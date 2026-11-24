«Золотое Яблоко»: в дни распродаж число жалоб на мошенничество под видом известных магазинов вырастает в два-три раза дочку. Еще в октябре 2026 г. покупатели ежедневно направляли в среднем 20 обращений на разного рода мошенничество под видом «Золотого Яблока». В ноябре 2026 г. поток жалоб вырос в два-три раза.

От аренды аккаунтов школьников до легкого заработка: в ЦАСИ назвали актуальные схемы мошенничества еннолетних в преступные схемы. При этом граница между жертвой и соучастником становится всё тоньше. Мошенничество всё чаще маскируется под обычные жизненные ситуации, поэтому цифровая грамотнос

МТС: в Ивановской области почти каждый пятый мошеннический звонок — часть многоступенчатой схемы года в Ивановской области зафиксировано в 6,5 раза больше случаев многоступенчатых схем телефонных мошенников, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно заметной стала динамика в конце

«Вам повестка в суд»: новый сценарий телефонных мошенников с имитацией взлома, утечками и дипфейками . Не вводите на незнакомых сайтах и не сообщайте посторонним никакие коды. Кто спрашивает код – тот мошенник. Если обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «А

F6 выявила шесть схем кражи игровых ценностей пользователей Roblox тных» VIP-серверов и выгодных сделок с предметами. За каждым таким предложением, как правило, стоит мошенник, для которого детский аккаунт — тоже товар и способ заработать. В Roblox есть нескол

Атаки на геймеров удвоились: фишинг под Steam и Discord приносит мошенникам почти 5 тысяч рублей с жертвы Рост мошенничества в игровой сфере Кибератаки мошенников на российских геймеров выросли вдвое с 2024 г., сообщил «Ведомостям» руководитель

«Т-Банк» обнаружил новую схему мошенничества, направленную на геймеров ам. Они получают полный доступ к счетам и выводят деньги. «В целом за последние два года число атак мошенников с помощью фальшивых платформ для оплаты игр выросло в два раза в пересчете на одно

Ozon: 70% россиян считают, что ИИ усложнил распознавание действий мошенников ых схем мошенников. По данным исследования, 70% россиян считают, что из-за развития ИИ распознавать мошенничество стало сложнее. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Искусственный интелле

Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников н покупателя – то он точно мошенник. Также стоит обратить внимание на сами объявления. Заподозрить мошенничество можно по некачественным фотографиям или скриншотам с вотермарками других магази

«Лаборатория Касперского» обнаружила мошенническую рассылку о компенсационных выплатах через сервис Google овать защитное решение, которое поможет распознать и заблокировать попытки перехода на фишинговые и скам-ресурсы, например, Kaspersky Premium.

Дипфейки для обмана пользователей мошенниками стали массовыми. Их создание подешевело в 100 раз астет Как писал CNews в конце 2025 г., каждый десятый россиянин уже сталкивался с попытками дипфейк-мошенничества. Специалисты VisionLabs в 2025 г. обнаружили в российском интернете 627 уникаль

Мошенники активизируются в преддверии «Черной пятницы» В преддверии «Черной пятницы» традиционно фиксируется рост активности мошенников: растет количество фишинговых рассылок, сайтов-клонов и предложений «эксклюзивных

Лжеподписки: новая схема мошенничества грозит ночным опустошением банковских карт нальные услуги, интернет, мобильную связь и подписки россияне ежегодно платят около 5 трлн руб. Для мошенников такая модель — золотая жила: пользователи привыкли к автоматическим списаниям и да

«Покупайте индийское»: мошенники предлагают зарабатывать на цифровых активах и зарубежных сделках дохода. Однако в реальности пользователь потеряет все деньги, которые инвестирует в такой проект. «Мошенничество под предлогом инвестиций в ценные бумаги и криптовалюту остается для киберпрест

На Ямале число сложных схем телефонного мошенничества выросло в 4 раза упенчатых схем выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель МТС. С января по сентябрь сервис «Защитник» зафиксировал почти 6 млн попыток спамеров и мошенников дозвониться абонентам Ямала – это на 30% меньше, чем годом ранее. Все они были своевременно распознаны алгоритмами по блокировке рекламы и нежелательных вызовов. На фоне общего сокра

МТС: в Тюмени число сложных схем телефонного мошенничества выросло в 4 раза пенчатых схем выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель МТС. С января по сентябрь сервис «Защитник» зафиксировал почти 26 млн попыток спамеров и мошенников дозвониться абонентам Тюменской области – это почти на 30% меньше, чем годом ранее. Все они были своевременно распознаны алгоритмами по блокировке рекламы и нежелательных вызовов. На

Исследование «Новофона»: более 56% россиян пропускали важные звонки из-за страха перед мошенниками вечают, например, если ждут звонка. Основные причины игнорирования телефонных звонков — страх перед мошенниками и нежелание тратить свое время на рекламу. Их назвали по 50% опрошенных. При этом

В Вологодской области число многоступенчатых мошеннических схем выросло в четыре раза логодской области снизилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию

МТС защитила саранчан от более чем 2 млн мошеннических звонков ряет телефонные номера и оценивает свыше 200 различных параметров, позволяющих распознать возможное мошенничество. Эта технология даже способна оповещать о возможной угрозе прямо в процессе раз

В Новгородской области число многоступенчатых мошеннических схем выросло в пять раз кой области снизилось примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию

МТС: в Псковской области число многоступенчатых мошеннических схем выросло в 6 раз ласти снизилось примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию

В Коми число многоступенчатых мошеннических схем выросло почти в четыре раза о спам-звонков в Коми за девять месяцев снизилось на 25%, по сравнению с 2025 г., однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию

Smart Engines запатентовала в США технологию, с помощью которой российские банки и госведомства защищаются от мошенников атента в США расширяет правовую защиту разработки и укрепляет позиции Smart Engines как не только отечественного, но и мирового лидера в области интеллектуального распознавания документов и защиты от мошенничества. Это уже 22-й патент компании в США. Запатентованная система распознавания позволяет реализовывать комплексные сценарии идентификации и антифрода, включая распознавание паспорта и

Четверть всех сложных схем обмана мошенников приходится на Петербург и Краснодар потенциальной угрозе прямо во время звонка, и, что немаловажно, помогает защитить его близких. Если мошенник попытается связаться с ребенком или пожилым родственником абонента, сервис сразу же

Банки восстали против антифрода. Новые меры борьбы с мошенниками оставят их без персональных данных россиян Мы против Готовящийся к внедрению третий пакет мер по борьбе с мошенниками («Антифрод 3.0») внезапно вызвал недовольство со стороны российских банков. Если

F6 ScamRadar: скамеры зарабатывают на российских брендах более 1 млрд рублей ежемесячно ались ресурсы, которые выдавали себя за легальные и «серые» магазины мобильных приложений. Фишинг и скам – разные виды интернет-мошенничества. Цель фишинга – получить данные пользователя (логин

Из-за борьбы с мошенниками может отключаться бортовое оборудование самолетов ь или были опровергнуты. Основные предложения в третьем пакете В рамках мер по борьбе с телефонными мошенниками с 2025 г. приняты уже два пакета ограничительных мер под названием «Антифрод». В

Россияне назвали условия, при которых снова начнут доверять звонкам бизнеса тные действия операторов, компаний, государства и самих пользователей. Радикальные меры в отношении мошенников сами по себе не воспринимаются как эффективный способ вернуть доверие к телефонным

Исследование ГК ОТР: почти треть россиян отказывается от онлайн-кредитов из-за опасений за данные ных данных, а 15% опасаются, что третьи лица оформят финансовую услугу на их имя. Еще 10% беспокоит мошенничество с использованием биометрии и ИИ. Пользователи положительно относятся к идее сде

Россиян предупредили о способах кражи денег без взлома банковских приложений стройству. Для банка такая операция может выглядеть как действие самого клиента, поэтому распознать мошенничество бывает сложнее. Один из основных инструментов мошенников — социальная инженерия

«Т1»: потери банков от сбоев систем и мошенничества сократились вдвое после 3 лет роста реднее количество (приведенное к году) – на 35%. Доля пяти крупнейших потерь банков в общем объеме прямых потерь также уменьшилась: с 28% в конце 2025 г. до 16% в первом полугодии 2026. Доля внешнего мошенничества в прямых потерях в 2026 г. снизилась до 37% — впервые с 2022 г. Годом ранее она достигала рекордных 40%. Средний чек событий внешнего мошенничества сократился на 43% – до 1

В России на 338% выросло число преступлений, связанных с подделкой документов енники восстановили доступ к интернет-банку потерпевшего и похитили 4,45 млн руб. «Никогда прежде у мошенников не было такого мощного набора возможностей для создания фальсифицированных докумен

Налоги, iPhone 18 и топливо: «Перспективный мониторинг» проанализировал фишинговые схемы сентября 2026 года она и данные банковской карты. Эти сведения могли быть использованы злоумышленниками для дальнейших мошеннических действий. Пенсионные выплаты На фишинговом ресурсе размещается копия публикации

Борьба с мошенниками ударила по бизнесу. Теперь из-за бюрократии компании не могут дозвониться клиентам матизации - роботов и систем автодозвона. Эти изменения вошли в первый пакет мер борьбы с кибермошенничеством, предупреждал CNews. По замыслу властей, новые правила должны защитить граждан от спама и мошенников, которые часто маскируются под легальный бизнес. Суть претензий АКС В письме АКС указывает, что блокировка бизнес-звонков связана с нарушением обмена информацией о маркировке между о

В Перми активисты совета ветеранов научились защищаться от интернет-мошенников благодаря уроку от «Ростелекома» ентов (47%) этой возрастной группы беспокоят утечки персональных сведений, а 39% — схемы кредитного мошенничества, когда на чужое имя берут займы. При этом «серебряные» пользователи ценят не ст

«Грузите бензин бочками»: мошенники предлагают покупать автомобильное топливо оптом ания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий мошенничества с продажей бензина и дизельного топлива. На фоне топливного дефицита злоумышлен

«Лаборатория Касперского» предупреждает о новой волне мошеннических писем с QR-кодами от имени официальных ведомств во вредоносных рассылках от APT-группировок. Однако в данном случае речь скорее идет о классической скам-схеме: пользователя под различными предлогами пытаются убедить заплатить небольшую сумму

UserGate Factor предупреждает: мошенники рассылают фальшивые налоговые уведомления от лица ФНС е утекли в Сеть: адрес, ИНН, сведения об имуществе и т.д. Такая информация придает правдоподобность мошенническим сообщениям. Ссылка, прилагаемая к письму, ведет на ресурс, который имитирует ди

МТС защитила пожилых камчатцев от более 230 тысяч мошеннических звонков , МТС направит бесплатные SMS- и push-уведомления родственникам, если их пожилому близкому позвонит мошенник. Эксперты МТС отмечают, что злоумышленники чаще всего звонят в утренние и послеобеде