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Scam Fraud Скам афера или мошенничество махинации обман
- Мобильное мошенничество - Телефонное мошенничество
- Финансовые пирамиды
- Нигерийские письма
- Anti-fraud - Антифрод - борьба с мошенничеством
Кто сегодня чаще всего становится жертвой мошенников?
На обман ведутся как мужчины, так и женщины, причём возраст не имеет значения. Если раньше считалось, что жертвами мошенников чаще становятся пожилые люди, то сегодня в зоне риска оказались и подростки, и молодёжь, и представители средних возрастных групп.
Почему люди продолжают верить мошенникам, несмотря на предупреждения?
Несмотря на регулярные предупреждения по радио и телевидению, у многих формируется ложное чувство неуязвимости: «Меня это не коснётся, я не попадусь». Именно эта мысль становится главной ловушкой. По сути, мы невольно следуем сценариям, которые пишут мошенники. А разнообразие их приёмов позволяет воздействовать практически на любого человека.
Какие состояния делают человека особенно уязвимым?
На нашу бдительность влияют не только депрессия или усталость, но и обычная невнимательность или даже эйфория. Любое сильное эмоциональное состояние делает нас уязвимыми.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.11.2026
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«Золотое Яблоко»: в дни распродаж число жалоб на мошенничество под видом известных магазинов вырастает в два-три раза
дочку. Еще в октябре 2026 г. покупатели ежедневно направляли в среднем 20 обращений на разного рода мошенничество под видом «Золотого Яблока». В ноябре 2026 г. поток жалоб вырос в два-три раза.
|23.11.2026
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От аренды аккаунтов школьников до легкого заработка: в ЦАСИ назвали актуальные схемы мошенничества
еннолетних в преступные схемы. При этом граница между жертвой и соучастником становится всё тоньше. Мошенничество всё чаще маскируется под обычные жизненные ситуации, поэтому цифровая грамотнос
|23.11.2026
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МТС: в Ивановской области почти каждый пятый мошеннический звонок — часть многоступенчатой схемы
года в Ивановской области зафиксировано в 6,5 раза больше случаев многоступенчатых схем телефонных мошенников, чем за аналогичный период прошлого года. Особенно заметной стала динамика в конце
|23.11.2026
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«Вам повестка в суд»: новый сценарий телефонных мошенников с имитацией взлома, утечками и дипфейками
. Не вводите на незнакомых сайтах и не сообщайте посторонним никакие коды. Кто спрашивает код – тот мошенник. Если обнаружили подозрительный сайт, отправьте ссылку или сообщение на платформу «А
|19.11.2026
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F6 выявила шесть схем кражи игровых ценностей пользователей Roblox
тных» VIP-серверов и выгодных сделок с предметами. За каждым таким предложением, как правило, стоит мошенник, для которого детский аккаунт — тоже товар и способ заработать. В Roblox есть нескол
|17.11.2026
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Атаки на геймеров удвоились: фишинг под Steam и Discord приносит мошенникам почти 5 тысяч рублей с жертвы
Рост мошенничества в игровой сфере Кибератаки мошенников на российских геймеров выросли вдвое с 2024 г., сообщил «Ведомостям» руководитель
|17.11.2026
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«Т-Банк» обнаружил новую схему мошенничества, направленную на геймеров
ам. Они получают полный доступ к счетам и выводят деньги. «В целом за последние два года число атак мошенников с помощью фальшивых платформ для оплаты игр выросло в два раза в пересчете на одно
|16.11.2026
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Ozon: 70% россиян считают, что ИИ усложнил распознавание действий мошенников
ых схем мошенников. По данным исследования, 70% россиян считают, что из-за развития ИИ распознавать мошенничество стало сложнее. Об этом CNews сообщили представители Ozon. Искусственный интелле
|16.11.2026
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Где и как купить подержанную технику, чтобы не стать жертвой мошенников
н покупателя – то он точно мошенник. Также стоит обратить внимание на сами объявления. Заподозрить мошенничество можно по некачественным фотографиям или скриншотам с вотермарками других магази
|13.11.2026
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«Лаборатория Касперского» обнаружила мошенническую рассылку о компенсационных выплатах через сервис Google
овать защитное решение, которое поможет распознать и заблокировать попытки перехода на фишинговые и скам-ресурсы, например, Kaspersky Premium.
|11.11.2026
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Дипфейки для обмана пользователей мошенниками стали массовыми. Их создание подешевело в 100 раз
астет Как писал CNews в конце 2025 г., каждый десятый россиянин уже сталкивался с попытками дипфейк-мошенничества. Специалисты VisionLabs в 2025 г. обнаружили в российском интернете 627 уникаль
|10.11.2026
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Мошенники активизируются в преддверии «Черной пятницы»
В преддверии «Черной пятницы» традиционно фиксируется рост активности мошенников: растет количество фишинговых рассылок, сайтов-клонов и предложений «эксклюзивных
|09.11.2026
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Лжеподписки: новая схема мошенничества грозит ночным опустошением банковских карт
нальные услуги, интернет, мобильную связь и подписки россияне ежегодно платят около 5 трлн руб. Для мошенников такая модель — золотая жила: пользователи привыкли к автоматическим списаниям и да
|09.11.2026
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«Покупайте индийское»: мошенники предлагают зарабатывать на цифровых активах и зарубежных сделках
дохода. Однако в реальности пользователь потеряет все деньги, которые инвестирует в такой проект. «Мошенничество под предлогом инвестиций в ценные бумаги и криптовалюту остается для киберпрест
|05.11.2026
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На Ямале число сложных схем телефонного мошенничества выросло в 4 раза
упенчатых схем выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель МТС. С января по сентябрь сервис «Защитник» зафиксировал почти 6 млн попыток спамеров и мошенников дозвониться абонентам Ямала – это на 30% меньше, чем годом ранее. Все они были своевременно распознаны алгоритмами по блокировке рекламы и нежелательных вызовов. На фоне общего сокра
|05.11.2026
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МТС: в Тюмени число сложных схем телефонного мошенничества выросло в 4 раза
пенчатых схем выросло в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщил представитель МТС. С января по сентябрь сервис «Защитник» зафиксировал почти 26 млн попыток спамеров и мошенников дозвониться абонентам Тюменской области – это почти на 30% меньше, чем годом ранее. Все они были своевременно распознаны алгоритмами по блокировке рекламы и нежелательных вызовов. На
|05.11.2026
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Исследование «Новофона»: более 56% россиян пропускали важные звонки из-за страха перед мошенниками
вечают, например, если ждут звонка. Основные причины игнорирования телефонных звонков — страх перед мошенниками и нежелание тратить свое время на рекламу. Их назвали по 50% опрошенных. При этом
|03.11.2026
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В Вологодской области число многоступенчатых мошеннических схем выросло в четыре раза
логодской области снизилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию
|03.11.2026
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МТС защитила саранчан от более чем 2 млн мошеннических звонков
ряет телефонные номера и оценивает свыше 200 различных параметров, позволяющих распознать возможное мошенничество. Эта технология даже способна оповещать о возможной угрозе прямо в процессе раз
|02.11.2026
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В Новгородской области число многоступенчатых мошеннических схем выросло в пять раз
кой области снизилось примерно на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию
|30.10.2026
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МТС: в Псковской области число многоступенчатых мошеннических схем выросло в 6 раз
ласти снизилось примерно на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2025 г., однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию
|30.10.2026
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В Коми число многоступенчатых мошеннических схем выросло почти в четыре раза
о спам-звонков в Коми за девять месяцев снизилось на 25%, по сравнению с 2025 г., однако активность мошенников сохраняется, а сценарии обмана становятся сложнее. Злоумышленники используют серию
|29.10.2026
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Smart Engines запатентовала в США технологию, с помощью которой российские банки и госведомства защищаются от мошенников
атента в США расширяет правовую защиту разработки и укрепляет позиции Smart Engines как не только отечественного, но и мирового лидера в области интеллектуального распознавания документов и защиты от мошенничества. Это уже 22-й патент компании в США. Запатентованная система распознавания позволяет реализовывать комплексные сценарии идентификации и антифрода, включая распознавание паспорта и
|29.10.2026
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Четверть всех сложных схем обмана мошенников приходится на Петербург и Краснодар
потенциальной угрозе прямо во время звонка, и, что немаловажно, помогает защитить его близких. Если мошенник попытается связаться с ребенком или пожилым родственником абонента, сервис сразу же
|28.10.2026
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Банки восстали против антифрода. Новые меры борьбы с мошенниками оставят их без персональных данных россиян
Мы против Готовящийся к внедрению третий пакет мер по борьбе с мошенниками («Антифрод 3.0») внезапно вызвал недовольство со стороны российских банков. Если
|21.10.2026
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F6 ScamRadar: скамеры зарабатывают на российских брендах более 1 млрд рублей ежемесячно
ались ресурсы, которые выдавали себя за легальные и «серые» магазины мобильных приложений. Фишинг и скам – разные виды интернет-мошенничества. Цель фишинга – получить данные пользователя (логин
|19.10.2026
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Из-за борьбы с мошенниками может отключаться бортовое оборудование самолетов
ь или были опровергнуты. Основные предложения в третьем пакете В рамках мер по борьбе с телефонными мошенниками с 2025 г. приняты уже два пакета ограничительных мер под названием «Антифрод». В
|19.10.2026
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Россияне назвали условия, при которых снова начнут доверять звонкам бизнеса
тные действия операторов, компаний, государства и самих пользователей. Радикальные меры в отношении мошенников сами по себе не воспринимаются как эффективный способ вернуть доверие к телефонным
|19.10.2026
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Исследование ГК ОТР: почти треть россиян отказывается от онлайн-кредитов из-за опасений за данные
ных данных, а 15% опасаются, что третьи лица оформят финансовую услугу на их имя. Еще 10% беспокоит мошенничество с использованием биометрии и ИИ. Пользователи положительно относятся к идее сде
|16.10.2026
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Россиян предупредили о способах кражи денег без взлома банковских приложений
стройству. Для банка такая операция может выглядеть как действие самого клиента, поэтому распознать мошенничество бывает сложнее. Один из основных инструментов мошенников — социальная инженерия
|14.10.2026
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«Т1»: потери банков от сбоев систем и мошенничества сократились вдвое после 3 лет роста
реднее количество (приведенное к году) – на 35%. Доля пяти крупнейших потерь банков в общем объеме прямых потерь также уменьшилась: с 28% в конце 2025 г. до 16% в первом полугодии 2026. Доля внешнего мошенничества в прямых потерях в 2026 г. снизилась до 37% — впервые с 2022 г. Годом ранее она достигала рекордных 40%. Средний чек событий внешнего мошенничества сократился на 43% – до 1
|13.10.2026
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В России на 338% выросло число преступлений, связанных с подделкой документов
енники восстановили доступ к интернет-банку потерпевшего и похитили 4,45 млн руб. «Никогда прежде у мошенников не было такого мощного набора возможностей для создания фальсифицированных докумен
|07.10.2026
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Налоги, iPhone 18 и топливо: «Перспективный мониторинг» проанализировал фишинговые схемы сентября 2026 года
она и данные банковской карты. Эти сведения могли быть использованы злоумышленниками для дальнейших мошеннических действий. Пенсионные выплаты На фишинговом ресурсе размещается копия публикации
|06.10.2026
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Борьба с мошенниками ударила по бизнесу. Теперь из-за бюрократии компании не могут дозвониться клиентам
матизации - роботов и систем автодозвона. Эти изменения вошли в первый пакет мер борьбы с кибермошенничеством, предупреждал CNews. По замыслу властей, новые правила должны защитить граждан от спама и мошенников, которые часто маскируются под легальный бизнес. Суть претензий АКС В письме АКС указывает, что блокировка бизнес-звонков связана с нарушением обмена информацией о маркировке между о
|06.10.2026
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В Перми активисты совета ветеранов научились защищаться от интернет-мошенников благодаря уроку от «Ростелекома»
ентов (47%) этой возрастной группы беспокоят утечки персональных сведений, а 39% — схемы кредитного мошенничества, когда на чужое имя берут займы. При этом «серебряные» пользователи ценят не ст
|05.10.2026
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«Грузите бензин бочками»: мошенники предлагают покупать автомобильное топливо оптом
ания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, зафиксировала новый сценарий мошенничества с продажей бензина и дизельного топлива. На фоне топливного дефицита злоумышлен
|05.10.2026
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«Лаборатория Касперского» предупреждает о новой волне мошеннических писем с QR-кодами от имени официальных ведомств
во вредоносных рассылках от APT-группировок. Однако в данном случае речь скорее идет о классической скам-схеме: пользователя под различными предлогами пытаются убедить заплатить небольшую сумму
|05.10.2026
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UserGate Factor предупреждает: мошенники рассылают фальшивые налоговые уведомления от лица ФНС
е утекли в Сеть: адрес, ИНН, сведения об имуществе и т.д. Такая информация придает правдоподобность мошенническим сообщениям. Ссылка, прилагаемая к письму, ведет на ресурс, который имитирует ди
|02.10.2026
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МТС защитила пожилых камчатцев от более 230 тысяч мошеннических звонков
, МТС направит бесплатные SMS- и push-уведомления родственникам, если их пожилому близкому позвонит мошенник. Эксперты МТС отмечают, что злоумышленники чаще всего звонят в утренние и послеобеде
|02.10.2026
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МТС защитила пожилых жителей Хабаровского края от более 1 млн мошеннических звонков
ов МТС направит бесплатные СМС и push-уведомления родственникам, если их пожилому близкому позвонит мошенник. Об этом CNews сообщили представители МТС. Эксперты МТС отмечают, что злоумышленники
Scam и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3494 87
|Кузнецов Станислав 163 69
|Хренов Сергей 47 46
|Григоренко Дмитрий 270 43
|Шадаев Максут 1252 42
|Кирюшкин Дмитрий 52 41
|Сачков Илья 126 40
|Егоров Евгений 43 39
|Арлазаров Владимир 292 38
|Дуров Павел 329 38
|Голованов Сергей 79 38
|Ульянов Владимир 162 38
|Вураско Александр 54 35
|Зенкин Денис 263 35
|Бийчук Андрей 54 35
|Оганесян Ашот 162 34
|Зайцев Михаил 351 34
|Медведев Дмитрий 1667 28
|Бедеров Игорь 116 27
|Гончаров Станислав 44 27
|Мишустин Михаил 807 26
|Мельникова Анастасия 442 26
|Синицына Мария 26 25
|Ляпунов Игорь 135 24
|Свистунова Ольга 28 24
|Баулин Валерий 57 23
|Ковалев Александр 166 22
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 726 22
|Парфентьев Алексей 194 21
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 939 21
|Ермаков Дмитрий 28 21
|Волошин Евгений 64 20
|Лящ Михаил 49 18
|Колокольцев Владимир 44 18
|Доля Алексей 67 18
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 491 17
|Крылов Павел 25 17
|Волк Ирина 30 17
|Опанасенко Всеволод 139 16
|Бусаргин Андрей 26 16
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