата А3. Несколько лет назад сканер, работающий в главном здании, сломался. С тех

Лучшее ПО для оцифровки и редактирования фото: выбор ZOOM Почему бы не воспользоваться стандартным приложением для сканера или просто не переснять фото на камеру смартфона? А для редактирования не использоват

«Левада-Центр» и «АТОЛ» изучили готовность розницы к работе с маркировкой арные расходы 95% ритейлеров составят всего 5-7 тысяч рублей: эти расходы пойдут на приобретение 2D-сканера и обновление программного обеспечения. Исследование демонстрирует, что 76% предприним

«Атол» представила сканеры для быстрой работы с маркировкой «Атол» представила сканеры штрих-кодов для быстрой работы с маркировкой. Сканер «Атол» SB2108 Plus оснащен улучш

«Элар» потребовал обязать конкурентов считать его сканеры российскими удебной претензии сканерах «Элар скан А2-300» и «Элар скан А2-400». На сайте компании есть описание сканера «Эларскан А2», но его идентичность с вышеупомянутыми моделями установить не удалось,

«Атол» протестировал сканеры для считывания защищенного кода Data Matrix проводилось путем сканирования 10 пачек каждой марки. Время измерялось в секундах, затраченных на сканирование всей серии. Секундомер запускался в момент первого сканирования. По итогам испытаний все сканеры получили положительные результаты, в том числе и сканер «Атол SB 2108». «Нам важно, чтобы бизнес перешел на маркировку максимально комфортно. Сегодня существует не только запрос от рынк

Крупнейшая в мире спам-сеть научилась обходить сканеры вредоносного ПО Путем упрощений Крупнейший в мире спам-ботнет Necurs изменил тактику распространения вредоносных программ. Новая методика позволит обходить сканеры вредоносного ПО, реализованные на почтовых сервисах. По крайней мере, в течение какого-то времени. Новая методика сама по себе не представляет собой ничего особенно оригинального: многи

«Касперский» открыл код своего сверхбыстрого сканера вирусов KLara в открытом доступе «Лаборатория Касперского» выложила в открытый доступ исходный код сканера KLara, который компания использует для более эффективного обнаружения вредоносного ПО. Инструмент доступен для скачивания на ресурсе GitHub, использовать его могут все желающие. Как поя

Xerox представила производительные сканеры DocuMate формата А4 Xerox анонсировала компактные протяжные сканеры Xerox DocuMate 6460 и Xerox DocuMate 6480. Новые модели обеспечивают самую высокую скорость оцифровки документов в линейке A4 формата, отличаются повышенной надёжностью и гибким функцио

Сканеры отпечатков на ноутбуках Lenovo делали персональные данные владельцев публичными сия Fingerprint Manager Pro используется с машинами Thinkpad, ThinkCentre и ThinkStation. С помощью сканера отпечатка пальца осуществляется доступ к системному логину-паролю. Сканеры отпечатков

Vivo представила смартфон со сканером отпечатков на дисплее ика и остались приверженцами реализации данного направления в разработке будущих смартфонов», — отметил Алекс Фонг, старший вице-президент компании Vivo. «Демонстрация готового к выпуску смартфона со сканером отпечатков пальцев на дисплее, оснащённого оптическим датчиком, — большой шаг вперёд к тому, чтобы предоставить пользователям передовой опыт взаимодействия с мобильными устройствами. И

«Элар»: Обновленный «ЭларСКАН» останется одним из самых доступных решений на рынке тся только для решения специфических задач. Для сравнения, стоимость самого доступного планетарного сканера «ЭларСКАН» начинается от ₽440 тыс. Очевидно, что пользователям был необходим недорого

Solar Security представила новую версию сканера кода Solar inCode Solar Security объявила о выходе новой версии сканера кода Solar inCode.Solar inCode – решение, способное анализировать приложения без доступа к их исходному коду. Стремясь усилить это конкурентное преимущество, разработчики усовершенствов

«Алтэкс-Софт» представила новую сертифицированную версию сканера безопасности RedCheck «Алтэкс-Софт» объявила о выпуске обновленной версии своего флагманского решения – средства анализа защищенности RedCheck. Одновременно с выпуском новой версии сканера был проведен инспекционный контроль и продлен его сертификат соответствия ФСТЭК России.RedCheck продолжает развиваться, и в очередную версию добавлен ряд новых функций и возможностей. Д

Сканер сетчатки в Samsung S8 обманули с помощью принтера Samsung Обман сканера сетчатки Эксперты Chaos Computer Club продемонстрировали способ обхода одного из ключ

Россия: отечественные планетарные сканеры по итогам 2016 года захватили 87% рынка их больших закупок не было. По информации «Элар», объем крупнейшей поставки составил 32 планетарных сканера для Министерства обороны, которые предназначены для образовательных учреждений ведомс

PFU представила новые модели универсальных сканеров документов PFU (EMEA) Limited, дочерняя компания Fujitsu, представила два новых сканера документов: fi-7700 и fi-7600. Новые модели разработаны для эпохи цифровой трансформа

Муниципальный архив Ленского района Якутии оцифрует документы с помощью сканера «Элар» льным сканирующим оборудованием муниципальные архивы. «Элар ПланСкан А2В» был установлен в муниципальном архиве Ленского района республики Саха (Якутия), сообщили CNews в корпорации «Элар». С помощью сканера сотрудники архива будут переводить в электронный вид в числе прочих документы организационно-распорядительного характера, которые имеют постоянный срок хранения. Оцифровка даст возможно